Un'azienda organizza la manutenzione degli edifici in base alla stagione, alla frequenza di intervento e al tipo di impianto. A seconda del settore, i team di gestione delle strutture, dei beni immobili e degli immobili commerciali si occupano di monitorare la lista di controllo. Prendersi cura e mantenere un edificio in modo che sia sicuro, pulito e funzionante è fondamentale per le operazioni aziendali.

Una lista di controllo costituisce il fulcro di un programma di manutenzione preventiva e favorisce l'efficienza operativa complessiva dell'azienda. Le operazioni moderne abbinano le checklist a sistemi informatizzati di gestione della manutenzione (CMMS) e a strumenti basati sull'intelligenza artificiale (AI) per automatizzare la pianificazione e monitorare il completamento delle attività.