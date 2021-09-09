Cinque best practice per migliorare la conformità alle normative e agli standard dell'AI

Nell'ultimo decennio, il valore dell'Intelligenza Artificiale (AI) è stato dimostrato in molti settori. Queste tendenze hanno aumentato l'interesse di molte organizzazioni per le tecnologie di AI, non solo per semplificare le operazioni aziendali, ma anche per ottenere un vantaggio competitivo.
Tuttavia, l'implementazione e l'uso dell'AI per supportare le operazioni possono comportare rischi significativi per individui, gruppi e persino per la società, se non gestiti secondo principi e pratiche chiare, come quelli rappresentati in particolari insiemi di regole autorevoli. Tale gestione mitigherebbe la possibilità che l'AI possa violare i diritti fondamentali degli individui e dei gruppi a cui è soggetta. Ad esempio, selezionare i curriculum per potenziali candidati all'impiego utilizzando un'AI che è di parte verso generi o etnie specifiche sarebbe chiaramente inaccettabile.
Le regole autorevoli si presentano in forme diverse e hanno domini di applicazione diversi. Possono essere:
Pertanto, per scalare la distribuzione e l'uso dell'AI, le organizzazioni dovrebbero istituire un programma di gestione della conformità, che tenga conto dei requisiti pertinenti delle norme autorevoli applicabili all'IA. Un programma di questo tipo costruisce barriere sull'uso dell'AI in modo che sia coerente con i principi e i valori dell'Organizzazione, nonché con le aspettative e le richieste degli stakeholder.
La complessità e la natura in continua evoluzione delle regole autorevoli che un'organizzazione deve seguire possono essere schiaccianti. Inoltre, l'introduzione di nuove regole sull'AI può avere un impatto negativo sullo stato di conformità ad alcune regole preesistenti. È quindi più efficace per l'organizzazione gestire la conformità dell'AI in modo sistemico per consentire un approccio coerente all'interno dell'organizzazione e utilizzare i controlli appropriati per soddisfare i requisiti applicabili.
Gli aggiornamenti alle regole autorevoli dell'AI esistenti e l'emergere di nuove regole possono richiedere cambiamenti significativi nel modo in cui un'organizzazione ha impostato il suo programma di compliance e i suoi controlli. Inoltre, l'adattamento ai nuovi requisiti dell'AI può introdurre un livello di complessità che va oltre quello che l'organizzazione è stata preparata ad affrontare.
Per adattarsi in modo efficiente a questi cambiamenti, le organizzazioni dovrebbero monitorare in modo proattivo lo sviluppo e la modifica delle norme autorevoli in materia di AI.
Quando un'organizzazione è soggetta a diverse regole autorevoli in materia di AI, spesso è difficile restringere l'insieme dei requisiti di AI che devono essere affrontati in un contesto specifico. Questo perché la mappatura dei requisiti delle regole autorevoli dell'AI, emesse da fonti diverse per giurisdizioni diverse, è un compito complesso che attraversa diverse aree di competenza (ad esempio, AI, privacy, sicurezza).
Utilizzando risorse interne o esternalizzate da terze parti, come IBM, le organizzazioni possono mappare i requisiti comuni di AI che devono essere soddisfatti in modo costante e quelli supplementari che possono essere soddisfatti secondo necessità.
Un efficace approccio alla gestione della conformità dell'AI include una chiara comunicazione delle giuste misure pratiche per realizzare gli obiettivi di conformità dell'AI.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare attività adeguate di abilitazione dei processi e di formazione per aiutare i dipendenti a comprendere gli obiettivi di conformità dell'AI, il loro ruolo nel raggiungerli e come procedere nella pratica.
L'applicazione della conformità dell'AI, utilizzando misure tecniche e organizzative pertinenti, è fondamentale.
Un approccio positivo all'applicazione della conformità, basato sulla promozione della fiducia e della trasparenza piuttosto che sull'enfasi della verifica, è spesso più efficace perché consente all'organizzazione di ottenere il pieno sostegno dei suoi dipendenti per raggiungere gli obiettivi di conformità dell'AI.
La tecnologia svolge un ruolo importante nel supportare un programma di conformità dell'AI efficace. Ad esempio, può aiutare a:
Con un programma di conformità dell'AI efficace, sponsorizzato dalla leadership e approvato dai dipendenti, le aziende possono raggiungere la conformità necessaria per integrare un'AI affidabile in tutta l'azienda.
