Cos'è l'integrazione ERP?

L'iPaaS è una suite di strumenti e soluzioni self-service basati su cloud utilizzati per integrare i dati provenienti da più applicazioni ospitate in diversi ambienti IT. L'iPaaS è progettato per aiutare a gestire un crescente ecosistema di soluzioni software-as-service (SaaS) utilizzate dalle grandi organizzazioni.

I servizi di integrazione cloud iPaaS offrono una soluzione alla crescente sfida posta dall'integrazione di app, fonti di dati e servizi in ambienti IT sempre più complessi (come gli ambienti hybrid cloud). L'iPaaS affronta le sfide dell'integrazione aziendale e della gestione dei dati fornendo strumenti come connettori predefiniti, mappe e trasformazioni che aiutano le aziende a orchestrare i flussi di integrazione e a massimizzare l'interoperabilità tra sistemi diversi.



L'integrazione con iPaaS rappresenta una soluzione per molte aziende moderne grazie alla scalabilità che offre e alla sua idoneità con applicazioni SaaS e basate su cloud.