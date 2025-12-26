Come viene utilizzata l'AI nella gestione del cambiamento

Tradizionalmente, la gestione del cambiamento organizzativo ha guidato grandi trasformazioni quali l'introduzione di nuovi sistemi, la riprogettazione dei processi o le riorganizzazioni strutturali. Aiuta le persone a comprendere perché sta avvenendo il cambiamento, cosa significa per il loro lavoro e come possono ottenere successo in un nuovo ambiente. L'intelligenza artificiale rafforza questa disciplina aggiungendo insight basati sui dati, velocità e adattabilità.

Nell'ambito della gestione del cambiamento, l'AI svolge un ruolo critico nell'aiutare le organizzazioni a ridurre i rischi migliorando la visibilità in tutto il ciclo di vita delle modifiche. Si prevede che nel prossimo anno il costo annuale della gestione del rischio aziendale aumenterà del 15%.¹ Analizzando dati come i modelli di utilizzo del sistema, il feedback e il sentiment dei dipendenti, gli algoritmi AI aiutano i leader e i stakeholder a identificare tempestivamente i segnali premonitori di resistenza o le sfide all'adozione del cambiamento. Questa intuizione consente alle organizzazioni di adeguare le strategie di cambiamento prima che i problemi degenerino, riducendo la probabilità di interruzioni e supportando un processo decisionale più tempestivo e basato sui dati durante tutto il processo di cambiamento.

L'AI supporta anche il cambiamento personalizzando la comunicazione, i programmi di formazione e il monitoraggio delle performance. I leader nella gestione dei talenti riferiscono che l'AI e l'automazione favoriscono un aumento del 73% del coinvolgimento dei dipendenti.2 Gli strumenti automatizzati forniscono ai dipendenti indicazioni pertinenti in base ai loro ruoli e alle loro esigenze, offrendo al contempo ai leader una visione più approfondita della produttività e della qualità dei dipendenti . Queste funzionalità aiutano a capire se stanno emergendo nuovi modi di lavorare e dove è necessario un supporto aggiuntivo.