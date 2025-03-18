Il framework di sicurezza nazionale della Spagna, in spagnolo, Esquema Nacional de Seguridad o ENS, è un insieme di principi di base e requisiti minimi per la sicurezza delle informazioni e per la protezione dei dati stabiliti dal governo spagnolo.
L'ENS è stato istituito con il Regio Decreto 311/2022 del 3 maggio. L'obiettivo del decreto era quello di modernizzare la politica di sicurezza delle informazioni della Spagna, sia per le agenzie del settore pubblico che per gli enti del settore privato che forniscono servizi al governo.
L'adesione all'ENS High consente un livello elevato di misure di cybersecurity per proteggersi da potenziali minacce e vulnerabilità. Allineandosi a queste linee guida complete sulla sicurezza, IBM Cloud dimostra l'impegno a proteggere i dati sensibili, a mitigare i rischi e a contribuire al progetto più ampio di sicurezza nazionale. Questa adesione è un investimento strategico per creare un ecosistema cloud solido e affidabile, in grado di soddisfare i rigorosi standard stabiliti dal governo per la salvaguardia degli asset critici.
I servizi IBM Cloud hanno ottenuto la certificazione ENS High. Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta soddisfa lo stato di conformità ENS. I servizi di seguito elencati vengono valutati ogni due anni da un organismo indipendente.
L'ENS ha controlli allineati ai domini NIST. Questi domini riguardano varie aree del livello di sicurezza di un'organizzazione, come la gestione del rischio, la risposta agli incidenti e la protezione dei dati.
IBM Cloud offre la seguente suite di servizi che ti aiuteranno a soddisfare specifici requisiti tecnici ENS e ad accelerare il tuo percorso di conformità.
1. Controllo degli accessi
Soluzioni MDM (Mobile Device Management)
Crea visibilità, gestione e sicurezza per endpoint e utenti
Soluzioni di Unified Endpoint Management (UEM)
Adotta un approccio AI open cloud per proteggere e gestire qualsiasi dispositivo con una soluzione UEM
IBM Key Protect for IBM Cloud
Il servizio IBM Key Protect for IBM Cloud consente di eseguire il provisioning e l'archiviazione di chiavi crittografate per le applicazioni nei servizi IBM Cloud, in modo da poter visualizzare e gestire la crittografia dei dati e l'intero ciclo di vita delle chiavi da un'unica posizione centrale.
IBM Cloud App ID
IBM Cloud App ID ti consente di aggiungere facilmente l'autenticazione alle app web e mobili. Non dovrai più preoccuparti di creare un'infrastruttura per l'identità, di garantire la geo-disponibilità e di confermare le normative di conformità. Potrai invece potenziare le tue app con funzionalità di sicurezza avanzate come l'autenticazione a più fattori e il single sign-on.
IBM Cloud Secrets Manager
Con IBM Cloud Secrets Manager puoi creare dati secret in modo dinamico e noleggiarli ad applicazioni mentre controlli l'accesso da un'unica posizione. Basato sul sistema open source Hashicorp Vault, Secrets Manager mette a tua disposizione l'isolamento dei dati di un ambiente dedicato unito ai vantaggi di un cloud pubblico.
IBM Security Verify
La soluzione IBM® Verify, modernizzata e modulare, offre un contesto approfondito e basato su AI per una gestione delle identità e degli accessi (IAM) di clienti e forza lavoro.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) è un servizio gestito utilizzato per fornire agli operatori un modo sicuro per amministrare da remoto server e cluster all'interno di IBM Cloud. A tale scopo, fornisce un server gateway Bastion, che rappresenta un singolo punto di accesso a un set di server e cluster dei clienti. Oltre a questo accesso limitato al gateway, PAG registra le sessioni dell'operatore e queste registrazioni possono essere utilizzate per indagini sull'uso improprio del sistema.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
Il servizio IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) autentica in modo sicuro gli utenti e controlla l'accesso a tutte le risorse in modo coerente nell'IBM Cloud Platform.
