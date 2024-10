Man mano che le aziende scoprono sempre più modi di impiegare l'intelligenza artificiale, diventa fondamentale creare l'infrastruttura necessaria per supportarne lo sviluppo. Che si tratti di implementare l'apprendimento automatico per favorire l'innovazione nella supply chain, o di prepararsi a rilasciare un chatbot basato sull'AI generativa, è imprescindibile disporre di un'infrastruttura adeguata.

Il motivo principale per cui i progetti AI richiedono infrastrutture costruite su misura è l'enorme quantità di energia necessaria per eseguire i workload dell'AI. Per raggiungere questo tipo di potenza, l'infrastruttura AI dipende dalla bassa latenza degli ambienti cloud e dalla potenza di elaborazione delle unità di elaborazione grafica (GPU) piuttosto che dalle più tradizionali unità di elaborazione centrale (CPU) tipiche delle infrastrutture IT tradizionali.

Inoltre, l'infrastruttura AI si concentra su hardware e software appositamente progettati per il cloud e i task AI e ML piuttosto che sui PC, sul software e sui data center locali, preferiti dall'infrastruttura IT. In un ecosistema di intelligenza artificiale, gli stack software di solito includono librerie e framework ML come TensorFlow e PyTorch, linguaggi di programmazione come Python e Java e piattaforme informatiche distribuite come Apache Spark o Hadoop.