Apa itu pelacakan aset?

Aset tetap seperti server dan truk pengangkut membutuhkan investasi modal yang besar dan mungkin merupakan bagian besar dari kekayaan bersih perusahaan. Ditambah lagi, banyak organisasi yang memiliki lebih banyak aset fisik daripada yang mereka sadari. Lift di gedung perusahaan, misalnya, adalah aset fisik. Semakin baik dan efektif perusahaan mengelola asetnya, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat memaksimalkan nilai investasi tersebut seiring dengan pertumbuhannya. Pelacakan aset adalah langkah pertama untuk mengetahui aset mana yang memberikan nilai tambah (dan mana yang tidak).

Pelacakan aset yang efektif menyederhanakan pekerjaan administrasi dan pemeliharaan bagi karyawan dengan menyediakan catatan informasi aset yang akurat dan terperinci. Dengan cara ini, mereka tidak menggunakan waktu kerja mereka untuk mencari aset yang hilang yang mungkin ada di lokasi atau membeli aset baru yang mungkin sudah ada. Faktanya, sebuah studi terbaru (PDF) menemukan bahwa visibilitas ke dalam aset di seluruh perusahaan dapat meningkatkan produktivitas pemeliharaan sebesar 28% dan mengurangi pemeliharaan dan perbaikan inventaris sebesar 18%.

Manfaat pelacakan aset juga termasuk pencegahan kehilangan dan pencurian, pergerakan mesin berbahaya yang lebih aman dan jaminan bahwa barang yang mudah rusak tetap dalam kondisi optimal.