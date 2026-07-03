Un'impalcatura circonda una grande struttura industriale con travi bianche, piattaforme e una colonna cilindrica all'interno di un impianto
Gestione degli asset

Cos'è una lista di controllo per la manutenzione degli edifici?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 3 luglio 2026

La lista di controllo per la manutenzione degli edifici, in dettaglio

Una lista di controllo per la manutenzione degli edifici è uno schema strutturato di tutte le attività necessarie di ispezione, assistenza e manutenzione. Il processo basato sulla checklist garantisce che tutte le strutture fisiche, le attrezzature e gli impianti di un edificio siano sottoposti a manutenzione e ricevano un'attenzione costante.

Un'azienda organizza la manutenzione degli edifici in base alla stagione, alla frequenza di intervento e al tipo di impianto. A seconda del settore, i team di gestione delle strutture, dei beni immobili e degli immobili commerciali si occupano di monitorare la lista di controllo. Prendersi cura e mantenere un edificio in modo che sia sicuro, pulito e funzionante è fondamentale per le operazioni aziendali.

Una lista di controllo costituisce il fulcro di un programma di manutenzione preventiva e favorisce l'efficienza operativa complessiva dell'azienda. Le operazioni moderne abbinano le checklist a sistemi informatizzati di gestione della manutenzione (CMMS) e a strumenti basati sull'intelligenza artificiale (AI) per automatizzare la pianificazione e monitorare il completamento delle attività.

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Perché la manutenzione degli edifici è importante

La manutenzione degli edifici è fondamentale per un'azienda perché può assicurare la salute e la sicurezza degli occupanti, tutelare il valore degli immobili e prolungare la durata degli asset. La manutenzione ordinaria degli edifici, come la sostituzione degli allarmi antincendio o la pulizia delle grondaie, può prolungare la vita utile di attrezzature costose e limitare l'esposizione a responsabilità civili.

Inoltre, la manutenzione degli edifici, supportata da liste di controllo per la manutenzione preventiva, può aiutare a ridurre i costi e limitare la necessità di riparazioni d'emergenza o di una revisione completa dell'impianto. Un approccio proattivo e programmato alla gestione della manutenzione può preservare le strutture, aumentare l'efficienza energetica e garantire una manutenzione preventiva degli edifici prima che si verifichino danni.

Quando gli impianti di un edificio, che si tratti di un ufficio, una scuola o una fabbrica, funzionano in modo ottimale, possono aumentare l'efficienza consumando meno energia. Le strutture ben mantenute sono spesso anche molto più sicure, in quanto evitano rischi per la sicurezza quali danni causati dall'acqua, rilevatori di fumo obsoleti e lampadine difettose.

La manutenzione degli edifici costituisce la spina dorsale delle operazioni aziendali. Gli edifici mal tenuti segnalano un punto debole che può allontanare investitori o potenziali acquirenti e rovinare l'esperienza degli attuali occupanti.

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Tipi di manutenzione degli edifici

Esistono diversi tipi di manutenzione degli edifici che un'organizzazione può adottare. La manutenzione è suddivisa in strategie specifiche in base a quando e perché il lavoro viene eseguito:

  • Manutenzione preventiva: la manutenzione preventiva comprende attività e ispezioni eseguite regolarmente per prolungare la durata degli asset e prevenire guasti alle attrezzature, come la pulizia dei filtri dell'impianto di climatizzazione ogni tre mesi per migliorare la qualità dell'aria. Una lista di controllo di manutenzione preventiva può rivelarsi estremamente utile se abbinata a una soluzione di manutenzione basata sull'AI.
  • Manutenzione correttiva: le attività di manutenzione correttiva vengono eseguite in risposta a un malfunzionamento o a un guasto di un asset, come un tubo intasato o una finestra rotta.
  • Manutenzione predittiva: la manutenzione predittiva utilizza tecnologie avanzate per raccogliere dati in tempo reale sugli asset e determinare con precisione quando è necessaria la manutenzione, come la sostituzione di un quadro elettrico. L'approccio si differenzia dalla manutenzione preventiva, che non dispone delle capacità avanzate necessarie per prevedere le condizioni future di un asset.
  • Manutenzione ordinaria: la manutenzione ordinaria comprende attività svolte in modo continuativo per mantenere un edificio pulito e funzionante, come lo svuotamento dei cestini dei rifiuti o la sostituzione delle lampadine.
  • Manutenzione differita: la manutenzione differita si riferisce alle attività intenzionalmente rinviate a causa della mancanza di fondi, ricambi o manodopera. Queste riparazioni vengono inserite in un elenco di lavori arretrati in attesa che le risorse diventino disponibili.

