OTelロギングは、その収集、標準化、関連付け、およびログ送信手順において、従来のロギングとは大きく異なります。

従来のロギング・システムは、ログ・パターンに基づくログ集約、インデックス作成、検索、アラートに重点を置いています。これらは、テキスト検索と履歴分析のための強力なツールですが、通常は他のテレメトリー・データとは分離された状態でログを検査します。

従来のロギング・アプローチは、主にテキスト・メッセージをローカルで記録するものであるため、開発者がデバッグできるのは、単一のアプリケーションまたはホストの問題です。これらは、ユーザーがファイルを読み取って、フィルタリングし、後でログ集約ツールに送信することを想定しています。また、通常、プレーン・テキスト行、緩く構造化されたJSON、またはクロスサービス標準のないフレームワーク固有のパターンなどのアドホック形式を使用します。

また、各開発チームが独自のフィールドや命名を選択できるため、システム間での分析は面倒なプロセスになります。

従来のロギング・ツールには、関連付けや移行機能が組み込まれていないことが多いため、データの関連付けやオブザーバビリティー・バックエンドとの統合には、手動のプロセスと追加の手順が必要になります。ITチームは、サービス全体でイベントをつなぎ合わせるためにカスタム規則と解析ルールを作成する必要があり、ログデータをオブザーバビリティー・スタックに統合するには通常、カスタム・シッパーまたはフォーマット・アダプターが必要です。

OpenTelemetryロギングは、ログ、メトリクス、トレースを共有セマンティック規則によって管理される第一級の相互運用可能な信号として扱う、統合オブザーバビリティー・フレームワークの一部です。システムの動作をエンド・ツー・エンドで理解することを目的としているため、分散システム全体でログを相関および分析できるようなデザインが、最初から与えられています。

従来のロギングはスタックおよびバックエンドに固有ですが、OTelロギングは意図的に非依存です。これがブリッジとアペンダーを提供するため、既存のロギング・フレームワークは、すべてのログ呼び出しを書き直さなくても、OTel形式でデータを出力できます。

この統一された範囲とアプローチにより、ITチームは、ダッシュボードとデータ・タイプ間をシームレスに移動して、複雑で分散した障害を把握できる、総合的なトラブルシューティング・ワークフローを作成できます。