APIゲートウェイとは

AIゲートウェイ自体は新しいテクノロジーであり、開発者はその効果を最大化する新しい方法を見つけています。

たとえば、（自律走行車や正常性ケア機器に使用されるような）レイテンシーに敏感でデータがローカライズされたワークロードをサポートするために、開発者はネットワークのエッジでのAIゲートウェイの導入を選択するようになってきています。エッジ展開は、ローカル推論生成を可能にするエッジに最適化された軽量AIツールに依存しており、チームはシステムの応答性を維持しながら、クラウドサービスをエッジサーバーにオフロードできます。

セマンティック・キャッシングは、LLM搭載アプリケーションのレイテンシーの短縮、コストの削減、容量の拡張によりAIゲートウェイを改善します。正確な過去の応答のみを再利用する従来のキャッシングとは異なり、セマンティック・キャッシング・ツールは、埋め込みベクトルを使用してクエリーの背後にある意味を理解します。埋め込まれたベクトルにより、AIゲートウェイは意味的に類似した質問に対する応答を認識して再利用できるようになり（表現が異なっていても）、LLM API への冗長な呼び出しを回避して応答を高速化できます。

モデルのフェイルオーバーは、チームがAIゲートウェイのメリットを最大限に活用するのにも役立ちます。モデルのフェイルオーバー構成によって冗長性がもたらされるため、1つのモデルがダウンしたり、動作が遅くなったりしても、ゲートウェイはAI要求を効果的にルーティングし続けることができます。

プライマリーのAIモデルが利用できなくなったり、エラーを返した場合、AIゲートウェイはフェイルオーバー機能を使用して、トラフィックをバックアップ・モデルやセカンダリー・モデルに自動で切り替えることができます。このプロセスにより、1つのモデルの問題がエンドユーザー体験を妨げることを防ぎます。

AIゲートウェイは検索拡張生成（RAG）により、LLMを現在の外部情報源に接続できるよう支援するオーケストレーション層を提供します。RAGにより、LLMの固定トレーニング・データだけに依存するのではなく、モデルはまず外部の知識ベース、ドキュメント、データベースから関連するコンテキストを取得し、応答を生成する前にこのデータでLLMプロンプトを補強できるようになります。そのため、RAG対応AIゲートウェイは、モデルが静的なトレーニング・データと動的な知識の間のギャップを埋め、より正確で関連性の高い応答を生成できるよう支援します。

さらに、AIゲートウェイを使用すると、エージェント型AIツールの導入に関連するリスクを軽減できます。

AIエージェントは、LLM、自然言語処理（NLP）、MLを使用して、ユーザーや他のシステムに代わってワークフローを自律的に設計し、タスクを実行し、プロセスを実行します。これにより、エージェントが DevOps エンジニアやチームと協力して、人間がより迅速に目標を達成できるよう支援する、人間参加型の開発手法が実現します。ただし、エージェント型AIは、エージェント側の許可されていない、有害かもしれないアクションを通じて「シャドーAI」に加担し、サイバー犯罪者の攻撃対象領域を大幅に拡大する可能性もあります。

AIゲートウェイは、複雑で分散した展開全体でセキュリティー・プロトコル、データ・プライバシー制限、規制遵守を適用でき、AIエージェントのAPIアクセス、認証、承認プロセスの制御に役立ちます。また、AIゲートウェイはエージェント型AIをより観測しやすくするため、企業がエージェント型AIの導入によって生じるシャドーAIの問題や実行可能なコストを軽減するのにも役立ちます。