I responsabili delle strutture in genere classificano una lista di controllo per la manutenzione degli edifici in base alla frequenza o al sistema dell'impianto. Anche la stagionalità entra in gioco e può determinare le checklist di manutenzione.

A seconda della lista di controllo, un'organizzazione può ricorrere a una combinazione di diversi tipi di manutenzione degli edifici. Ad esempio, una checklist per la manutenzione di un edificio commerciale sarà diversa da quella di un edificio in affitto a causa della natura della struttura.

Liste di controllo per la manutenzione degli edifici suddivise per frequenza

I responsabili delle strutture organizzano solitamente le liste di controllo in base alla frequenza, con attività giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

Attività di manutenzione quotidiana

  • Ispezionare l'ingresso e le aree comuni
  • Assicurarsi che porte e serrature funzionino correttamente
  • Controllare l'illuminazione e assicurarsi che tutte le lampadine funzionino correttamente
  • Verificare che gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) siano operativi
  • Controllare il funzionamento e la pulizia degli ascensori
  • Ispezionare i bagni per verificarne l'igiene, le scorte e l'eventuale necessità di disinfestazione
  • Verificare che le uscite di emergenza siano libere
  • Controllare il sistema di sicurezza

Attività di manutenzione settimanali

  • Controllare la ferramenta delle porte, le cerniere e i corrimano
  • Effettuare una pulizia accurata dell'area esterna
  • Testare gli allarmi antincendio e gli impianti antincendio a sprinkler
  • Ispezionare l'impianto idraulico per individuare eventuali perdite
  • Ispezionare le bocchette e i filtri dell'impianto HVAC per verificare l'assenza di ostruzioni
  • Valutare l'illuminazione esterna
  • Lucidare mobili e infissi
  • Potare alberi e cespugli e falciare il prato

Attività di manutenzione mensili

  • Ispezionare pareti e soffitti per individuare eventuali danni o necessità di riparazioni al cartongesso
  • Sostituire i filtri dell'impianto HVAC
  • Controllare gli estintori
  • Ispezionare grondaie, scarichi del tetto e pluviali per individuare eventuali ostruzioni o problemi di drenaggio
  • Testare i sistemi automatici (rubinetti o sciacquoni dei bagni)
  • Lavare a fondo tappeti e moquette
  • Pulire gli apparecchi di illuminazione e sostituire le lampadine
  • Igienizzare i bidoni della spazzatura e i contenitori per la raccolta differenziata

Attività di manutenzione trimestrali

  • Eseguire un test su tutti gli impianti elettrici, comprese le prese e gli apparecchi
  • Verificare le funzioni di emergenza dell'ascensore e ispezionare tutti i cavi per individuare eventuali danni o corrosione
  • Pulire l'impianto di ventilazione dei servizi igienici
  • Controllare e sostituire i filtri dell'impianto di climatizzazione
  • Verificare che la segnaletica del parcheggio sia visibile
  • Testare tutti gli allarmi antincendio, i sistemi di protezione antincendio e i sistemi di estinzione
  • Ispezionare lo scaldabagno e la caldaia
  • Controllare le sigillature esterne, i sigillanti e le guarnizioni isolanti

Annuale

  • Effettuare una manutenzione completa e un'ispezione dell'impianto di climatizzazione
  • Ispezionare la struttura, l'involucro edilizio e il tetto
  • Sigillare, rivestire e ridipingere le strisce del parcheggio
  • Effettuare un sopralluogo dettagliato dell'edificio
  • Testare i sistemi di alimentazione di emergenza e i generatori
  • Controllare tutte le aree verdi per verificare lo stato di salute delle piante e del terreno
  • Pulire e sottoporre a manutenzione tutti gli elettrodomestici
  • Ispezionare tutte le serrature e i sistemi di accesso ed effettuare gli aggiornamenti necessari

