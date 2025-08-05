È carino, piccolo, dall'aspetto buffo e programmabile in Python. Ecco Reachy Mini, un robot compatto e open-source di Hugging Face, progettato per essere utilizzato da sviluppatori, consumatori comuni e persino dai bambini. E da quando Hugging Face ha annunciato il lancio a luglio, Reachy Mini, disponibile in pre-vendita, ha superato le aspettative, secondo Pollen AI, una società di robotica recentemente acquisita dall'azienda AI.
Il 2025 si sta profilando come l'anno dell'AI fisica. Secondo il NASDAQ, il mercato dovrebbe crescere da 12,77 miliardi di dollari nel 2023 a 124,77 miliardi di dollari entro il 2030. NVIDIA ha inoltre annunciato il primo modello umanoide aperto di foundation model, GROOT N1. E i robot sono già stati messi al lavoro: Amazon ha appena distribuito il suo milionesimo robot nel luglio 2025, e Waymo di Google ha effettuato oltre 10 milioni di consegne entro maggio 2025.
Ma i robot sono pronti per la vita di tutti i giorni? IBM Think ha incontrato i fondatori che stanno lavorando per costruire quel tipo di futuro.
Anto Patrex ha lasciato quest'anno il suo lavoro in una grande azienda di AI per lanciare CosmicBrain, una startup che affronta una delle sfide più grandi della robotica: i dati.
"Molte persone hanno iniziato a costruire e usare l'AI per migliorare la robotica", ha affermato in un'intervista con IBM Think. "Questo è uno dei motivi per cui ho lasciato il lavoro. Ho pensato che se non fossi stato lì oggi, mi sarei perso molto."
CosmicBrain crea modelli di simulazione per addestrare i robot utilizzando i dati delle attività umane, raccolti tramite occhiali indossabili. "Se si esaminano i robot delle aziende di intelligenza fisica, si nota che vengono addestrati tramite teleoperazione", ha spiegato Patrex. "Questo non è un metodo scalabile, quindi quando vengono distribuiti in un magazzino reale o in un campo agricolo, non hanno un set di dati diversificato."
L'idea? Un'app plug-and-play per robot, per tutti: sviluppatori, studenti o aziende che desiderano addestrare i propri robot. "Stiamo creando un Google Play Store o un App Store per i robot", ha affermato. "È come Matrix dei giorni nostri. Avremo centinaia di migliaia di competenze che potrai semplicemente collegare e il robot saprà cosa fare."
Patrex ha affermato che il piano prevede di raccogliere oltre 50 milioni di ore di video nei prossimi due anni. Il passo successivo sarà utilizzare questi dati per generare dati sintetici.
"Ci sono molte cose che non possiamo fare nel mondo reale", ha affermato. “Cosa succede se il robot lascia cadere un pacco? Come lo raccoglie? Possiamo insegnare a questi robot a fare questo, o a riconoscere 100 varietà di frutti diversi, ad esempio a raccogliere ciliegie invece di pomodori, mele e arance."
CosmicBrain vede un impatto potenziale sull'ecosistema della robotica simile a quello che aveva Scale AI, specializzato nell'annotazione dei dati, e Google, Microsoft, Meta, OpenAI o Anthropic hanno avuto sul boom dell'AI generativa. "Tranne che Scale AI ha venduto i suoi dati", ha affermato. "Non venderemo i nostri dati. Piuttosto, venderemo set di competenze come le API, in modo che i dati rimangano nell'azienda".
Pochi giorni fa, Elon Musk, CEO di Tesla, ha previsto che i robot Optimus di Tesla potrebbero generare 30 trilioni di dollari di fatturato, e Patrex ne ha partecipato. "Presto vedrete [tutti]... costruire robot, riparare robot, dipingere robot, addestrare robot", ha affermato Patrex. "Ci sarà un'economia enorme."
Quel futuro si sta già concretizzando per Jan Liphardt, professore associato di bioingegneria a Stanford e fondatore di OpenMind, uno stack software aperto e nativo dell'AI per robot che prevede di aprire il suo primo negozio a San Francisco quest'anno.
"Accadrà quest'anno, non nel 2037," ha raccontato Liphardt a IBM Think. "E non siamo solo noi."
