Che cos'è l'analisi finanziaria?

L'analisi finanziaria è il processo di interpretazione dei bilanci e valutazione dei dati finanziari di un'azienda per valutare le sue prestazioni complessive, lo stato di salute finanziaria e la redditività.
Il processo utilizza una serie di tecniche per analizzare i bilanci e altri rapporti al fine di aiutare investitori e dirigenti interni a valutare la stabilità dell'azienda.
L'obiettivo centrale dell'analisi finanziaria è valutare tutte le informazioni finanziarie disponibili, inclusi conti economici, bilanci e qualsiasi altra dichiarazione o rapporto finanziario. Gli analisti finanziari dei team di financial planning and analysis (FP&A) utilizzano poi questi dati per valutare la posizione finanziaria complessiva dell'azienda.
È ormai prassi comune per le organizzazioni utilizzare strumenti e tecniche basati sull'intelligenza artificiale (AI) e sul machine learning (ML) per analizzare i dati e informare il processo decisionale.
I componenti chiave dell'analisi finanziaria includono l'analisi dei rapporti e la revisione dei dati storici per informare le proiezioni future della gestione finanziaria e comprendere meglio lo stato di salute e il potenziale dell'azienda. Alcuni dei tipi comuni di analisi finanziaria includono l'analisi verticale, l'analisi orizzontale, l'utilizzo, l'analisi della liquidità e l'analisi della redditività.
L'analisi finanziaria si basa su diversi tipi di bilanci e tre bilanci fondamentali meritano di essere notati:
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
In generale, il successo di un'azienda dipende dal suo stato di salute finanziaria. Ecco perché è importante prendere i bilanci di un'azienda e trasformare quei dati in insight attuabili attraverso l'analisi finanziaria. I risultati di un'analisi finanziaria approfondita possono favorire decisioni migliori in materia di budget e previsione e contribuire a definire le metriche future delle prestazioni. In genere, gli indici finanziari vengono utilizzati per analizzare le relazioni tra i dati finanziari.
Il ruolo di un analista finanziario è quello di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per creare modelli e prevedere i risultati. Un'analisi finanziaria è l'intermediario per la valutazione delle prestazioni finanziarie e per guidare il processo decisionale futuro.
Condurre un'analisi finanziaria approfondita permette anche alle organizzazioni di svolgere i seguenti compiti importanti:
Esistono molte tecniche di analisi finanziaria e ognuna di esse è fondamentale per il successo di un'azienda a modo suo.
Un approccio di analisi dei rapporti calcola metriche standardizzate per confrontare i bilanci. Esempi di metriche includono il rapporto attuale, il rapporto di turnover e il rapporto rapido. Gli analisti finanziari convertiranno i dati non elaborati in indicatori importanti, consentendo confronti diretti con le prestazioni storiche, i concorrenti o i benchmark di settore.
Gli analisti possono isolare variabili specifiche, come il turnover degli asset, il turnover dell'inventario e il tasso di rendimento, per identificare tendenze e valutare lo stato di salute complessivo dell'azienda.
Questo metodo confronta ogni voce come percentuale di una cifra base all'interno di un singolo periodo di reporting, come il totale degli asset o le vendite nette. Il fatturato è tipicamente la cifra base nel conto economico, mentre la base nel bilancio include il totale degli asset, le passività totali e il patrimonio netto.
La direzione utilizza questa prospettiva per identificare cambiamenti nell'allocazione delle risorse e nella concentrazione dei costi.
Un'azienda prende in prestito denaro per finanziare le operazioni e la crescita. Un'analisi della leva finanziaria esamina la misura in cui un'azienda utilizza questi fondi presi in prestito e misura il rapporto tra debito e capitale proprio per valutare il rischio finanziario.
Valutando la copertura a carico fisso, gli stakeholder determinano la capacità dell'azienda di adempiere agli obblighi a lungo termine e di mantenere la propria struttura di capitale.
L'analisi di liquidità misura la capacità di un'azienda di convertire gli asset in liquidità per far fronte a obblighi immediati e a breve termine. Gli analisti finanziari si concentrano sulla disponibilità di risorse liquide rispetto alle passività correnti e al capitale circolante.
Mantenere una liquidità ottimale contribuisce a garantire che le organizzazioni possano far fronte a imprevisti finanziari e sostenere le operazioni quotidiane senza esaurire la capacità di credito.
Un'azienda utilizza l'analisi della redditività per misurare il profitto che è in grado di generare rispetto alle vendite, agli asset e al patrimonio netto. Questo metodo quantifica l'efficienza della creazione di valore tra diversi segmenti di business.