IBM Cloud Container Registry
Memorizza e distribuisci le immagini dei container in un registro privato completamente gestito. Invia immagini private per eseguirle comodamente nell'IBM Cloud Kubernetes Service e in altri ambienti di runtime. Le immagini vengono controllate per verificare la presenza di problemi di sicurezza e permetterti di prendere decisioni informate sulle tue distribuzioni.
2. Valutazione, autorizzazione e monitoraggio
Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
IBM Cloud Flow Logs for VPC consentono la raccolta, lo storage e la presentazione di informazioni sul traffico IP (Internet Protocol) in entrata e in uscita dalle interfacce di rete all'interno del tuo Virtual Private Cloud (VPC).
3. Audit e responsabilità
IBM QRadar Suite
IBM® Security QRadar Suite è una soluzione modernizzata di rilevamento e risposta alle minacce progettata per unificare l'esperienza degli analisti di sicurezza e accelerarne la velocità durante l'intero ciclo di vita degli incidenti. Il portfolio è integrato con intelligenza artificiale e automazione di livello enterprise per aumentare sensibilmente la produttività degli analisti, aiutando i team addetti alla sicurezza a lavorare in modo più efficace sulle tecnologie principali, anche con risorse limitate.
Dotata di un'interfaccia utente comune, insight condivisi e workflow collegati, offre prodotti integrati per: endpoint security (EDR, XDR, MDR), log management, SIEM e SOAR
IBM Security Guardium
IBM® Security Guardium è una famiglia di software per la sicurezza dei dati nel portfolio IBM Security che rivela le vulnerabilità e protegge i dati sensibili on-premise e nel cloud.
Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.
4. Gestione della configurazione
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.
IBM Cloud Container Registry
Memorizza e distribuisci le immagini dei container in un registro privato completamente gestito. Invia immagini private per eseguirle comodamente nell'IBM Cloud Kubernetes Service e in altri ambienti di runtime. Le immagini vengono controllate per verificare la presenza di problemi di sicurezza e permetterti di prendere decisioni informate sulle tue distribuzioni.
Fornitura continua
Affidati a DevOps pensato per le imprese. Crea toolchain sicure a supporto delle attività di distribuzione delle app. Automatizza build, test, distribuzioni e altro ancora.
IBM Cloud Schematics
Schematics è un servizio IBM Cloud che offre strumenti Infrastructure as Code (IaC) come servizio. Puoi utilizzare le funzionalità di Schematics per implementare e gestire in modo coerente i tuoi ambienti di infrastruttura cloud.
IBM Wazi as a Service
Accelera lo sviluppo e i test cloud-native delle applicazioni z/OS con z/OS Virtual Server in IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)
5. Pianificazione di contingenza
Servizi di archiviazione cloud IBM
I nostri servizi di cloud storage offrono una sede scalabile, sicura e conveniente per i tuoi dati, supportando i carichi di lavoro tradizionali e cloud-native. Effettua il provisioning e la distribuzione dei servizi come l'accesso a storage di oggetti, storage a blocchi e storage di file. Regola la capacità e ottimizza le prestazioni in base all'evoluzione dei requisiti. Paga solo per l'archiviazione cloud di cui hai bisogno.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup è un sistema completo di backup and recovery, basato su agenti e gestito attraverso un'interfaccia web. Esegui il backup dei dati tra i server IBM Cloud in uno o più data center globali di IBM Cloud.
Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps
L'architettura implementabile di gestione del ciclo di vita dell'applicazione DevSecOps crea una serie di toolchain e pipeline DevOps. DevSecOps utilizza la fornitura continua (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM® Cloud DevOps Insights e Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM® Key Protect, IBM® Cloud Object Storage, IBM® Cloud Container Registry e Vulnerability Advisor.
6. Identificazione e autenticazione
7. Risposta agli incidenti
8. Protezione dei media
IBM Cloud Hardware Security Module
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 di Gemalto protegge l'infrastruttura crittografica gestendo, elaborando e archiviando in modo più sicuro le chiavi crittografiche all'interno di un dispositivo hardware resistente alle manomissioni. Aiuta a risolvere problemi complessi di sicurezza, conformità, sovranità dei dati e controllo della migrazione e dell'esecuzione dei carichi di lavoro nel cloud.
9. Valutazione del rischio
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.