Appassionato di lunga data di robot fantascientifici, Liphardt ha osservato il divario tra i robot immaginari e le macchine industriali della vita reale. "Molti di noi hanno visto dei film in cui le persone interagiscono con i robot", ha affermato. “Fino a qualche anno fa, i robot venivano costruiti per spostare un pezzo di metallo e saldarlo a un altro pezzo di metallo, per scopi industriali. C'era un divario enorme tra il tipo di robot che vedevamo nei film e di cui leggevamo nella fantascienza, e il tipo di robot che vedevamo intorno a noi".
La situazione è cambiata durante il boom dell'AI generativa.
"Stavo prendendo in considerazione gli LLM proprio come qualche anno fa", ha affermato. "Ero curioso di vedere se il set di output può essere esteso dal testo alle azioni nel mondo reale".
Ha iniziato a scrivere software per controllare i robot domestici, aiutando i bambini con i compiti, abbaiando a ospiti sconosciuti, persino mappando parchi. "Gli LLM non solo possono scrivere codice informatico, ma possono anche impartire comandi all'hardware," ha detto Liphardt. "È stato davvero emozionante per me."
Ritiene che gli LLM risolvano sfide fondamentali come la fusione dei dati, ovvero il processo di integrazione di dati provenienti da più fonti per produrre un output coeso e informativo. "Un vantaggio dell'usare il linguaggio per descrivere il mondo fisico è che si adatta naturalmente a come funzionano i grandi modelli linguistici: sono ottimi nel comprendere, continuare e generare storie da quell'input."
Tuttavia, non tutto funziona come previsto. Uno dei suoi robot, ad esempio, ha la tendenza ad abbaiare ai senzatetto. "Certo, non l'abbiamo programmato", ha detto. "Ma l'idea che una persona senza fissa dimora possa essere spaventosa è qualcosa che deve essere presente nei dati di addestramento."
"Questa [distorsione nei dati di addestramento] non è specifica dei robot", ha affermato Liphardt. "E ciò che conta per me è semplicemente osservare e poi pensare a modi efficaci per controllare o governare la tecnologia. E anche questo è un problema completamente irrisolto. Se si pensa all'intersezione tra la governance dell'allineamento e i modelli linguistici di grandi dimensioni, si tratta di un problema molto, molto più grande di qualsiasi sforzo di software robotico".
L'adozione da parte degli sviluppatori potrebbe essere l'elemento che spinge finalmente la robotica nel mondo mainstream. Questa è la scommessa dietro lo spostamento di Hugging Face nello spazio. "Con un hardware più economico e l'AI open source, pensiamo che questo potrebbe essere il momento ChatGPT per la robotica", ha affermato il CEO di Hugging Face Clément Delangue in un recente episodio del podcast di TBPN.
K-Scale Labs, un'azienda open source di robotica umanoide con sede a San Francisco, sta lavorando sulla stessa premessa. Inizieranno a spedire K-Bot, un robot personale con locomozione di base, controllo vocale e un set di comandi predefinito, nel dicembre 2025.
"Penso che sia molto importante avere una piattaforma open source per gli sviluppatori", ha dichiarato in un'intervista Benjamin Bolte, Fondatore e CEO di K-Scale Labs.
Ex ingegnere di Tesla e Meta, Bolte ritiene che, come agli albori dei PC o delle console di gioco, la vera crescita arriverà dai primi utilizzatori, dagli sviluppatori e dagli appassionati.
K-Scale Labs punta su alcuni casi d'uso chiave e sull'apertura. "Cercare di prevedere come dovrebbe funzionare ogni cosa è un approccio sbagliato", ha affermato Bolte. "Se riuscissimo davvero a far sperimentare le persone con i robot e a costruire l'esperienza del prodotto in autonomia, penso che si potrebbe creare una sorta di grande sviluppo a valle, una sorta di ecosistema di sviluppatori di app per umanoidi.
Sulla base dell'interesse per Reachy 2, un robot umanoide completamente open-source sviluppato e costruito da Pollen Robotics, l'azienda ha sviluppato Reachy Mini, un robot personale disponibile solo su pre-ordine. Non è un robot umanoide completo, ma potenzialmente un assistente quotidiano in grado di muoversi in casa, parlare, ascoltare e visualizzare l'ambiente circostante.
"La gamma di applicazioni è enorme", ha dichiarato Anne-Charlotte Passanisi, Senior Product Manager di Pollen Robotica, l'azienda di robotica acquisita da Hugging Face all'inizio di quest'anno. "Stiamo costruendo i mattoni per consentire alle persone di creare cose straordinarie. L'obiettivo è un robot adatto alle famiglie che chiunque possa programmare. Non ci siamo ancora arrivati, ma il potenziale è enorme."
