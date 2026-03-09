アプリケーション仮想化の仕組みを理解するには、それを可能にする中核テクノロジーである仮想化を理解することから始めましょう。

仮想化では、ハイパーバイザーと呼ばれるソフトウェア（例：Microsoft Hyper-V）を使用して、コンピューターのハードウェア上に抽象化レイヤーを作成します。このアプローチにより、アプリケーションやワークロードは、VMwareが提供するような仮想マシン（VM）上で独立して実行できるようになります。

従来、アプリケーションはコンピューター・ハードウェア上のホスト・オペレーティング・システム（通常はLinux ）と直接通信していました。アプリケーション仮想化によって、その関係性が変わります。仮想化層はアプリとOSの間に配置され、基盤となるシステムに直接触れることなく、リクエストをインターセプトし、アプリケーションに必要なランタイム環境を提供します。

アプリケーションをバーチャル・デリバリーに対応させるには、シーケンスと呼ばれるプロセスが必要です。ITチームは、アプリケーションとそのファイル、設定、依存関係、レジストリ・エントリーを1つのポータブル・イメージにパッケージ化します。その後、それらの画像が中央サーバーから許可されたデバイスに配信されます。また、各アプリケーションは独立して隔離された仮想環境（またはサンドボックス）で実行されるため、他のアプリケーションや基盤となるオペレーティング・システムに干渉することなく、隔離された状態を維持できます。

アプリケーション仮想化はコンテナ化と似ているように聞こえるかもしれないが、この2つは異なるテクノロジーです。コンテナは、OSライブラリを含むランタイム環境全体をパッケージ化しますが、アプリケーションの仮想化はアプリをOSから分離します。

仮想化されたアプリケーションは、リモート・サーバー上で完全に実行できるため、ユーザーは自分のデバイスからインターフェイスにアクセスするだけで済みます。デプロイメント・アプローチによっては、ローカルに保管（またはキャッシュ）された参考情報を使用して、クライアント・デバイス上でローカルで実行することもできます。