Come tutte le reti wireless, le reti 5G sono separate in aree geografiche, note come celle. All'interno di ogni cella, i dispositivi wireless, come smartphone, PC e dispositivi IoT, si collegano a Internet tramite onde radio che vengono trasmesse tra un'antenna e una stazione base. La tecnologia alla base del 5G è essenzialmente la stessa delle reti 3G e 4G, ma grazie alla minore latenza, le reti 5G sono in grado di offrire velocità di download più elevate, in alcuni casi fino a 10 gigabit al secondo (Gbps).

Poiché sempre più dispositivi vengono costruiti per la velocità 5G, la domanda di connettività 5G sta crescendo. Oggi, molti famosi fornitori di servizi Internet (ISP), come Verizon, Google e AT&T, offrono reti 5G a case e aziende. Secondo Statista, oltre 200 milioni di case e aziende lo hanno già acquistato e si prevede che tale numero raddoppierà almeno entro il 2028.

Diamo uno sguardo a tre aree di miglioramento tecnologico che hanno reso il 5G così unico.