Liste di controllo per la manutenzione degli edifici suddivise per impianto

Alcune attività aziendali potrebbero assegnare i lavori per settore o per specifico sistema dell'edificio, incluse le seguenti categorie:

  • Impianto di climatizzazione
  • Impianto idraulico
  • Impianto elettrico e illuminazione
  • Tetto ed esterni
  • Antincendio e sicurezza
  • Ascensori e trasporti verticali
  • Aree verdi e terreno

Climatizzazione

  • Sostituire i filtri dell'aria
  • Ispezionare i condotti per individuare eventuali perdite o accumuli
  • Verificare la calibrazione dei termostati
  • Effettuare la manutenzione delle serpentine di raffreddamento
  • Ispezionare gli aspiratori
  • Controllare annualmente i livelli del refrigerante

Idraulico

  • Ispezionare tutti gli impianti e le tubature per individuare eventuali perdite
  • Verificare la pressione dell'acqua
  • Controllare il funzionamento della pompa di drenaggio
  • Ispezionare lo scaldabagno per verificare la presenza di corrosione
  • Svuotare gli scarichi delle porte
  • Verificare i dispositivi antiriflusso

Elettrico e illuminazione

  • Verificare tutte le prese dotate di interruttore differenziale (GFCI)
  • Ispezionare i quadri elettrici per individuare segni di surriscaldamento o corrosione
  • Sostituire le lampadine bruciate, sia interne che esterne
  • Verificare l'illuminazione di emergenza e quella delle uscite
  • Ispezionare il cablaggio nei locali tecnici

Tetto ed esterno

  • Ispezionare la membrana del tetto e le scossaline
  • Pulire gli scarichi e le grondaie
  • Verificare la presenza di accumuli di ghiaccio nei mesi invernali
  • Ispezionare le pareti esterne per individuare eventuali crepe o infiltrazioni d'acqua
  • Controllare le sigillature intorno a finestre e porte

Antincendio e sicurezza

  • Verificare mensilmente gli allarmi antincendio
  • Ispezionare gli estintori
  • Verificare le teste degli sprinkler
  • Verificare che le indicazioni delle uscite di emergenza siano illuminate e che la segnaletica non sia ostruita
  • Verificare la data di certificazione dell'impianto antincendio

Ascensore e trasporto verticale

  • Ispezionare quotidianamente la pulizia delle cabine, delle trombe delle scale e dell'illuminazione
  • Testare il sistema di chiamata di emergenza
  • Verificare la validità del certificato di ispezione
  • Pianificare un intervento di manutenzione annuale completo

Giardini e aree verdi

  • Falciare l'erba e rifinire l'area verde secondo il programma
  • Ispezionare l'impianto di irrigazione
  • Rimuovere i detriti dai vialetti e dalle aree di parcheggio
  • Potare alberi e arbusti tenendoli lontani dall'edificio
  • Ispezionare la pavimentazione per individuare eventuali crepe o pericoli di inciampo

Liste di controllo per la manutenzione degli edifici suddivise per stagione

Il mutare delle stagioni può determinare le attività di manutenzione dell'edificio e le aziende potrebbero prendere in considerazione la possibilità di mantenere una lista di controllo separata per primavera, estate, autunno e inverno. Preparare gli impianti in anticipo in vista di condizioni meteorologiche estreme aiuta a proteggere gli edifici da danni a lungo termine e garantisce l'integrità strutturale.

