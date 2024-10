Le aziende possono ottimizzare e gestire al meglio le proprie supply chain in vari modi. Ecco le aree su cui alcune aziende si stanno concentrando per affinare il proprio approccio generale:

Previsione e pianificazione della domanda

Le aziende possono ridurre i costi di stoccaggio ed evitare così l'esaurimento o l'accumulo eccessivo di merci con l'aiuto di un'accurata previsione della domanda, che utilizza dati storici sulle vendite, ricerche di mercato e tendenze economiche per prevedere la futura domanda di mercato per prodotti o servizi.

I big data e l'analytics predittiva sono sempre più utilizzati per migliorare l'accuratezza delle previsioni, consentendo alle aziende di rispondere in modo più efficace ai cambiamenti delle esigenze dei clienti. Gli strumenti software avanzati possono automatizzare alcune parti delle previsioni, fornendo aggiornamenti e avvisi in tempo reale quando i livelli di inventario sono troppo elevati o troppo bassi.

Automazione

L'automazione può semplificare le operazioni della supply chain, dall'evasione degli ordini al monitoraggio dell'inventario. Può assumere molte forme, dai sistemi di stoccaggio automatizzati che prelevano e confezionano gli ordini, ai contratti intelligenti basati su blockchain al software che automatizza i processi di acquisto e fatturazione. Queste tecnologie possono ridurre significativamente il lavoro manuale, ridurre al minimo gli errori e velocizzare i processi, portando a un aumento dell'efficienza e al contenimento dei costi.

Visibilità basata sulla tecnologia

L'AI e l'apprendimento automatico possono essere utilizzati per analizzare grandi quantità di dati in modo rapido e preciso, fornendo insight che possono migliorare le previsioni, la gestione dell'inventario e il servizio clienti. Un'indagine del 2023 ha rivelato che un terzo delle aziende utilizza l'AI per migliorare la pianificazione delle risorse e della supply chain, e che più di un terzo ha dichiarato che l'utilizzo di strumenti digitali per la gestione dell'inventario si è rivelata la strategia più efficace per ridurre i costi complessivi della supply chain.

I sistemi di monitoraggio in tempo reale, spesso abilitati dai dispositivi Internet of Things (IoT), aiutano le aziende a monitorare la supply chain in modo accurato e immediato. Avere visibilità sullo stato e sulla posizione delle merci lungo la supply chain aiuta le aziende a monitorare le prestazioni dei fornitori, individuare i colli di bottiglia e rispondere rapidamente alle interruzioni. Una control tower della supply chain può collegare numerose fonti di informazioni basate sui dati e migliorare la visibilità end-to-end.

Inoltre, il software ERP (Enterprise Resource Planning) è in grado di integrare diversi aspetti di un'azienda in un unico sistema, fornendo una visione olistica delle operazioni e delle metriche necessarie per semplificare i processi della supply chain. Un software integrato di analisi della supply chain come IBM Planning Analytics collega set di dati complessi per analisi più approfondite e analisi degli scenari che possono aiutare a evitare errori di richiesta e supporto o ritardi nell'evasione degli ordini.

Approvvigionamento sostenibile ed etico

Le aziende stanno cercando di garantire che ogni fase delle loro supply chain rispetti delle pratiche responsabili. Questo non solo aiuta a soddisfare il desiderio dei clienti in ambito di sostenibilità e di prodotti etici, ma aiuta anche a mitigare i rischi, come le sanzioni normative o i danni alla reputazione.

L'approvvigionamento etico comporta la garanzia che i prodotti e i servizi che un'azienda di cui si rifornisce siano stati prodotti in condizioni eque, sicure e rispettose dell'ambiente. Questo può comportare lo svolgimento di controlli dei fornitori, l'implementazione di codici di condotta e l'utilizzo di schemi di certificazione per verificarne la conformità. L'approvvigionamento sostenibile, nel frattempo, si concentra sulla riduzione al minimo dell'impatto ambientale della supply chain. Questo potrebbe comportare la collaborazione con fornitori che utilizzano energia rinnovabile, riducendo l'imballaggio o implementando programmi di riciclaggio.

Le tecnologie blockchain possono aumentare la trasparenza e la tracciabilità nella supply chain, aiutando a prevenire le frodi e garantire l'autenticità del prodotto. Ad esempio, IBM® Food Trust, una rete collaborativa di agricoltori, addetti alla trasformazione, grossisti, distributori, produttori, rivenditori e altri, utilizza la tecnologia blockchain per migliorare la visibilità e la responsabilità nell'intera supply chain alimentare.

Costruire partnership solide

Le relazioni solide sono una parte fondamentale di qualsiasi strategia aziendale. Quando si tratta di supply chain, forti legami con fornitori, distributori e altri stakeholder chiave della supply chain possono aiutare le aziende a migliorare la resilienza. Le partnership possono favorire una migliore comunicazione, collaborazione e reattività, soprattutto nei casi di interruzioni. Possono inoltre offrire accesso a nuovi mercati, tecnologie e competenze, garantendo così un vantaggio competitivo.

Dal momento che trovare i fornitori giusti può essere difficile, alcune aziende si rivolgono alla tecnologia per ricevere aiuto. Ad esempio, IBM® Trust Your Supplier, una soluzione software di gestione del rischio della supply chain, aiuta a garantire che fornitori e altri partner della supply chain soddisfino gli standard globali e di settore, fornisce costantemente monitoraggio e valutazione del rischio e utilizza la gestione delle informazioni basata su blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità.