Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Illustrazione che mostra due persone in piedi su piattaforme, con una persona che guarda una mappa e l'altra che guarda uno scudo di sicurezza
Che cos'è l'ENS?

Il framework di sicurezza nazionale della Spagna, in spagnolo, Esquema Nacional de Seguridad o ENS, è un insieme di principi di base e requisiti minimi per la sicurezza delle informazioni e per la protezione dei dati stabiliti dal governo spagnolo.

L'ENS è stato istituito con il Regio Decreto 311/2022 del 3 maggio. L'obiettivo del decreto era quello di modernizzare la politica di sicurezza delle informazioni della Spagna, sia per le agenzie del settore pubblico che per gli enti del settore privato che forniscono servizi al governo.

Certificazione ENS High per IBM Cloud

L'adesione all'ENS High consente un livello elevato di misure di cybersecurity per proteggersi da potenziali minacce e vulnerabilità. Allineandosi a queste linee guida complete sulla sicurezza, IBM Cloud dimostra l'impegno a proteggere i dati sensibili, a mitigare i rischi e a contribuire al progetto più ampio di sicurezza nazionale. Questa adesione è un investimento strategico per creare un ecosistema cloud solido e affidabile, in grado di soddisfare i rigorosi standard stabiliti dal governo per la salvaguardia degli asset critici.

I servizi IBM Cloud hanno ottenuto la certificazione ENS High. Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta soddisfa lo stato di conformità ENS. I servizi di seguito elencati vengono valutati ogni due anni da un organismo indipendente.

Accelera la conformità con i servizi IBM Cloud

L'ENS ha controlli allineati ai domini NIST.  Questi domini riguardano varie aree del livello di sicurezza di un'organizzazione, come la gestione del rischio, la risposta agli incidenti e la protezione dei dati.

IBM Cloud offre la seguente suite di servizi che ti aiuteranno a soddisfare specifici requisiti tecnici ENS e ad accelerare il tuo percorso di conformità.

1. Controllo degli accessi

Soluzioni MDM (Mobile Device Management)
Protezione

Crea visibilità, gestione e sicurezza per endpoint e utenti  

Soluzioni di Unified Endpoint Management (UEM)
Protezione

 Adotta un approccio AI open cloud per proteggere e gestire qualsiasi dispositivo con una soluzione UEM 

IBM Key Protect for IBM Cloud
Protezione

Il servizio IBM Key Protect for IBM Cloud consente di eseguire il provisioning e l'archiviazione di chiavi crittografate per le applicazioni nei servizi IBM Cloud, in modo da poter visualizzare e gestire la crittografia dei dati e l'intero ciclo di vita delle chiavi da un'unica posizione centrale.

IBM Cloud App ID
Protezione

IBM Cloud App ID ti consente di aggiungere facilmente l'autenticazione alle app web e mobili. Non dovrai più preoccuparti di creare un'infrastruttura per l'identità, di garantire la geo-disponibilità e di confermare le normative di conformità. Potrai invece potenziare le tue app con funzionalità di sicurezza avanzate come l'autenticazione a più fattori e il single sign-on.

IBM Cloud Secrets Manager
Protezione

Con IBM Cloud Secrets Manager puoi creare dati secret in modo dinamico e noleggiarli ad applicazioni mentre controlli l'accesso da un'unica posizione. Basato sul sistema open source Hashicorp Vault, Secrets Manager mette a tua disposizione l'isolamento dei dati di un ambiente dedicato unito ai vantaggi di un cloud pubblico.

IBM Security Verify
Protezione

La soluzione IBM® Verify, modernizzata e modulare, offre un contesto approfondito e basato su AI per una gestione delle identità e degli accessi (IAM) di clienti e forza lavoro.

IBM Cloud Container Registry
Contenitori

Memorizza e distribuisci le immagini dei container in un registro privato completamente gestito. Invia immagini private per eseguirle comodamente nell'IBM Cloud Kubernetes Service e in altri ambienti di runtime. Le immagini vengono controllate per verificare la presenza di problemi di sicurezza e permetterti di prendere decisioni informate sulle tue distribuzioni.

2. Valutazione, autorizzazione e monitoraggio

Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
Registrazione e monitoraggio

L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.

