Che cos'è l'analisi finanziaria?

In generale, il successo di un'azienda dipende dal suo stato di salute finanziaria. Ecco perché è importante prendere i bilanci di un'azienda e trasformare quei dati in insight attuabili attraverso l'analisi finanziaria. I risultati di un'analisi finanziaria approfondita possono favorire decisioni migliori in materia di budget e previsione e contribuire a definire le metriche future delle prestazioni. In genere, gli indici finanziari vengono utilizzati per analizzare le relazioni tra i dati finanziari.

Il ruolo di un analista finanziario è quello di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per creare modelli e prevedere i risultati. Un'analisi finanziaria è l'intermediario per la valutazione delle prestazioni finanziarie e per guidare il processo decisionale futuro.

Condurre un'analisi finanziaria approfondita permette anche alle organizzazioni di svolgere i seguenti compiti importanti:

Valuta lo stato di salute e le prestazioni: valutando la condizione finanziaria complessiva di un'azienda, gli stakeholder interni e gli investitori esterni possono avere un quadro completo della sua fattibilità e redditività.

Supporta le decisioni strategiche: l'analisi finanziaria fornisce al management interno insight basati sui dati per definire benchmark e obiettivi più efficaci.

Identifica i punti di forza e di debolezza: con un'analisi approfondita del bilancio, un'azienda può individuare le aree in cui eccelle e quelle in cui potrebbe avere bisogno di miglioramenti.

Guida le decisioni di investimento: un'analisi finanziaria aiuta gli investitori a determinare se acquistare azioni e dove investire.