10. Protezione del sistema e delle comunicazioni
IBM Cloud Internet Services (CIS)
IBM Cloud Internet Services offre sicurezza e prestazioni leader di mercato ai tuoi contenuti web esterni e alle applicazioni Internet prima che raggiungano il cloud.
IBM Cloud VPN for VPC
IBM Cloud VPN for VPC fornisce una soluzione semplice ma potente per gateway VPN site-to-site scalabili e affidabili
IBM Cloud Direct Link
La soluzione IBM Cloud Direct Link è progettata per collegare senza soluzione di continuità le tue risorse on-premise alle tue risorse cloud. La velocità e l'affidabilità di IBM Cloud Direct Link ti consentono di estendere la rete di data center della tua organizzazione e offrono una connettività coerente e con una velocità effettiva più elevata, senza toccare la rete Internet pubblica.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services offre servizi DNS autoritativi pubblici e privati con tempi di risposta rapidi, una ridondanza senza pari e sicurezza avanzata
IBM Cloud Gateway Appliances
I dispositivi del gateway sono dispositivi che ti offrono un maggior controllo sul traffico di rete, ti consentono di accelerare le prestazioni della tua rete e aumentano la sicurezza della tua rete. Gestisci le tue reti fisiche e virtuali per instradare molteplici VLAN, per firewall, VPN, modellamento del traffico e molto altro.
IBM Cloud Transit Gateway
IBM Cloud Transit Gateway ti consente di collegare e gestire le tue reti IBM Cloud Virtual Private Cloud.
Dispositivo di sicurezza FortiGate
FortiGate Security Appliance (FSA) 10 Gbps è un firewall hardware che può essere configurato per proteggere il traffico su più VLAN per reti pubbliche e private.
Firewall per l'hardware
Il firewall per l'hardware offre ai clienti un livello di sicurezza fondamentale che viene fornito su richiesta senza interruzioni del servizio. Impedisce al traffico indesiderato di raggiungere i server, riducendo la sua superficie di attacco e consentendo alle risorse del tuo server di essere dedicate all'uso previsto.
IBM Cloud Pak for Security
Integra gli strumenti di sicurezza esistenti per acquisire insight più approfonditi sulle minacce e sui rischi, orchestrare azioni e automatizzare le risposte.
Soluzioni IBM Cloud Compute
Servizi e soluzioni di cloud computing
IBM Cloud for VMware Solutions
IBM Cloud for VMware Solutions consente di migrare e modernizzare in modo ottimale i workload VMware nel cloud
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server è una famiglia di server virtuali IBM Power multi-tenant configurabili con accesso ai servizi IBM Cloud.
IBM Cloud Kubernetes Service
Implementa cluster sicuri e ad elevata disponibilità in un'esperienza Kubernetes nativa
11. Integrità del sistema e delle informazioni
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
Nelle architetture incentrate su container e microservizi, puoi utilizzare IBM® Cloud Security and Compliance Center Workload Protection per trovare e assegnare priorità alle vulnerabilità del software, rilevare e rispondere alle minacce e gestire le configurazioni, le autorizzazioni e la conformità dall'origine all'esecuzione.
Soluzioni di osservabilità IBM Cloud
L'osservabilità fornisce visibilità approfondita sulle moderne applicazioni distribuite per un'identificazione e una risoluzione dei problemi più rapida e automatizzata.
12. Acquisizione di sistemi e servizi
Soluzioni IBM Cloud Compute
Servizi e soluzioni di cloud computing
Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps
L'architettura implementabile di gestione del ciclo di vita dell'applicazione DevSecOps crea una serie di toolchain e pipeline DevOps. DevSecOps utilizza la fornitura continua (Git Repos and Issue Tracking, Tekton Pipelines, IBM® Cloud DevOps Insights e Code Risk Analyzer), Secrets Manager, IBM® Key Protect, IBM® Cloud Object Storage, IBM® Cloud Container Registry e Vulnerability Advisor.
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Code Engine è una piattaforma serverless completamente gestita. Riunisci centralmente immagini container, processi batch, codice sorgente e funzioni e lascia che IBM Cloud Code Engine gestisca e protegga l'infrastruttura sottostante.
