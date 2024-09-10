L'ascesa della robotica nel settore automobilistico

"I sistemi dotati di gambe hanno il vantaggio di potersi muovere in modo più versatile in ambienti complessi, come salire le scale e [superare] ostacoli, a differenza dei robot dotati di ruote", afferma Hu. Ma sono ancora soggetti all'instabilità, aggiunge, ed è proprio in questo che i robot su ruote hanno un vantaggio.

Le stesse aziende di robotica hanno opinioni molto forti in merito. "I robot che camminano con due gambe sono essenzialmente inutili con l'attuale tecnologia degli attuatori", afferma Geordie Rose, CEO e co-fondatore di Sanctuary AI, che produce l'umanoide a ruote Phoenix. Ad aprile, l'azienda ha annunciato una partnership con la canadese Magna, fornitore mondiale di ricambi auto con 343 stabilimenti.

"Qualsiasi azienda che costruisca robot bipedi sarà limitata a casi d'uso di nicchia, come lo spostamento di contenitori vuoti, che sono più efficaci con robot dedicati", continua Rose. "Questo perché la camminata bipede è intrinsecamente instabile, inefficiente dal punto di vista energetico e limita notevolmente la qualità dei motori nella parte superiore del corpo a causa della necessità di rendere la parte superiore del corpo il più leggera possibile. I robot di manipolazione mobile abili per il lavoro necessitano di basi con ruote, ed è così che sono progettati i nostri sistemi. Le ruote non sono solo una buona idea: sono necessarie per un prodotto di manipolazione mobile."

Agility Robotics, che produce l'umanoide Digit, considera essenziali gambe ben progettate. "Digit è stato progettato per svolgere una serie diversificata di compiti e le sue gambe rappresentano un grande elemento di differenziazione", afferma Daniel Diez, responsabile della strategia di Agility. Digit è attualmente utilizzato nei magazzini di Amazon e Spanx; Agility sta collaborando con case automobilistiche, ma non è ancora stato detto quali.

Agility ha studiato i dati biometrici relativi al modo in cui gli animali camminano e corrono e ha concluso che le zampe simili a quelle degli uccelli, con caviglie e dita giganti, erano la soluzione migliore (guarda Digit in azione qui). Grazie alle zampe simili a quelle degli uccelli, il robot può accovacciarsi e ripiegarsi per essere riposto. "Il design delle zampe di Digit gli consente di muoversi più o meno come farebbe una persona", aggiunge Diez. "Ciò gli consente di eseguire una serie più diversificata di attività complesse ed è uno dei motivi principali per cui oggi siamo in grado di distribuire commercialmente i nostri robot".