Apa itu manajemen aset perangkat keras (HAM)?

Manajemen aset perangkat keras (HAM) adalah serangkaian praktik untuk mengelola aset fisik teknologi informasi (TI). Aset perangkat keras ini berperan penting dalam mendukung operasional bisnis dan mencakup berbagai perangkat seperti laptop, server, komputer desktop, pusat data, serta peralatan jaringan.
Strategi HAM yang jelas dan langsung mendukung hasil bisnis penting seperti efektivitas biaya, kepatuhan, dan keamanan. Aset yang dikelola dengan baik tidak hanya memberikan manfaat bagi tim TI. Mereka dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan serta mendukung kebutuhan bisnis secara lebih optimal.
Faktanya, pasar HAM bernilai 33,50 miliar USD pada tahun 2025, menurut Future Market Insights. Pasar ini diperkirakan akan tumbuh signifikan hingga sekitar 64 miliar USD dalam 10 tahun ke depan, yang menunjukkan semakin besarnya minat organisasi terhadap penerapan praktik HAM.
HAM merupakan bagian dari manajemen aset TI (ITAM). Fokus HAM sepenuhnya pada pengelolaan komponen fisik, dimulai sejak perangkat keras diakuisisi dan berlanjut sepanjang siklus hidupnya. Siklus hidup aset tersebut berakhir ketika perangkat keras dinonaktifkan atau dihentikan penggunaannya.
Solusi manajemen TI modern kini memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mentransformasi manajemen siklus hidup aset melalui pelacakan otomatis, perkiraan permintaan, serta pengoptimalan yang lebih cerdas.
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Aset fisik merupakan investasi yang mahal, sehingga pengelolaan yang tepat dapat meminimalkan risiko keamanan, mencegah pembelian yang berlebihan, serta memastikan bahwa masa garansi tidak terlewatkan. Manajemen aset perangkat keras (HAM) yang buruk dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi bisnis dan operasional secara keseluruhan.
Pepatah ‘Anda tidak dapat melindungi apa yang tidak dapat Anda lihat‘ sangat relevan dalam konteks HAM. Proses manajemen aset memberikan visibilitas aset TI secara menyeluruh, sehingga membantu mengurangi risiko pelanggaran data akibat perangkat yang hilang atau tidak terlacak.
Secara terpisah, HAM berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Audit dan standar industri mengharuskan adanya dokumentasi yang jelas mulai dari proses pengadaan hingga penghentian penggunaan aset. Proses HAM memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan perangkat keras yang telah mencapai akhir masa pakainya dibuang secara benar, sehingga melindungi data sensitif milik perusahaan maupun pelanggan.
Alat manajemen aset TI modern mengintegrasikan data historis sepanjang siklus hidup aset ke dalam proses dan alat manajemen aset, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis berdasarkan data real-time. Dengan demikian, pemimpin TI dapat membuat keputusan berbasis data mengenai masa pakai perangkat keras dan waktu yang tepat untuk melakukan siklus peningkatan perangkat.
Fitur otomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia dan merampingkan tugas rutin, seperti pelacakan aset, orientasi peralatan, dan offboarding. HAM membantu mengoptimalkan operasi dan alur kerja TI, sehingga tim TI memiliki lebih banyak waktu untuk berfokus pada prioritas bisnis yang lebih strategis.
Manajemen aset perangkat keras (HAM) dan manajemen aset TI (ITAM) berada dalam lingkup manajemen aset yang sama. Namun, ITAM merupakan istilah yang lebih luas karena mencakup HAM, manajemen aset perangkat lunak (SAM), manajemen layanan TI (ITSM), pengelolaan lisensi, serta aset berbasis cloud.
ITAM adalah proses pelacakan dan pengelolaan aset TI secara menyeluruh, yang mencakup informasi, perangkat lunak, maupun perangkat keras yang digunakan organisasi untuk mendukung kegiatan bisnisnya.
HAM hanya berfokus pada peralatan komputasi fisik dan membantu tim TI mengelola lingkungan TI fisik mereka. Sementara itu, SAM berjalan berdampingan dengan HAM sebagai pelengkapnya. Berbeda dengan HAM yang mengelola aset perangkat keras, SAM berfokus pada seluruh aplikasi perangkat lunak yang dilisensikan oleh organisasi, termasuk aplikasi on-premises, berbasis cloud, dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).
Ketiga sistem manajemen ini bekerja bersama untuk mendukung penganggaran, perencanaan, dan proses audit organisasi. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam bisnis dan tidak boleh disamakan. Sumber daya perangkat lunak yang dialokasikan akan berbeda dari biaya inventaris perangkat keras fisik. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin TI yang bertanggung jawab atas setiap pendekatan sangat penting agar seluruh infrastruktur TI dapat dikelola secara efektif.
Secara terpisah, manajemen aset perusahaan (EAM) merupakan kerangka kerja manajemen siklus hidup yang berfokus pada pengelolaan peralatan operasional dan alat berat di lingkungan industri. Meskipun praktik manajemen siklus hidup ini melayani kebutuhan bisnis yang berbeda, keduanya dapat saling terintegrasi dalam satu platform terpadu.
