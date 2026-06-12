Cos'è la governance del codice?

Governance as code (GaC) e policy as code (PaC) sono approcci che incorporano direttamente governance e applicazione delle policy nei workflow, traducendo policy, regole e standard in codice leggibile da macchina. L'obiettivo è che ogni implementazione, modifica dell'infrastruttura o richiesta di accesso ai dati soddisfi criteri predefiniti prima che avvenga. Questo approccio proattivo all'applicazione si basa su tecnologie come i motori politici, l'infrastruttura cloud e ora, gli agenti AI.

L'applicazione delle politiche è diventata più sofisticata grazie a tecnologie come l'Open Policy Agent (OPA), che consente alle organizzazioni di definire e applicare le politiche di governance in modo programmatico. Invece di affidarsi a documentazione e approvazioni manuali, i requisiti di governance sono integrati nel codice in modo da poter essere applicati automaticamente in tutto l'SDLC.

Analogamente, l'infrastructure as code (IaC) e strumenti come Terraform automatizzano il provisioning e la gestione dell'infrastruttura IT utilizzando un approccio a linguaggio dichiarativo, in cui gli sviluppatori specificano lo stato finale desiderato piuttosto che i passaggi necessari per raggiungerlo. Le definizioni infrastrutturali sono comunemente espresse utilizzando formati come YAML e JSON, rendendole facili da automatizzare e convalidare.

Gli ambienti di codifica basati su AI possono eseguire GaC, PaC e Iac. IBM Bob, ad esempio, può essere utilizzato per incorporare tali processi nell'SDLC.