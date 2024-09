Devereux Advanced Behavioral Health

Come migliorare la comprensione dei sistemi e garantire una maggiore affidabilità nell’assistenza sanitaria comportamentale a livello nazionale.

Devereux Advanced Behavioral Health, una delle più grandi organizzazioni non profit a livello nazionale che fornisce servizi, approfondimenti e leadership nel campo in evoluzione dell'assistenza sanitaria comportamentale, si basa sulla condivisione continua di informazioni e sulla collaborazione tra team di medici, educatori e altri fornitori di assistenza per le persone che vivono con differenze emotive, comportamentali o cognitive.

Ecco perché, di fronte alle sfide legate al suo sistema di tracciamento degli incidenti e della cartella clinica elettronica (EHR), Devereux ha implementato il software IBM SevOne Network Performance Management per migliorare la comprensione dei suoi sistemi e garantire una maggiore affidabilità. Ciò ha portato a un rilevamento proattivo di circa il 40% dei problemi prima dell'impatto dell'utente finale, risparmiando 3 ore di inattività per ogni problema di capacità SAN.

“In precedenza, si spendeva una quantità significativa di tempo per cercare di capire cosa fosse andato storto.Si perdeva un'opportunità perché la nostra energia veniva utilizzata per scoprire le cause sottostanti. Ora, abbiamo più insight.”

-Tom Shurer

Vicepresidente Risorse informative, Devereux Advanced Behavioral Health