L'ascesa della robotica nel settore automobilistico

Il settore automobilistico punta tutto sulla robotica. Secondo uno studio del 2024 della International Federation of Robotics, il settore automobilistico è diventato il principale utilizzatore di robot industriali, rappresentando il 33% di tutte le installazioni negli Stati Uniti lo scorso anno. Le ragioni principali includono la transizione verso un maggior numero di veicoli elettrici e la carenza di manodopera.
Le case automobilistiche impiegano una varietà di robot che vanno dai robot collaborativi (o "cobot") ai bracci robotici a sei assi. Ma la tecnologia più recente e di tendenza è rappresentata dai robot umanoidi che si stanno facendo strada nelle fabbriche.
Recentemente l'azienda californiana di robotica Figure, che ha raccolto 675 milioni di dollari all'inizio di quest'anno, ha pubblicato un video che dimostra come il suo umanoide Figure 01 operi in una fabbrica BMW; in agosto ha rilasciato Figure 02, che può avere conversazioni vocali naturali grazie a un'integrazione OpenAI ed è attualmente in fase di test da parte di BMW. Quest'estate, Tesla ha presentato il suo Optimus Gen 2 alla World AI Conference di Shanghai e ha dichiarato che prevede di utilizzarlo presto nelle fabbriche Tesla; Elon Musk ha ipotizzato che Optimus abbia il potenziale per diventare più prezioso degli altri prodotti Tesla messi insieme. Anche Mercedes-Benz e la cinese Nio stanno sperimentando gli umanoidi nelle loro fabbriche.
In precedenza, Hyundai aveva acquistato Boston Dynamics nel 2021, anche se non ci sono notizie sull'uso dell'umanoide Atlas di BD nelle fabbriche Hyundai, ne parleremo tra poco.
"I robot esistono da molti anni", afferma José Favilla, responsabile globale per l'Industria 4.0 di IBM. "La chiave per il futuro è farli evolvere, passando da attività ripetitive a robot più 'intelligenti', ovvero in grado di svolgere una più ampia varietà di attività a seconda delle diverse condizioni che si troveranno ad affrontare in un ambiente produttivo". Le loro interazioni con i sistemi vegetali sarebbero più efficienti perché non avrebbero bisogno di accedere ai sistemi tramite schermi come fanno le persone, aggiunge. “Riceveranno messaggi digitali diretti su potenziali problemi, potranno consultare i registri di manutenzione precedenti e utilizzare i propri sistemi intelligenti o accedervi da altri per effettuare le correzioni a una macchina."
"Le mani umanoidi sono un importante argomento di ricerca e una svolta potrebbe arrivare nei prossimi anni", afferma la dott. Yue Hu, responsabile dell'Active & Interactive Lab di robotica dell'Università di Waterloo. "Poiché [gli umanoidi] sono anche dotati di gambe e hanno generalmente la stessa forma degli esseri umani, non è necessario che le fabbriche rimodellino il loro ambiente". Gli stabilimenti automobilistici attualmente occupano molti immobili perché devono ospitare macchine di grandi dimensioni dedicate a un solo compito, osserva Hu. "Ciò potrebbe portare a un futuro più sostenibile e a fabbriche più piccole in cui umanoidi multiuso potrebbero svolgere più attività in uno spazio molto ridotto."
"I sistemi dotati di gambe hanno il vantaggio di potersi muovere in modo più versatile in ambienti complessi, come salire le scale e [superare] ostacoli, a differenza dei robot dotati di ruote", afferma Hu. Ma sono ancora soggetti all'instabilità, aggiunge, ed è proprio in questo che i robot su ruote hanno un vantaggio.
Le stesse aziende di robotica hanno opinioni molto forti in merito. "I robot che camminano con due gambe sono essenzialmente inutili con l'attuale tecnologia degli attuatori", afferma Geordie Rose, CEO e co-fondatore di Sanctuary AI, che produce l'umanoide a ruote Phoenix. Ad aprile, l'azienda ha annunciato una partnership con la canadese Magna, fornitore mondiale di ricambi auto con 343 stabilimenti.
"Qualsiasi azienda che costruisca robot bipedi sarà limitata a casi d'uso di nicchia, come lo spostamento di contenitori vuoti, che sono più efficaci con robot dedicati", continua Rose. "Questo perché la camminata bipede è intrinsecamente instabile, inefficiente dal punto di vista energetico e limita notevolmente la qualità dei motori nella parte superiore del corpo a causa della necessità di rendere la parte superiore del corpo il più leggera possibile. I robot di manipolazione mobile abili per il lavoro necessitano di basi con ruote, ed è così che sono progettati i nostri sistemi. Le ruote non sono solo una buona idea: sono necessarie per un prodotto di manipolazione mobile."