Aset perangkat keras mencakup seluruh aset berwujud milik perusahaan pada setiap tahap dalam siklus hidupnya. Secara umum, aset perangkat keras dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori:
Ada beberapa elemen penting yang bekerja sama untuk menyediakan pemeliharaan dan visibilitas aset perangkat keras. Komponen-komponen ini berperan penting dalam membangun fondasi pelacakan aset perangkat keras serta memastikan pemanfaatan aset secara optimal:
Beberapa tahap utama dalam siklus hidup manajemen aset perangkat keras (HAM) berperan penting dalam proses pengadaan, pemantauan, pemeliharaan, hingga penghentian penggunaan aset fisik. Tim TI harus memahami posisi setiap aset dalam siklus hidupnya agar dapat membuat keputusan penganggaran dan perencanaan yang lebih strategis.
Manajemen aset perangkat keras (HAM) memberikan organisasi serangkaian praktik dan prosedur yang jelas untuk mengelola aset perangkat keras bisnis yang jumlahnya sering kali sangat besar.
Berikut adalah beberapa manfaat utama:
Bergantung pada ukuran organisasi, memantau ratusan bahkan ribuan aset perangkat keras dapat menjadi tantangan.
Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam manajemen aset perangkat keras (HAM) yang mungkin dihadapi organisasi, beserta saran untuk mengatasinya:
Organisasi sering kali tidak memiliki alat untuk mengelola inventaris aset maupun praktik yang memadai untuk melacak aset. Kurangnya pengawasan ini dapat menyebabkan masalah keamanan data dan TI bayangan, yaitu ketika sumber daya digunakan pada jaringan perusahaan tanpa sepengetahuan departemen TI. Ketika situasi ini terjadi, organisasi menjadi lebih rentan terhadap risiko dan ketidakakuratan.
Apa yang harus dilakukan: Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan alat HAM yang mengelola inventaris sepanjang siklus hidup aset, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan menghasilkan penghematan biaya.
Saat memilih aset bisnis, penting untuk mempertimbangkan lokasi pembeliannya. Proses pengadaan dapat menjadi lebih kompleks ketika aset diperoleh dari berbagai negara karena melibatkan banyak vendor regional dan beragam peraturan bea cukai. Selain itu, perbedaan nilai tukar mata uang juga dapat memengaruhi proses tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penerapan dan kebingungan terkait kebijakan harga.
Apa yang harus dilakukan: Cara yang efektif untuk menghindari skenario ini adalah membatasi aset perangkat keras pada satu wilayah atau negara guna menyederhanakan proses pengadaan, pengiriman, dan pengambilan.
Manajemen aset perangkat keras TI membutuhkan sumber daya yang signifikan di seluruh siklus hidup pengelolaannya. Tim TI memerlukan sumber daya dan dukungan untuk perencanaan, pengadaan, instalasi, pemecahan masalah, pemeliharaan, hingga pembuangan aset. Keterbatasan tenaga kerja atau adanya prioritas yang saling bersaing dapat mengganggu layanan TI dan membebani tim TI.
Apa yang harus dilakukan: Untuk menghindari kekurangan sumber daya ini, komunikasikan kebutuhan sejak dini dan tetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal.
Persyaratan kepatuhan dapat bervariasi tergantung pada jumlah aset perangkat keras dan skala organisasi. Jika suatu organisasi tidak memiliki jejak audit yang jelas, memenuhi persyaratan kepatuhan tertentu dapat menjadi tantangan.
Yang harus dilakukan: Untuk mengatasi masalah ini, organisasi harus memantau kepatuhan dan menggunakan sistem HAM yang memungkinkan karyawan memberi tahu tim layanan TI ketika pemeliharaan diperlukan.
Manajemen aset perangkat keras (HAM) terus berkembang seiring kemajuan teknologi serta munculnya berbagai alat dan contoh penggunaan baru. Organisasi yang berpikiran maju dan inovatif telah mengadopsi alat berbasis AI untuk meningkatkan keandalan dan visibilitas.
Masa depan HAM terletak pada analisis prediktif. Alat manajemen aset yang ditanam dengan algoritma machine learning (ML) dapat menganalisis data aset untuk memprediksi kegagalan perangkat keras, menentukan masa pakai perangkat keras yang optimal, serta menyusun jadwal penggantian yang tepat.
Secara terpisah, alur kerja siklus hidup yang otomatis memungkinkan organisasi mencapai manajemen aset yang lebih lancar. Aset dapat bertransisi dari satu tahap dalam siklus hidup ke tahap berikutnya tanpa memerlukan intervensi manual atau pengawasan manusia.
Dorongan menuju otomatisasi cerdas ini sejalan dengan ekosistem TI yang lebih luas. AI telah terbukti menjadi alat yang transformatif dalam berbagai fungsi TI di perusahaan modern.
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