IBM Cloud Flow Logs for VPC
Rete

IBM Cloud Flow Logs for VPC consentono la raccolta, lo storage e la presentazione di informazioni sul traffico IP (Internet Protocol) in entrata e in uscita dalle interfacce di rete all'interno del tuo Virtual Private Cloud (VPC).

3. Audit e responsabilità

IBM QRadar Suite
Protezione

IBM® Security QRadar Suite è una soluzione modernizzata di rilevamento e risposta alle minacce progettata per unificare l'esperienza degli analisti di sicurezza e accelerarne la velocità durante l'intero ciclo di vita degli incidenti. Il portfolio è integrato con intelligenza artificiale e automazione di livello enterprise per aumentare sensibilmente la produttività degli analisti, aiutando i team addetti alla sicurezza a lavorare in modo più efficace sulle tecnologie principali, anche con risorse limitate.

Dotata di un'interfaccia utente comune, insight condivisi e workflow collegati, offre prodotti integrati per: endpoint security (EDR, XDR, MDR),  log management, SIEM e SOAR

Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
Registrazione e monitoraggio

L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.

4. Gestione della configurazione 

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Protezione

Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.

Fornitura continua
Developer Tools

Affidati a DevOps pensato per le imprese. Crea toolchain sicure a supporto delle attività di distribuzione delle app. Automatizza build, test, distribuzioni e altro ancora. 

IBM Cloud Schematics
Developer Tools

Schematics è un servizio IBM Cloud che offre strumenti Infrastructure as Code (IaC) come servizio. Puoi utilizzare le funzionalità di Schematics per implementare e gestire in modo coerente i tuoi ambienti di infrastruttura cloud.

IBM Wazi as a Service
Calcolo

Accelera lo sviluppo e i test cloud-native delle applicazioni z/OS con z/OS Virtual Server in IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)

5. Pianificazione di contingenza

Servizi di archiviazione cloud IBM
Storage

I nostri servizi di cloud storage offrono una sede scalabile, sicura e conveniente per i tuoi dati, supportando i carichi di lavoro tradizionali e cloud-native. Effettua il provisioning e la distribuzione dei servizi come l'accesso a storage di oggetti, storage a blocchi e storage di file. Regola la capacità e ottimizza le prestazioni in base all'evoluzione dei requisiti. Paga solo per l'archiviazione cloud di cui hai bisogno.

IBM Cloud Backup
Storage

IBM Cloud Backup è un sistema completo di backup and recovery, basato su agenti e gestito attraverso un'interfaccia web. Esegui il backup dei dati tra i server IBM Cloud in uno o più data center globali di IBM Cloud.

Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps
Developer Tools

L'architettura implementabile di gestione del ciclo di vita dell'applicazione DevSecOps crea una serie di toolchain e pipeline DevOps. DevSecOps utilizza la fornitura continua (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM® Cloud DevOps Insights e Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM® Key Protect, IBM® Cloud Object Storage, IBM® Cloud Container Registry e Vulnerability Advisor.

6. Identificazione e autenticazione

7. Risposta agli incidenti

8. Protezione dei media

9. Valutazione del rischio

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Protezione

Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.

IBM QRadar Suite
Protezione

IBM® Security QRadar Suite è una soluzione modernizzata di rilevamento e risposta alle minacce progettata per unificare l'esperienza degli analisti di sicurezza e accelerarne la velocità durante l'intero ciclo di vita degli incidenti.

IBM Security Guardium
Protezione

IBM® Security Guardium è una famiglia di software per la sicurezza dei dati nel portfolio IBM Security che rivela le vulnerabilità e protegge i dati sensibili on-premise e nel cloud.

10. Protezione del sistema e delle comunicazioni

IBM Cloud Internet Services (CIS)
Rete

IBM Cloud Internet Services offre sicurezza e prestazioni leader di mercato ai tuoi contenuti web esterni e alle applicazioni Internet prima che raggiungano il cloud.

IBM Cloud VPN for VPC
Rete

IBM Cloud VPN for VPC fornisce una soluzione semplice ma potente per gateway VPN site-to-site scalabili e affidabili

IBM Cloud Direct Link
Rete

La soluzione IBM Cloud Direct Link è progettata per collegare senza soluzione di continuità le tue risorse on-premise alle tue risorse cloud. La velocità e l'affidabilità di IBM Cloud Direct Link ti consentono di estendere la rete di data center della tua organizzazione e offrono una connettività coerente e con una velocità effettiva più elevata, senza toccare la rete Internet pubblica.

