A livello organizzativo, problemi con la pipeline di integrazione continua e fornitura continua (CI/CD) e le pratiche DevOps possono portare a problemi di configurazione.

Quando i team di sviluppo, operazioni e sicurezza sono isolati l'uno dall'altro, la confusione, la cattiva comunicazione e la risoluzione dei problemi inadeguata sono inevitabili. Oltre alle pratiche tecniche divergenti, i team all'interno di un'organizzazione possono avere le proprie pratiche di gestione del cambiamento. Alcune organizzazioni non dispongono completamente dei processi formali di gestione del cambiamento.

La mancanza di pratiche chiare e consolidate per apportare e documentare le modifiche può portare a registri di modifica incoerenti, modifiche non autorizzate e workflow di approvazione non applicati. In definitiva, amministratori, sviluppatori e ingegneri potrebbero aggirare completamente il processo di gestione del cambiamento.