Chi è uno sviluppatore di AI?

Diventare uno sviluppatore di AI richiede un percorso di carriera strutturato che combini formazione, esperienza e sviluppo continuo delle competenze.

Formazione e background accademico

Una laurea in informatica, intelligenza artificiale, data science, statistica o un ambito correlato fornisce le conoscenze fondamentali necessarie per lo sviluppo dell'AI. Molte università offrono attualmente programmi specializzati in machine learning, deep learning e NLP. Corsi di studio avanzati, come un master in AI o data science, possono approfondire le competenze nell'AI generativa, nei big data e nell'apprendimento per rinforzo. Tuttavia, l'esperienza pratica e un solido portfolio di progetti possono essere altrettanto preziosi quanto una formazione accademica tradizionale.

Sviluppo di competenze di programmazione e machine learning

Gli sviluppatori di AI devono essere esperti nei linguaggi di programmazione per creare e distribuire modelli machine learning . Conoscere le tecniche di machine learning e deep learning è fondamentale per lo sviluppo dell'AI. Gli sviluppatori principianti possono iniziare apprendendo le basi dell'apprendimento supervisionato e non supervisionato e dell'apprendimento per rinforzo, prima di passare ad argomenti più avanzati come le reti neurali profonde e le architetture trasformative.

Acquisizione di esperienza pratica conducendo progetti

L'esperienza pratica è importante per sviluppare competenze nello sviluppo AI . Lavorare su progetti di AI concreti aiuta a sviluppare capacità di risoluzione dei problemi e consente agli sviluppatori di applicare le conoscenze teoriche per scopi utili. Esempi di progetti AI includono:

Sviluppo di un modello predittivo per la previsione dei prezzi delle azioni utilizzando i dati storici di mercato

Creazione di un'applicazione di assistenza sanitaria basata sull'AI per la classificazione delle immagini mediche

Creazione di un chatbot NLP utilizzando i modelli GPT di OpenAI o ChatGPT per il servizio clienti

Progettazione di una pipeline di big data per il rilevamento delle frodi nelle transazioni finanziarie

Esplorazione di framework AI e strumenti di sviluppo

È inoltre necessario acquisire familiarità con gli strumenti e i framework di sviluppo AI. Gli sviluppatori di AI lavorano spesso con:

TensorFlow e PyTorch per la creazione e l'addestramento di reti neurali

Hugging Face per lavorare con i modelli NLP e l'AI generativa

scikit-learn per l'implementazione di algoritmi di machine learning tradizionali

Docker e Kubernetes per l'implementazione di applicazioni di AI in ambienti scalabili

GitHub per il controllo delle versioni e la collaborazione in progetti di software AI open source

Creazione di un portfolio e contributo a progetti open source

Un solido portfolio dimostra competenza ed esperienza pratica. Gli sviluppatori AI utilizzano comunemente GitHub per presentare progetti e implementazioni di AI. Anche contribuire a progetti di AI open source è vantaggioso, perché offre l'opportunità di collaborare con settori esperti e acquisire esperienza nelle best practice nella gestione dei progetti e nell'ingegneria del software.

Acquisizione di certificazioni in materia di AI e sviluppo professionale

Le certificazioni convalidano le conoscenze e aiutano gli sviluppatori di AI a distinguersi nel mercato del lavoro. Le certificazioni riconosciute nel settore riguardano concetti essenziali di AI e machine learning, tra cui AI generativa, reti neurali e applicazioni di AI in contesti aziendali. Gli esempi includono:

Certified Artificial Intelligence Scientist (CAIS)

Artificial Intelligence Engineer (AIE)

TensorFlow Developer Certification

Microsoft Azure AI Engineer Associate

IBM AI Engineering Professional Certificate

Rimani al passo con la ricerca sull'AI e sulle tendenze del settore

L'AI è un campo in rapida evoluzione, con uno sviluppo continuo di nuove tecnologie. Gli sviluppatori devono restare al passo con i progressi nel machine learning, nel deep learning e nell'AI generativa. Leggere articoli di ricerca sull'AI, partecipare a conferenze di settore ed esplorare i nuovi sviluppi nei software di AI aiutano i professionisti a rimanere competitivi. Le piattaforme online, come Kaggle, Stack Overflow e LinkedIn, offrono anche opportunità di networking e discussioni sulle best practice nello sviluppo dell'AI.