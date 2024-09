Le moderne applicazioni cloud-native sono costituite da container e architetture di microservizi, strategie multi-cloud e ibride, nonché da continue integrazioni delle applicazioni e pipeline CI/CD di implementazione.

Le piattaforme di APM sono state progettate per accogliere implementazioni basate su messaggi e incentrate sul codice e sull'architettura orientata ai servizi (SOA). Le applicazioni cloud-native, i container e i microservizi hanno però stravolto queste implementazioni. Perché? Perché hanno cambiato l'obiettivo di ciò che doveva essere misurato e di come doveva essere orchestrato. In altre parole, mancavano di visibilità e gestibilità complete.

Rispetto alle precedenti generazioni di architetture applicative, le applicazioni cloud-native e i microservizi hanno provocato tre cambiamenti fondamentali. Hanno:

1. ridotto il controllo diretto sull'infrastruttura applicativa;

2. trasformato le applicazioni da incentrate sul codice, con una quantità moderata di comunicazioni di rete, a incentrate sulla rete, con servizi molto più piccoli e containerizzati; e

3. creato una filosofia di scalabilità, nel senso che nuovi servizi e infrastrutture dovevano essere aggiunti rapidamente per soddisfare la domanda di accesso alle applicazioni in grandi volumi, per poi essere ridimensionati quando la domanda si riduce.



A causa delle limitazioni strutturali e di implementazione del design originale della piattaforma di APM, molti fornitori di APM non sono in grado di adattarsi a queste applicazioni di microservizi cloud-native. Le loro carenze riguardano quattro aree principali: telemetria, tracciamento, automazione e scalabilità. Ma una piattaforma di osservabilità cloud-native è progettata per gestire le esigenze dell'architettura di microservizi incentrata sulla rete. Utilizza architetture avanzate di streaming e storage di telemetria che osservano con precisione le applicazioni altamente distribuite.