Perché l'osservabilità è importante per il tuo ruolo?

Un’azienda moderna, creata per rispondere rapidamente sia ai problemi che alle opportunità all’interno di ambienti multi-cloud ibridi, fa affidamento su un’infrastruttura IT moderna. Tuttavia, più il sistema è avanzato, più diventa complesso e difficile da gestire. E l'IT non opera in modo isolato. Gli stakeholder di tutta l'organizzazione traggono vantaggio dai sistemi di cui l'IT è responsabile e li influenzano. L'impatto di un semplice secondo di ritardo comporta una diminuzione del 7% nella conversione dei clienti¹ e una del 16% nella loro soddisfazione.

Ecco perché le organizzazioni IT stanno investendo così tanto in osservabilità, automazione IT e soluzioni AIOps. Secondo un recente sondaggio, sono coinvolte il 47% delle organizzazioni e il 44% riporta una maggiore adozione di strumenti di osservabilità e monitoraggio.³

Quindi, come si presenta questo investimento nell’osservabilità all’interno di un’organizzazione?