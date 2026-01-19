Cos'è l'AI fisica?

Diversi colli di bottiglia che in precedenza impedivano una rivoluzione fisica dell'AI stanno venendo superati contemporaneamente. Il primo, nonché il principale, sta venendo risolto con l'arrivo dell'AI generativa basata su foundation model. I grandi modelli di computer vision e multimodali di oggi possono riconoscere oggetti, comprendere relazioni spaziali e generalizzare tra contesti. Questo riduce la quantità di addestramento specifica richiesta per le singole attività e consente ai sistemi di riutilizzare l'intelligenza in tutte le attività.

La seconda sfida viene ora superata grazie alla potenza della simulazione moderna, che combina modellazione fisica ad alta fedeltà, rendering fotorealistico e parallelizzazione. Questo riduce drasticamente i tempi di addestramento dei modelli e rende la simulazione utile non solo per i test, ma anche come terreno di addestramento principale. Una tendenza correlata è la crescita esponenziale della disponibilità di elaborazione. Le scoperte nelle GPU e nei data center hanno reso possibile l'addestramento su larga scala.

Infine, l'hardware è migliore che mai. I robot moderni hanno sensori migliori e materiali più leggeri. Possono utilizzare al meglio le recenti scoperte edge AI e le migliori funzionalità di comunicazione. Queste innovazioni hanno reso la sperimentazione praticabile anche per le piccole startup. Il risultato è una fase rinascimentale per le iniziative di automazione fisica, dai veicoli autonomi ai robot industriali e ai bot sanitari che eseguono interventi chirurgici e altre procedure complicate.

A Jensen Huang, CEO di Nvidia, viene ampiamente riconosciuto il merito di aver reso popolare il termine "AI fisica" e di averla presentata come la prossima grande ondata di innovazione basata su AI. Durante un'intervista in podcast nel gennaio 2026, Huang ha previsto un futuro con "un miliardo di robot."1 Questa visione prevede una nuova economia globale incentrata sullo sviluppo e la manutenzione di tutti questi nuovi robot, che potrebbero diventare uno dei settori industriali più importanti del pianeta, una vera e propria seconda rivoluzione industriale.

Nello stesso mese, Nvidia ha pubblicato una raccolta di modelli aperti, framework e infrastrutture avanzate AI per l'AI fisica.2 La pubblicazione pubblicizzava nuove tecnologie per accelerare i workflow durante "l'intero ciclo di vita dello sviluppo del robot".

"Il momento ChatGPT per la robotica è arrivato", ha affermato Huang.

La versione include modelli del mondo aperti e completamente personalizzabili che consentono la generazione di dati sintetici basati sulla fisica e la valutazione delle politiche dei robot nella simulazione per l'AI fisica, un modello linguistico di visione con ragionamento aperto e un modello d'azione con linguaggio di visione con ragionamento aperto. Ciò è avvenuto parallelamente allo sviluppo di nuovi framework di simulazione e calcolo.