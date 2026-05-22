Apa itu manajemen aset perangkat keras (HAM)?

Aset fisik merupakan investasi yang mahal, sehingga pengelolaan yang tepat dapat meminimalkan risiko keamanan, mencegah pembelian yang berlebihan, serta memastikan bahwa masa garansi tidak terlewatkan. Manajemen aset perangkat keras (HAM) yang buruk dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi bisnis dan operasional secara keseluruhan.

Pepatah ‘Anda tidak dapat melindungi apa yang tidak dapat Anda lihat‘ sangat relevan dalam konteks HAM. Proses manajemen aset memberikan visibilitas aset TI secara menyeluruh, sehingga membantu mengurangi risiko pelanggaran data akibat perangkat yang hilang atau tidak terlacak.

Secara terpisah, HAM berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Audit dan standar industri mengharuskan adanya dokumentasi yang jelas mulai dari proses pengadaan hingga penghentian penggunaan aset. Proses HAM memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan perangkat keras yang telah mencapai akhir masa pakainya dibuang secara benar, sehingga melindungi data sensitif milik perusahaan maupun pelanggan.

Alat manajemen aset TI modern mengintegrasikan data historis sepanjang siklus hidup aset ke dalam proses dan alat manajemen aset, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis berdasarkan data real-time. Dengan demikian, pemimpin TI dapat membuat keputusan berbasis data mengenai masa pakai perangkat keras dan waktu yang tepat untuk melakukan siklus peningkatan perangkat.

Fitur otomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia dan merampingkan tugas rutin, seperti pelacakan aset, orientasi peralatan, dan offboarding. HAM membantu mengoptimalkan operasi dan alur kerja TI, sehingga tim TI memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada prioritas bisnis yang lebih strategis.