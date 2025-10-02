La guida del CHRO all'AI nelle risorse umane: miti, caos e impatto misurabile

Nel 2016 abbiamo dato accesso ai dipendenti IBM a un prodotto chiamato Watson Assistant, che consentiva a qualsiasi dipendente IBM di sviluppare chatbot di Question and Answer di base senza alcuna competenza di codifica. È stato fantastico, tranne per il fatto che all'inizio del 2017 ci siamo trovati con un esercito di chatbot che si occupavano delle risorse umane. Scherziamo dicendo che era come "un brutto film di fantascienza". Solo nelle risorse umane avevamo più di 30 bot. Questa esperienza ha lasciato i dipendenti confusi e frustrati, perché non sapevano mai a quale bot rivolgersi un determinato processo HR, e sapevamo di dover apportare una modifica.

Per affrontare quel cambiamento, abbiamo consolidato tutti i bot in un'unica interfaccia intuitiva chiamata AskHR. I dipendenti non dovevano più preoccuparsi di quale bot utilizzare: tutto era presente in un'unica interfaccia. AskHR è diventata la nostra porta d'ingresso digitale per l'HR. L'unico problema? I dipendenti IBM non la usavano. E perché avrebbero dovuto, quando potevano ancora chiamare un numero 1-800, inviare un'e-mail o attraversare il corridoio e chiedere aiuto a un collega delle risorse umane?

Un vero cambiamento di comportamento a volte richiede azioni audaci. Nel 2018 abbiamo compiuto un passo significativo per cambiare il comportamento degli IBMer. Nel giro di una notte, abbiamo chiuso il numero 1-800 e l'indirizzo e-mail per tutti i 350.000 dipendenti IBM e abbiamo eliminato il supporto dei partner HR per i manager di prima linea a livello globale. Sapevamo intuitivamente che che sarebbe servito per costringere il nostro team a utilizzare il nuovo front-end digitale nelle risorse umane. Alla fine avevamo ragione, ma il viaggio è stato difficile.