Primavera

  • Commutare l'impianto di climatizzazione dalla modalità riscaldamento a quella di raffreddamento
  • Avviare e testare l'impianto di irrigazione
  • Ispezionare il tetto dopo l'inverno
  • Lavare con idropulitrice l'esterno dell'edificio e i vialetti
  • Effettuare la manutenzione delle unità di climatizzazione e pulire le serpentine
  • Controllare l'illuminazione esterna per individuare eventuali danni causati dall'inverno
  • Pulire i tombini

Estate

  • Monitorare eventuali danni al tetto durante le piogge intense
  • Ispezionare la superficie del parcheggio e la segnaletica orizzontale
  • Verificare le prestazioni dell'impianto di raffreddamento durante i picchi di utilizzo
  • Controllare l'area esterna per individuare eventuali problemi di erosione o deflusso delle acque
  • Ispezionare i materiali strutturali esterni per individuare segni di marciume o ruggine

Autunno

  • Effettuare la manutenzione della caldaia e del generatore d'aria calda prima della stagione di riscaldamento
  • Preparare le tubazioni di irrigazione per l'inverno
  • Pulire le grondaie dalle foglie cadute
  • Ispezionare l'isolamento delle tubazioni
  • Segnalare il vialetto d'accesso per gli spazzaneve
  • Verificare il piano di emergenza invernale e di rimozione della neve
  • Sigillare le crepe nel parcheggio prima che le temperature scendano sotto lo zero

Inverno

  • Ispezionare il tetto e le grondaie per individuare eventuali accumuli di ghiaccio
  • Monitorare gli interni per individuare segni di congelamento delle tubature
  • Verificare il funzionamento di tutte le prese GFCI e dell'impianto di riscaldamento
  • Ispezionare soffitti e pavimenti per individuare eventuali danni causati dall'acqua
  • Verificare che i servizi di rimozione della neve e del ghiaccio siano attivi

Come creare una lista di controllo per la manutenzione degli edifici

Il primo passo consiste nel determinare in che modo l'azienda intende gestire le proprie liste di controllo. Il passo successivo è la creazione della checklist, che richiede il coinvolgimento dell'organizzazione, la collaborazione interfunzionale e un sistema per monitorare tutte le attività in un unico posto.

  1. Valutare le esigenze dei sistemi dell'edificio: ogni edificio è diverso. Un'azienda deve valutare l'edificio e gli asset per determinare i requisiti specifici e come affrontare la manutenzione in generale. È necessario prendere nota delle dimensioni dell'edificio, dell'età, dei limiti di occupazione e dei requisiti normativi che potrebbero applicarsi a determinati tipi di edifici, come le strutture scolastiche o gli edifici dei parchi pubblici.
  2. Classificare le attività: le aziende dovranno organizzare le attività di manutenzione in base al sistema, alla frequenza e alla stagione. A seconda dell'edificio e degli asset, potrebbe essere necessario privilegiare un approccio rispetto ad altri. Organizzare le attività di manutenzione secondo questi tre criteri può garantire una copertura completa, semplificare gli ordini di lavoro e favorire un processo decisionale strategico.
  3. Descrivere chiaramente ogni attività: ogni attività presente nella lista di controllo deve essere definita in modo chiaro. Fornisci dettagli e istruzioni specifiche, avvertenze di sicurezza e materiali necessari affinché tutto il personale di manutenzione dell'edificio, sia quello attuale che quello nuovo, possa intervenire. L'ambiguità può rallentare i programmi di manutenzione e l'efficienza complessiva del team.
  4. Assegnare le responsabilità: i responsabili della manutenzione degli edifici devono delegare la lista di controllo a singoli individui o a team. Decidi se siano necessari team specifici per la manutenzione stagionale e chiarire chi è responsabile di ciascuna attività. Questo passaggio è fondamentale per stabilire la responsabilità all'interno del team.
  5. Utilizzare un modello per la creazione dell lista di controllo: il processo di creazione della lista di controllo è tedioso. Utilizza un modello predefinito per ogni lista di controllo, che includa un foglio di registrazione e le approvazioni. Documentare questi dettagli aiuta a semplificare le operazioni di manutenzione e può garantire coerenza.
  6. Prendere in considerazione soluzioni basate sull'AI: le aziende che operano in ambienti complessi dovrebbero valutare l'adozione di una soluzione di manutenzione predittiva basata sull'AI. Carica i dati delle liste di controllo in tempo reale e ottieni una visione chiara della cronologia degli asset, delle priorità e delle prestazioni. Un CMMS è uno strumento che rende scalabili le liste di controllo di manutenzione utilizzando i dati di completamento per perfezionare il programma nel tempo.

Autori

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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