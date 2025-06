Che cos'è l'agent assist?

Gli amministratori sanitari possono utilizzare l'agent assist per aiutarli nelle attività di routine come l'inserimento dei dati, la pianificazione degli appuntamenti per telefono, la verifica delle informazioni assicurative, le recensioni delle linee guida per le visite ospedaliere che i pazienti devono seguire e la fatturazione di vari servizi sanitari. Può anche aiutare gli assicuratori a rispondere alle domande dei pazienti sui piani sanitari, sulle polizze di copertura per determinati servizi e sulle risorse per condizioni specifiche. Per i pazienti interessati agli studi clinici, l'agent assist può consentire ai coordinatori clinici di rispondere a domande sull'idoneità, sui requisiti e sulla tempistica dello studio.

Case study: Humana utilizza l'agent assist addestrato nella terminologia sanitaria per aiutare gli operatori sanitari a ottenere risposte relative alla copertura assicurativa dei pazienti in vari punti dati. Può rispondere a 7.000 chiamate vocali da 120 fornitori per giorno lavorativo.