Anche le persone più analitiche e razionali possono cadere vittime di bias cognitivi, che spesso sono inconsci. Molti bias sono sia nascosti che pervasivi, e potenzialmente influenzano sia l'analisi dei dati che la struttura stessa della raccolta dei dati.

Con i recenti e importanti progressi nel machine learning (ML) e nell'intelligenza artificiale (AI), l'interesse e la consapevolezza dei bias cognitivi sono aumentati. Con la crescita esponenziale degli investimenti in questi sistemi intelligenti, gli sforzi per mitigare i bias dell'AI e dei dati stanno diventando fondamentali sia per l'etica dell'AI che per la governance dell'AI.