Agility Robotics, che produce l'umanoide Digit, considera essenziali gambe ben progettate. "Digit è stato progettato per svolgere una serie diversificata di compiti e le sue gambe rappresentano un grande elemento di differenziazione", afferma Daniel Diez, responsabile della strategia di Agility. Digit è attualmente utilizzato nei magazzini di Amazon e Spanx; Agility sta collaborando con case automobilistiche, ma non è ancora stato detto quali.
Agility ha studiato i dati biometrici relativi al modo in cui gli animali camminano e corrono e ha concluso che le zampe simili a quelle degli uccelli, con caviglie e dita giganti, erano la soluzione migliore (guarda Digit in azione qui). Grazie alle zampe simili a quelle degli uccelli, il robot può accovacciarsi e ripiegarsi per essere riposto. "Il design delle zampe di Digit gli consente di muoversi più o meno come farebbe una persona", aggiunge Diez. "Ciò gli consente di eseguire una serie più diversificata di attività complesse ed è uno dei motivi principali per cui oggi siamo in grado di distribuire commercialmente i nostri robot".
Torniamo a Boston Dynamics: questa primavera l'azienda di robotica ha ritirato il suo umanoide Atlas, vecchio di dieci anni, e ha lanciato subito dopo una nuova versione. Un video virale della versione aggiornata di Atlas ha totalizzato sei milioni di visualizzazioni, e i movimenti decisamente poco umani del robot nel video hanno spinto Elon Musk a ipotizzare che fosse posseduto.
Atlas è ancora in fase sperimentale. Nel settore automobilistico, il vero cane da lavoro dell'azienda è Spot, il robot quadrupede che da qualche tempo si aggira per le fabbriche di automobili. Infatti, IBM ha collaborato con Boston Dynamics per sviluppare soluzioni basate sull'AI per Spot nel 2021.
L'ultima joint venture di Spot è con BMW. In uno stabilimento BMW fuori Birmingham, in Inghilterra, Spot esegue autonomamente ispezioni industriali e fornisce dati in modo che i team possano effettuare la manutenzione predittiva. Un esempio è il suo sensore acustico, che può rilevare una perdita d'aria compressa prima che diventi una riparazione costosa (una singola perdita di un quarto di pollice può costare fino a 8.000 USD all'anno, ci dice un rappresentante di Boston Dynamics). I robot possono essere seguiti su una mappa della struttura utilizzando un software di gestione della flotta appositamente progettato che consente agli operatori di pianificare percorsi, programmare missioni, monitorare i progressi e controllare i robot da remoto.
I robot basati sugli animali hanno un vantaggio rispetto agli umanoidi? "Ognuno ha i suoi pro e contro", afferma Favilla. “I robot basati su umanoidi possono essere più versatili e più facili da integrare negli ambienti industriali esistenti. I robot basati sugli animali possono essere migliori per compiti specifici, come strisciare in piccoli spazi, cosa difficile da fare per gli umanoidi".
Poiché i robot umanoidi hanno un aspetto, beh, umano, c'è da preoccuparsi che i loro colleghi vivi e vegeti possano iniziare ad antropomorfizzarli?
"Penso che le macchine introdotte in ambienti di fabbrica, dove svolgono compiti ripetitivi e dedicati, saranno percepite come altre tecnologie introdotte in contesti simili", afferma Hu. "Forse all'inizio ci sarà un periodo di transizione, ma la normalizzazione avverrà più velocemente [rispetto] ad altri ambienti che richiedono maggiori interazioni sociali."
La ricerca di Hu esamina l'interazione uomo-robot (HRI) e cerca modi in cui i robot possono svolgere i loro compiti apparendo socialmente accettabili. Fa notare che il modo in cui le persone percepiscono i robot a livello sociale è un fattore cruciale nei contesti di assistenza o formazione, ma "in un contesto di fabbrica o di automazione ciò sarebbe ampiamente mitigato".
"I robot spesso diventano un parafulmine per l'automazione e le insicurezze lavorative", afferma Diez. "È comprensibile, soprattutto quando la tecnologia assume la forma di un umanoide. Quando si pensa ai robot umanoidi o all'automazione in generale, è importante ricordare... che i progressi della tecnologia non riducono il numero di posti di lavoro disponibili. Essa ha semplicemente cambiato il tipo di lavoro disponibile."
"Attualmente ci sono 8,2 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, ma solo 6,5 milioni di lavoratori disoccupati», afferma Rose. «Il mondo ha bisogno di più lavoratori, soprattutto nei tipi di lavori troppo noiosi, sporchi o pericolosi per le persone".
"Le aziende devono automatizzare la soluzione a questo problema", aggiunge Diez, "altrimenti il successo dell'azienda stessa potrebbe essere a rischio".
