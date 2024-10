Ecco un riepilogo di sei casi d'uso principali di Kubernetes che rivelano come Kubernetes sta trasformando l'infrastruttura IT.

1. Distribuzione di app su larga scala

I siti web e le applicazioni di cloud computing ad alto traffico ricevono ogni giorno milioni di richieste da parte degli utenti. Un vantaggio chiave dell'utilizzo di Kubernetes per l'implementazione di app cloud su larga scala è la scalabilità automatica. Questo processo consente alle applicazioni di adattarsi automaticamente alle variazioni della domanda in modo rapido, efficiente e con un tempo di inattività minimo. Ad esempio, quando la domanda oscilla, Kubernetes consente alle applicazioni di funzionare continuamente e rispondere ai cambiamenti nei modelli di traffico web. Ciò aiuta a mantenere la giusta quantità di risorse di workload, senza provisioning eccessivo o insufficiente.

Kubernetes utilizza l'HPA (Horizontal Pod Autoscaling) (link esterno a ibm.com) per eseguire il bilanciamento del carico (ad esempio per l'utilizzo della CPU o per le metriche personalizzate) ridimensionando il numero di repliche di pod (cloni che facilitano l'auto-riparazione) correlate a una distribuzione specifica. In questo modo si attenuano i potenziali problemi come gli sbalzi di traffico, i problemi hardware o le interruzioni di rete.

Nota: l'HPA non deve essere confuso con la scalabilità automatica verticale dei pod (VPA) di Kubernetes, che assegna risorse aggiuntive, come memoria o CPU, ai pod già in esecuzione per il workload.

2. Calcolo ad alte prestazioni

Settori come la pubblica amministrazione, le scienze, la finanza e l'ingegneria fanno molto affidamento sul calcolo ad alte prestazioni (HPC), cioè la tecnologia che elabora i big data per eseguire calcoli complessi. L'HPC utilizza potenti processori a velocità estremamente elevate per prendere decisioni istantanee basate sui dati. Gli utilizzi dell'HPC nel mondo reale includono l'automazione del trading azionario, la previsione del tempo, il sequenziamento del DNA e la simulazione di volo degli aerei.

I settori che più utilizzano l'HPC scelgono Kubernetes per gestire la distribuzione dei calcoli HPC in ambienti ibridi e multicloud. Kubernetes può anche fungere da strumento flessibile per supportare l'elaborazione in batch dei lavori coinvolti nei workload di calcolo ad alte prestazioni, il che migliora la portabilità dei dati e del codice.

3. AI e machine learning

La creazione e l'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) richiede enormi volumi di dati e processi complessi, come il calcolo ad alte prestazioni e l'analisi dei big data. L'implementazione del machine learning su Kubernetes rende più facile per le organizzazioni automatizzare la gestione e la scalabilità dei cicli di vita del ML e riduce la necessità di interventi manuali.

Ad esempio, la piattaforma di orchestrazione containerizzata Kubernetes può automatizzare parti dei workflow di manutenzione predittiva di AI e apprendimento automatico (ML), compresi i controlli dello stato di salute e la pianificazione delle risorse. Inoltre, Kubernetes può scalare i workload di apprendimento automatico (ML) verso l'alto o verso il basso per soddisfare le richieste degli utenti, regolare l'utilizzo delle risorse e controllare i costi.

Il machine learning si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni per eseguire l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) ad alto livello, come la classificazione del testo, l'analisi del sentiment e la traduzione automatica, e Kubernetes aiuta a velocizzare l'implementazione di questi modelli per automatizzare il processo di PNL. Man mano che sempre più organizzazioni utilizzano le funzionalità di AI generativa, si affidano a Kubernetes per eseguire e scalare modelli di AI generativa, fornendo elevata disponibilità e tolleranza ai guasti.

Nel complesso, Kubernetes offre la flessibilità, la portabilità e la scalabilità necessarie per addestrare, testare, pianificare e distribuire modelli di ML e AI generativa.

4. Gestione dei microservizi

I microservizi (o architettura a microservizi) offrono un approccio moderno di architettura cloud-native in cui ogni applicazione è composta da numerosi componenti o servizi più piccoli, liberamente connessi e distribuibili in modo indipendente. Ad esempio, i siti web di e-commerce più grandi sono costituiti da molti microservizi che includono, in genere, un servizio ordini, un servizio di pagamento, un servizio di spedizione e un servizio clienti. Ogni servizio ha la propria API REST, che gli altri servizi utilizzano per comunicare con esso.

Kubernetes è stato progettato per gestire la complessità necessaria per gestire tutti i componenti indipendenti in esecuzione contemporaneamente all'interno dell'architettura di microservizi. Ad esempio, la funzionalità di alta disponibilità (HA) integrata di Kubernetes garantisce operazioni continue anche in caso di guasto, mentre la funzione di ingegneria della piattaforma interviene se un'applicazione containerizzata o un componente dell'applicazione si bloccano. La funzione di ingegneria della piattaforma può ridistribuire istantaneamente l'applicazione o i suoi componenti, in base allo stato desiderato, aiutando a mantenere l'operatività e l'affidabilità.

5. Distribuzioni ibride e multicloud

Kubernetes è progettato per essere utilizzato ovunque, semplificando alle organizzazioni la migrazione delle applicazioni da ambienti on-premise a hybrid cloud e multicloud. Kubernetes standardizza la migrazione fornendo agli sviluppatori di software comandi integrati per eseguire un'efficace distribuzione delle app. Kubernetes può anche implementare modifiche alle app e ridimensionarle in base ai requisiti dell'ambiente.

Kubernetes offre portabilità tra ambienti on-premise e cloud poiché astrae i dettagli dell'infrastruttura dalle applicazioni. In questo modo, si elimina la necessità di creare dipendenze specifiche per le app della piattaforma e si semplifica lo spostamento delle applicazioni tra diversi provider cloud o data center con il minimo sforzo.

6. DevOps aziendale

Per i team DevOps aziendali, essere in grado di aggiornare e distribuire rapidamente le applicazioni è fondamentale per il successo aziendale. Kubernetes fornisce ai team sia lo sviluppo che la manutenzione del sistema software allo scopo di migliorare l'agilità complessiva. E l'interfaccia API Kubernetes consente agli sviluppatori di software e ad altri stakeholder DevOps di visualizzare, accedere, implementare, aggiornare e ottimizzare facilmente i loro ecosistemi di container.

CI/CD, acronimo di continuous integration (CI) e continuous delivery (CD) , è diventato un aspetto fondamentale dello sviluppo software. In DevOps, il CI/CD snellisce la codifica, il collaudo e la distribuzione delle applicazioni, fornendo ai team un unico repository per l'archiviazione del lavoro e strumenti di automazione per combinare e testare il codice in modo coerente e assicurarne il corretto funzionamento. Kubernetes svolge un ruolo importante nelle pipeline CI/CD cloud-native, automatizzando la distribuzione dei container negli ambienti dell'infrastruttura cloud e garantendo un uso efficiente delle risorse.