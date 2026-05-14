Cos'è la manutenzione differita?

Le aziende utilizzano la manutenzione differita per gestire le proprie risorse in modo strategico e dare priorità alle esigenze di manutenzione.

Oltre alla manutenzione differita, le organizzazioni spesso si affidano ad altri tipi di manutenzione, come la manutenzione preventiva, la manutenzione predittiva e la manutenzione pianificata come parte di un piano di manutenzione generale.

Sebbene questi tre tipi di manutenzione principali siano efficaci, le limitazioni di risorse possono comunque rendere necessario rimandare alcune riparazioni a più tardi, ed è qui che entra in gioco la manutenzione differita. In un programma di manutenzione differita efficace, i gestori delle strutture e i team di manutenzione valutano le loro priorità operative e decidono quali questioni di manutenzione devono ricevere attenzione immediata e quali possono rimandare.

Sebbene la manutenzione differita possa aiutare i team a mantenere efficienti gli asset critici, rimandare le riparazioni per troppo tempo può portare a un accumulo di arretrati. Inoltre, può portare a eventuali guasti del sistema, una durata di vita più breve degli asset e pericoli per la sicurezza. Secondo un recente studio, l'anno scorso i governi statali e locali degli Stati Uniti hanno dovuto affrontare un arretrato di 105 miliardi di dollari in costi di manutenzione differita per le riparazioni necessarie a strade e ponti.1