ある意味で、モノリシック・アーキテクチャーの起源を特定の日付まで追跡することは困難です。テクノロジーが複雑になればなるほど、そのテクノロジーが実現した時点を特定することは難しくなります。モノリシック・アーキテクチャーも同様です。その開発は20世紀の中ごろに始まりました。

International Business Machines（IBM）は、その重要な初期開発において主要な役割を果たしていました。DZoneの寄稿者、Pier-Jean Malandrino氏は、「IBMのような企業は、1960年代と1970年代にメインフレームコンピュータを開発することで、初期のソフトウェアアーキテクチャの定義に重要な役割を果たした」と述べています。1

モノリシック・アーキテクチャーは完璧ではありませんでした。多くの場合は非常に簡素な言語で書かれており、1台のマシンで読み取ることを目的としていました。システム全体を搭載した機械は1台しかないため、すべてのコンピューター・コンポーネントは密結合でした。拡張性は存在しないか、かろうじて可能という程度で、通常はシステムの完全な再構築が必要でした。

あるいは、モノリシック・アーキテクチャーが現在の視点から原始的に見えるとしたら、それは他のどのソフトウェア・アーキテクチャーのシステムよりも前に、最初に登場したからでもある、とも言えるでしょう。そしてモノリシック・アーキテクチャーは長期にわたってつねに有用であり、回復力があることさえ証明されています。普通であれば絶え間ない変化だけが残るこの業界において、モノリシック・アーキテクチャーが導入から70年経った今でも使われているという事実は、多くを物語るものです。