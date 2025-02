La rapida crescita dell'adozione dell'AI ha portato anche a un notevole aumento del consumo di energia. L'energia è necessaria sia per costruire e addestrare i modelli AI, sia per alimentare i complessi calcoli che un modello esegue ogni volta che gli vengono richieste informazioni o per generare contenuti.

L'International Energy Agency (IEA) ha suggerito (link esterno a ibm.com) che l'integrazione dell'AI negli strumenti esistenti, come i motori di ricerca su internet, potrebbe comportare un aumento pari a dieci volte della domanda di elettricità. L'IEA prevede che la quota di elettricità globale che alimenta i data center raddoppi entro il 2030.

L'AI non è la prima tecnologia a introdurre sfide legate al consumo energetico. Simili timori sono nati con il cloud computing nei primi anni 2000, ma non si sono per fortuna materializzati grazie alle innovazioni a livello di efficienza (link esterno a ibm.com). Tuttavia, mentre l'adozione dell'AI continua e le aziende chiedono elettricità stabile e conveniente a mercati competitivi, questo argomento è una priorità per molti dirigenti.