IBM Cloud DNS Services
Rete

IBM Cloud DNS Services offre servizi DNS autoritativi pubblici e privati con tempi di risposta rapidi, una ridondanza senza pari e sicurezza avanzata

IBM Cloud Gateway Appliances
Rete

I dispositivi del gateway sono dispositivi che ti offrono un maggior controllo sul traffico di rete, ti consentono di accelerare le prestazioni della tua rete e aumentano la sicurezza della tua rete. Gestisci le tue reti fisiche e virtuali per instradare molteplici VLAN, per firewall, VPN, modellamento del traffico e molto altro.

IBM Cloud Transit Gateway

Rete

IBM Cloud Transit Gateway ti consente di collegare e gestire le tue reti IBM Cloud Virtual Private Cloud.

Dispositivo di sicurezza FortiGate
Rete

FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps è un firewall hardware che può essere configurato per proteggere il traffico su più VLAN per reti pubbliche e private.

Firewall per l'hardware
Rete

Il firewall per l'hardware offre ai clienti un livello di sicurezza fondamentale che viene fornito su richiesta senza interruzioni del servizio. Impedisce al traffico indesiderato di raggiungere i server, riducendo la sua superficie di attacco e consentendo alle risorse del tuo server di essere dedicate all'uso previsto.

Soluzioni IBM Cloud Compute
Calcolo

 Servizi e soluzioni di cloud computing 

IBM Cloud for VMware Solutions

Calcolo

IBM Cloud for VMware Solutions consente di migrare e modernizzare in modo ottimale i workload VMware nel cloud

IBM Power Virtual Server
Calcolo

IBM Power Virtual Server è una famiglia di server virtuali IBM Power multi-tenant configurabili con accesso ai servizi IBM Cloud.

IBM Cloud Kubernetes Service 
Contenitori

Implementa cluster sicuri e ad elevata disponibilità in un'esperienza Kubernetes nativa

11. Integrità del sistema e delle informazioni

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Protezione

Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.

Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
Registrazione e monitoraggio

L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.

12. Acquisizione di sistemi e servizi

Soluzioni IBM Cloud Compute
Calcolo

 Servizi e soluzioni di cloud computing 

IBM Cloud for VMware Solutions

Calcolo

IBM Cloud for VMware Solutions consente di migrare e modernizzare in modo ottimale i workload VMware nel cloud

IBM Power Virtual Server
Calcolo

IBM Power Virtual Server è una famiglia di server virtuali IBM Power multi-tenant configurabili con accesso ai servizi IBM Cloud.

IBM Wazi as a Service
Calcolo

Accelera lo sviluppo e i test cloud-native delle applicazioni z/OS con z/OS Virtual Server in IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)

Fornitura continua
Developer Tools

Affidati a DevOps pensato per le imprese. Crea toolchain sicure a supporto delle attività di distribuzione delle app. Automatizza build, test, distribuzioni e altro ancora. 

Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps
Developer Tools

L'architettura implementabile di gestione del ciclo di vita dell'applicazione DevSecOps crea una serie di toolchain e pipeline DevOps. DevSecOps utilizza la fornitura continua (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM® Cloud DevOps Insights e Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM® Key Protect, IBM® Cloud Object Storage, IBM® Cloud Container Registry e Vulnerability Advisor.

IBM Cloud Code Engine
Developer Tools

IBM Cloud Code Engine è una piattaforma serverless completamente gestita. Riunisci centralmente immagini container, processi batch, codice sorgente e funzioni e lascia che IBM Cloud Code Engine gestisca e protegga l'infrastruttura sottostante.

IBM Cloud Schematics
Developer Tools

Schematics è un servizio IBM Cloud che offre strumenti Infrastructure as Code (IaC) come servizio. Puoi utilizzare le funzionalità di Schematics per implementare e gestire in modo coerente i tuoi ambienti di infrastruttura cloud.

IBM Cloud Kubernetes Service 
Contenitori

Implementa cluster sicuri e ad elevata disponibilità in un'esperienza Kubernetes nativa

Prossimi passi

