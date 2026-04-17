Le organizzazioni stanno andando oltre i tradizionali metodi di previsione finanziaria e analytics dei dati finanziari perché vedono come si sta evolvendo il futuro. Le iniziative di AI e trasformazione digitale stanno guadagnando popolarità e i team finanziari che rimangono di mentalità aperta favoriscono l'agilità e la redditività aziendale.

L'analytics finanziaria è un approccio che si allinea a questo cambiamento, abilitando l'analisi in tempo reale e l'interpretazione dei dati finanziari. I team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) utilizzano tecnologie avanzate come algoritmi di machine learning (ML) per generare analytics predittiva che anticipano i cambiamenti e informano le decisioni di pianificazione finanziaria.

C'è molto in gioco per le organizzazioni che non hanno solide funzionalità di analytics finanziaria, tra cui una scarsa gestione dei flussi di cassa, una strategia di gestione del rischio limitata e opportunità di crescita mancate.

Una ricerca dell'IBM Institute for Business Value che valuta la maturità finanziaria dei leader finanziari senior ha rilevato che solo una piccola percentuale di organizzazioni finanziarie dimostra una maturità avanzata. Solo il 12% dei leader intervistati dimostra influenza strategica e agilità digitale, indicatori di due dimensioni fondamentali delle prestazioni finanziarie.

Adottare approcci moderni come analytics può aiutare a colmare questo divario trasformando il funzionamento della funzione di rendicontazione finanziaria . Questo spostare verso una modellazione finanziaria più avanzata e l'uso di analytics può essere estremamente vantaggioso per un'organizzazione.

Il report ha anche rilevato che le organizzazioni che eccellono nell'influenza strategica e nell'agilità digitale vedono un'esecuzione della strategia più efficace del 37% e decisioni di finanziamento più rapide del 19%.

Inoltre, i Chief Financial Officer (CFO) sono sotto pressione per ottenere sia risparmi sui costi che una maggiore trasparenza finanziaria. Questi compiti sono difficili da bilanciare per i CFO e i loro team di finanza aziendale perché richiedono innovazione, disciplina e collaborazione tra i team. L'analytics finanziaria può essere trasformativa per un'organizzazione, aiutando a trasformare il ruolo del CFO in un motore chiave delle prestazioni strategiche aziendale.