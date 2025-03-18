I servizi IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) liberano gli sviluppatori e l'IT da attività complesse e dispendiose in termini di tempo, tra cui l'implementazione di infrastrutture e software di database, le operazioni di infrastruttura, gli aggiornamenti del software del database e il backup. Le PMI di IBM® Cloud Database forniscono e gestiscono istanze di database pronte all'uso e a elevata disponibilità, liberando tempo per sviluppatori e personale IT per concentrarsi su altre priorità.