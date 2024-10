La storia di Kubernetes

Sviluppato da dotCloud, una società tecnologica Platform-as-a-Service (PaaS), Docker è stato rilasciato nel 2013 come strumento software open source che consentiva agli sviluppatori di software online di creare, distribuire e gestire applicazioni containerizzate.

La tecnologia dei container Docker utilizza il kernel Linux (il componente di base del sistema operativo) e le caratteristiche del kernel per separare i processi in modo che possano essere eseguiti in modo indipendente. Per chiarire ogni confusione, l'omonimo Docker si riferisce anche a Docker, Inc. (precedentemente dotCloud, link esterno a ibm.com), che sviluppa strumenti di produttività per la sua piattaforma di containerizzazione open source, nonché per l'ecosistema e la community open source Docker (link esterno a ibm.com).

Popolarizzando un runtime di container leggero e fornendo un modo semplice per impacchettare, distribuire e distribuire applicazioni su una macchina, Docker è stato l'ispirazione per i fondatori di Kubernetes. Quando è arrivato sulla scena, infatti, i Googler Craig McLuckie, Joe Beda e Brendan Burns sono stati entusiasti della capacità di Docker di costruire container individuali ed eseguirli su macchine individuali.

Tuttavia, benché Docker avesse cambiato le regole del gioco per l'infrastruttura nativa del cloud, aveva dei limiti perché era stato creato per funzionare su un singolo nodo, il che rendeva impossibile l'automazione. Ad esempio, poiché le app venivano create per migliaia di container separati, la loro gestione in vari ambienti era diventata un'attività complessa in cui ogni singolo sviluppo doveva essere impacchettato manualmente. Il team di Google ha individuato la necessità e l'opportunità di un orchestratore di container in grado di implementare e gestire più container su più macchine. Così è nato Kubernetes, il sistema di gestione dei container di terza generazione di Google.