仮想デスクトップの主な魅力は、ユーザーが使用しているエンドポイント・デバイスからリモートでアクセスできることです。そのため、同じエンドユーザーが勤務中ずっとノートPC、タブレット、コンピューターやスマートフォンで仮想デスクトップを確認でき、そのたびに実際の物理的なWindowsサーバー上に表示されるものと同じユーザー・エクスペリエンスが得られ、プラットフォーム間で完全な互換性が実現できます。

このエクスペリエンスは、さまざまなデバイスのプラットフォームと連携しているだけではありません。仮想デスクトップは、多くの場合、物理ワークステーションと比較すると、ユーザー・エクスペリエンスを最適化することができます。仮想デスクトップ環境であれば、必要に応じて追加のストレージやその他のリソースを利用できるからです。

当初は1台のワークステーションでしか対応できませんでしたが、仮想デスクトップの技術が進歩し、複数のユーザーが共有システム上でワークスペースを操作できるようになりました。