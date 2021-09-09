Cinque best practice per migliorare la conformità alle normative e agli standard dell'AI

Nell'ultimo decennio, il valore dell'Intelligenza Artificiale (AI) è stato dimostrato in molti settori. Queste tendenze hanno aumentato l'interesse di molte organizzazioni per le tecnologie di AI, non solo per semplificare le operazioni aziendali, ma anche per ottenere un vantaggio competitivo.

Tuttavia, l'implementazione e l'uso dell'AI per supportare le operazioni possono comportare rischi significativi per individui, gruppi e persino per la società, se non gestiti secondo principi e pratiche chiare, come quelli rappresentati in particolari insiemi di regole autorevoli. Tale gestione mitigherebbe la possibilità che l'AI possa violare i diritti fondamentali degli individui e dei gruppi a cui è soggetta. Ad esempio, selezionare i curriculum per potenziali candidati all'impiego utilizzando un'AI che è di parte verso generi o etnie specifiche sarebbe chiaramente inaccettabile.

Le regole autorevoli si presentano in forme diverse e hanno domini di applicazione diversi. Possono essere:

Leggi e regolamenti di governo, come il nuovo Artificial Intelligence Video Interview Act dell'Illinois.

Standard internazionali, come quelli in fase di sviluppo da parte dei gruppi di lavoro ISO sull'AI o standard incentrati sulla tecnologia, come gli standard IEEE sull'AI.

Regole organizzative interne basate su principi, politiche o procedure.

Pertanto, per scalare la distribuzione e l'uso dell'AI, le organizzazioni dovrebbero istituire un programma di gestione della conformità, che tenga conto dei requisiti pertinenti delle norme autorevoli applicabili all'IA. Un programma di questo tipo costruisce barriere sull'uso dell'AI in modo che sia coerente con i principi e i valori dell'Organizzazione, nonché con le aspettative e le richieste degli stakeholder.