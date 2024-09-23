Il firmware è installato su un dispositivo durante la sua produzione. Essenzialmente, facilita la comunicazione tra il sistema operativo (OS) e il dispositivo stesso. L'unità centrale di elaborazione (CPU) del computer, ovvero il luogo in cui l'input viene trasformato in output, recupera il firmware dalla memoria del computer e lo esegue.

Situato nella memoria non volatile di un dispositivo, dove i contenuti possono essere memorizzati quando un dispositivo è spento, il firmware può essere scritto su diversi tipi di memoria, tra cui memoria ad accesso casuale (RAM), memoria di sola lettura (ROM), memoria di sola lettura programmabile cancellabile (EPROM) e memoria flash. Con l'aumento della complessità dei compiti richiesti al firmware, ha assunto alcune caratteristiche dell'hardware informatico, in particolare l'uso della memoria flash e di un sistema base di input/output (BIOS).

Il firmware in genere memorizza i dati nella memoria "non volatile" o "di sola lettura" (ROM) del sistema, nota anche come memoria flash. Questo tipo di memoria viene utilizzato in un'ampia gamma di dispositivi portatili come unità flash, smartphone, fotocamere digitali, laptop e altro ed è essenziale per la funzionalità del firmware. Recentemente, la memoria flash ha acquisito alcune delle stesse funzionalità solitamente associate ai computer.

Ad esempio, quando un computer viene avviato, segue una sequenza nota come sistema base input/output (BIOS). Il primo firmware a eseguire una sequenza BIOS utilizzava un chip ROM, ma ora i sistemi sono passati a usare la memoria flash per il BIOS, così i dati possono essere riscritti senza che il chip debba essere rimosso dalla scheda madre e reinserito una volta riprogrammato.