Gli strumenti comuni di analisi della redditività includono il ritorno sul capitale investito e i margini di profitto. Questi strumenti aiutano a guidare decisioni strategiche su prezzi e investimenti per massimizzare i rendimenti per gli azionisti e la sostenibilità a lungo termine dell'azienda.
Un'azienda di successo mira a ottenere i migliori risultati con la minima impronta (input). L'analisi dell'efficienza, chiamata anche analisi delle attività, valuta l'utilizzo degli asset di un'azienda e la gestione delle passività.
Questo metodo tiene traccia dei tassi di rotazione dell'inventario (indice di rotazione dell'inventario), dei crediti e dei debiti. Ottimizzando il ciclo operativo, le aziende minimizzano le risorse sprecate e aumentano la velocità di generazione dei ricavi.
L'analisi dei flussi di cassa esamina l'effettivo movimento di denaro in entrata e in uscita da un'azienda attraverso le operazioni, gli investimenti e le attività finanziarie. A differenza della contabilità per competenza, rivela il potere dell'organizzazione di generare liquidità e una vera solvibilità.
Il metodo può garantire che l'azienda mantenga una liquidità sufficiente e viene valutato utilizzando tecniche come il flusso di cassa libero, il flusso di cassa operativo e il rapporto di copertura.
Esistono diversi stakeholder interessati all'analisi finanziaria, tra cui investitori, analisti di investimento, finanziatori e revisori.
Un'azienda che cerca investitori o analisti dovrà avere i propri dati finanziari in ordine.
Gli investitori e i finanziatori utilizzeranno l'analisi dei rapporti, esamineranno gli indici di redditività, la liquidità e il profitto lordo per valutare lo stato di salute dell'azienda. Questi stakeholder utilizzeranno questi dati per confrontarli con le prestazioni passate e i concorrenti. Vorranno anche conoscere la valutazione di un'azienda e se viene valutata in modo equo.
Tipi chiave di analisi per questi utenti:
I contabili, i vertici aziendali, i responsabili delle operazioni e gli auditor interni di un'azienda analizzano i dati finanziari per migliorare il processo decisionale.
Le prestazioni finanziarie di un'azienda possono portare a decisioni aziendali migliori e a una pianificazione strategica per l'allocazione futura delle Risorse.
Tipi chiave di analisi per questi utenti:
I regolatori e gli stakeholder delle agenzie di governo utilizzano l'analisi finanziaria per la conformità e la stabilità finanziaria complessiva. Valutano la capacità di un'azienda di gestire il totale dei propri asset e aiutano a garantire che il suo sistema finanziario rimanga stabile.
I regolatori fiscali monitorano la conformità di un'azienda alle normative e rilevano potenziali violazioni.
Tipi chiave di analisi per questi utenti:
Le aziende concorrenti utilizzeranno l'analisi finanziaria per benchmark le prestazioni e individuare vantaggi competitivi.
I concorrenti possono analizzare la redditività e la liquidità di un'azienda attraverso l'analisi dei trend, la modellazione finanziaria e altre pratiche di analisi fondamentale. Questi insight possono guidare le decisioni di pianificazione strategica e aiutare i concorrenti a fissare obiettivi di prestazioni.
Tipi chiave di analisi per questi utenti:
Un'azienda deve innanzitutto definire l'obiettivo dell'analisi finanziaria. È necessario uno scopo per decidere quali dati e metriche utilizzare.
Una società potrebbe prendere in considerazione un obiettivo come la valutazione della liquidità per le obbligazioni a breve termine o l'analisi della solvibilità a lungo termine.
Il passaggio successivo è raccogliere tutti i bilanci rilevanti e necessari. Queste affermazioni costituiscono la base per l'analisi. Pertanto, i dati devono essere puliti e aggiornati.
Il moderno software di pianificazione finanziaria può aiutare a integrare i fogli di calcolo Excel e i dati web di tutti i reparti per creare rapporti finanziari.
L'analisi dei rapporti è una parte fondamentale della valutazione dello stato di salute finanziaria di un'azienda. Alcuni report chiave da calcolare includono i report attuali, i report di utilizzo, i report di copertura e i report di efficienza. Questi dati forniscono a un'azienda preziosi insight su quanto bene funziona, quanto sia stabile finanziariamente e se sia in grado di adempiere ai propri obblighi.
Per approfondire ulteriormente la redditività, alcune aziende utilizzeranno l'analisi DuPont per suddividere ulteriormente il ritorno sul patrimonio netto (ROE).
Gli analisti finanziari esaminano i dati storici su periodi variabili per identificare schemi e cambiamenti direzionali nelle prestazioni. I team finanziari possono utilizzare l'analisi orizzontale per quantificare la crescita di un anno, valutare la coerenza dei ricavi e identificare i driver delle spese.
L'analisi comparativa può andare oltre confrontando le metriche interne con i colleghi del settore e i leader di mercato. Un approccio duplice può aiutare i team ad avere una visione chiara delle prestazioni attuali, considerando sia le tendenze storiche sia i cambiamenti strutturali fondamentali.
In questo passaggio, gli analisti esamineranno il bilancio dei flussi di cassa per determinare se l'utile netto si converta efficacemente in liquidità utilizzabile. Gli analisti si concentreranno sui flussi di liquidità calcolando il flusso di cassa libero per comprendere meglio la capacità dell'azienda di compiere mosse finanziarie.
La valutazione della qualità del flusso di cassa rileva discrepanze tra i profitti contabili e le realtà dell'operazione.
Il prossimo passo per realizzare l'analisi finanziaria consiste nel proiettare i risultati finanziari futuri, integrando le prestazioni storiche con le condizioni di mercato previste e le iniziative aziendali. Gli analisti finanziari creano modelli dinamici che simulano più scenari, come le variazioni dei tassi di interesse o le variazioni della domanda dei consumatori.
Questo passaggio è un processo lungimirante che consente al management di allocare le risorse in modo proattivo e di definire obiettivi di prestazione realistici. Una previsione finanziaria accurata è fondamentale per identificare potenziali carenze o surplus di capitale prima che si verifichino, aiutando le aziende a orientare la loro strategia nel modo più strategico possibile.
In questo ultimo passo, gli analisti finanziari trasformano i dati quantitativi in business intelligence fruibile. I team finanziari hanno i numeri e ora è il momento di identificare il perché dietro di essi.
Questo passaggio collega i risultati finanziari a decisioni operative specifiche o a venti contrari esterni al di fuori del controllo dell'azienda. Sulla base degli insight, gli analisti possono formulare raccomandazioni per l'intervento, come programmi di riduzione dei costi o dismissioni.
I dati devono essere interpretati efficacemente affinché l'analisi finanziaria catalizzi il cambiamento e un processo decisionale informato.
I team finanziari stanno subendo una massiccia ristrutturazione grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale e nell'automazione. Nell'analisi finanziaria e nella rendicontazione finanziaria, in particolare, il cambiamento è sia operativo che strutturale. Gli analisti si stanno spostando dal noioso inserimento dei dati all'interpretazione degli stessi, grazie all'automazione dei compiti di routine e all'AI che guida gli insight finanziari.
Gli strumenti basati sull'AI consentono una potente automazione di budgeting, previsione e rendicontazione finanziaria. Questi tipi di AI negli strumenti FP&A possono permettere ai team di collaborare e prendere decisioni aziendali informate.
Tuttavia, questi progressi tecnologici comportano notevoli sfide. Il giudizio umano è e rimarrà una parte critica nell'implementazione di queste funzionalità di AI. Un'azienda deve mantenere gli esseri umani in ogni fase del processo e avere l'ultima parola su qualsiasi rapporto o analisi condiviso, sia internamente che esternamente.
Separatamente, la privacy e la sicurezza dei dati dovrebbero essere le massime priorità per le organizzazioni, che si basano maggiormente su sistemi digitali. I team IT e i professionisti finanziari devono rimanere fermi nelle misure di cybersecurity e nella conformità.
I professionisti della finanza devono essere strategici nella scelta di uno strumento FP&A basato su AI. La tecnologia non può essere applicata solo alle operazioni finanziarie esistenti; deve essere ricostruita per integrare efficacemente gli strumenti in tutta l'azienda.
Scopri come la previsione basata su AI, l'analisi automatizzata della varianza e gli insight sulle prestazioni in tempo reale stanno aiutando i team finanziari.
Esplora come i CFO e i leader finanziari possono ottenere il massimo dall'AI generativa incluso come prepararla, dove applicarla e cosa serve per renderla un'aggiunta utile.
Esamina come le soluzioni basate su AI stanno rimodellando il ruolo del CFO di oggi, oltre a migliorare la pianificazione finanziaria.
Ottieni un'integrated business planning incorporata nell'AI, insieme alla libertà di implementare l'ambiente che meglio supporta gli obiettivi.
Trasforma la finanza con IBM AI for Finance, una soluzione basata su automazione intelligente e insight predittivi per favorire operazioni finanziarie più intelligenti, rapide e resilienti.
Reimmagina la finanza con IBM Consulting, combinando competenze e soluzioni basate su AI per una funzione finanziaria più efficiente e strategica.