È carino, piccolo, dall'aspetto buffo e programmabile in Python. Ecco Reachy Mini, un robot compatto e open-source di Hugging Face, progettato per essere utilizzato da sviluppatori, consumatori comuni e persino dai bambini. E da quando Hugging Face ha annunciato il lancio a luglio, Reachy Mini, disponibile in pre-vendita, ha superato le aspettative, secondo Pollen AI, una società di robotica recentemente acquisita dall'azienda AI.

Il 2025 si sta profilando come l'anno dell'AI fisica. Secondo il NASDAQ, il mercato dovrebbe crescere da 12,77 miliardi di dollari nel 2023 a 124,77 miliardi di dollari entro il 2030. NVIDIA ha inoltre annunciato il primo modello umanoide aperto di foundation model, GROOT N1. E i robot sono già stati messi al lavoro: Amazon ha appena distribuito il suo milionesimo robot nel luglio 2025, e Waymo di Google ha effettuato oltre 10 milioni di consegne entro maggio 2025.

Ma i robot sono pronti per la vita di tutti i giorni? IBM Think ha incontrato i fondatori che stanno lavorando per costruire quel tipo di futuro.