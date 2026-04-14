Proses penonaktifan aset adalah fase akhir masa pakai dari siklus hidup aset yang diandalkan oleh organisasi dan departemen TI untuk membuang aset fisik dan digital dengan aman.
Penghentian penggunaan aset merupakan bagian penting dari manajemen aset TI modern, yang membantu organisasi menghentikan penggunaan aset TI mereka dengan cara yang memprioritaskan keamanan data, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan.
Dalam lingkungan TI perusahaan yang modern dan kompleks seperti pusat data dan ekosistem Internet of Things (IoT), data sensitif dan informasi sensitif sering bertahan di perangkat lama setelah masa manfaatnya berakhir. Penonaktifan aset TI dan pembuangan aset TI (ITAD) membantu organisasi melakukan penghancuran data pada perangkat ini sehingga dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau dijual kembali.
Proses penonaktifan aset modern mencakup seluruh masa pakai aset, mengintegrasikan praktik terbaik privasi data dan keamanan siber di seluruh proses. Manajemen siklus hidup aset (ALM) yang efektif membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri yang terus berubah seputar penghapusan data dan penanganan limbah elektronik—perangkat elektronik yang sudah usang atau dibuang.
Permintaan akan alat dan alur kerja penonaktifan aset yang efektif sangat tinggi dan terus meningkat. Menurut laporan terbaru, pasar global untuk kemampuan ITAD bernilai 17,5 miliar USD pada tahun 2025. Nilai tersebut diperkirakan akan mencapai 40,1 miliar USD pada tahun 2035, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,9%. 1
Proses penonaktifan aset terdiri dari tujuh langkah yang dirancang untuk menyederhanakan operasi, memastikan penanganan data yang aman, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Berikut adalah penjelasan mendetail masing-masing langkah tersebut.
Langkah pertama dalam proses penonaktifan aset adalah identifikasi aset, juga dikenal sebagai validasi aset.
Selama langkah ini, sistem pelacakan aset modern yang dilengkapi dengan alat pemantauan real-time dapat membantu tim TI memvalidasi catatan inventaris mereka. Alat tersebut juga mengonfirmasi informasi penting tentang suatu aset, seperti kondisinya, riwayat kinerja, dan tingkat kepentingan secara keseluruhan terhadap infrastruktur TI.
Penonaktifan aset membutuhkan koordinasi yang luas antara pemangku kepentingan, termasuk departemen TI, tim kepatuhan, dan manajer keberlanjutan.
Selama fase penonaktifan, organisasi harus menetapkan jadwal pembuangan dan memilih jenis pembuangan, seperti penggunaan kembali aset, penjualan kembali, atau penghancuran. Mereka juga harus memutuskan apakah aset akan dinonaktifkan di lokasi atau di luar lokasi melalui vendor bersertifikat.
Ada tiga pendekatan umum untuk menghapus data sensitif dari media penyimpanan:
Untuk menghindari pelanggaran data yang merugikan, organisasi harus mengikuti standar industri yang ketat untuk pemusnahan data selama fase ini. Penanganan hard disk dan perangkat lain yang tidak tepat dapat mengakibatkan informasi sensitif dan data pribadi dibobol, seringkali menyebabkan denda mahal dan kerusakan reputasi.
Fase empat melibatkan penghancuran fisik media penyimpanan melalui pencacahan, penghancuran, atau pembakaran drive dan komponen.
Organisasi biasanya melakukan penghancuran fisik di tempat di lingkungan yang terkendali dan sangat terlihat sehingga mereka dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan kebijakan internal mereka sendiri.
Departemen TI harus memiliki rantai dokumentasi yang ketat untuk aset yang mereka kirim ke luar lokasi dan memastikan mereka mendokumentasikan setiap langkah perjalanan.
Langkah ini mencakup pengemasan yang aman, transportasi yang tercatat, dan dokumentasi penyerahan yang ketat antara pihak-pihak yang bertanggung jawab di sepanjang perjalanan. Organisasi yang lebih matang menerapkan sistem pelacakan otomatis selama fase ini untuk memastikan jejak audit dan meminimalkan risiko keamanan siber.
Tahap keenam dari proses penonaktifan aset mengevaluasi aset TI yang dibersihkan untuk salah satu dari tiga kemungkinan perlakuan: penggunaan kembali, penjualan kembali, atau daur ulang:
Langkah terakhir dalam proses penonaktifan aset melibatkan pembuatan dokumentasi dan sertifikasi untuk memvalidasi kepatuhan terhadap peraturan. Sertifikasi ini sering mencakup item berikut:
Organisasi yang lebih maju menggunakan kemampuan otomatisasi dan pemantauan kepatuhan real-time selama fase ini untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi.
Ketika dipraktikkan dengan benar, tujuh langkah proses penonaktifan aset dapat memberikan manfaat yang terukur secara keseluruhan. Berikut adalah lima manfaat yang paling umum:
Organisasi dengan berbagai ukuran dan di beragam industri mengandalkan penonaktifan aset untuk memperpanjang siklus hidup aset dan mematuhi peraturan khusus industri. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling populer.
Pusat data berskala besar memerlukan peningkatan infrastruktur yang sering untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan sistem paling canggih dengan alat dan kemampuan terbaru. Proses penonaktifan aset membantu mengganti server dan sistem penyimpanan lama tanpa mengganggu operasi bisnis inti atau mengorbankan keamanan data.
Selama proyek modernisasi, praktik penonaktifan aset memastikan bahwa pekerja mengikuti protokol rantai dokumentasi yang ketat untuk aset penting seperti hard disk berkapasitas tinggi dan server yang berisi data sensitif.
Siklus penyegaran—pembaruan atau penggantian aset TI yang terencana dan berkala—sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja aset TI. Organisasi mengandalkan penonaktifan aset untuk menghentikan peralatan TI lama dan tidak efisien dengan aman dan menggantinya dengan alat dan sistem modern. Tim TI secara rutin mengganti laptop, desktop, dan perangkat lain sebagai bagian dari siklus penyegaran teknologi, menghasilkan aset pensiun yang berisi data sensitif dalam jumlah besar.
Penonaktifan aset TI yang efektif memastikan sanitasi setiap perangkat di akhir masa manfaatnya sesuai dengan standar industri.
Ketika dua organisasi atau divisi bergabung, umumnya terdapat duplikat aset TI umum seperti desktop, laptop, dan server. Untuk meningkatkan efisiensi, entitas yang digabungkan sering kali menghentikan penggunaan sejumlah besar aset TI redundan sekaligus. Selama acara semacam ini, organisasi yang digabungkan harus menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan mempraktikkan taktik penanganan data yang aman selama proses berlangsung.
Organisasi yang menjalani merger bergantung pada proses penonaktifan aset untuk menjaga integritas lingkungan TI dan memastikan sanitasi perangkat yang sudah pensiun.
Munculnya tenaga kerja mobile telah menciptakan pendekatan baru terhadap penonaktifan aset, yang membuat perangkat TI pribadi seperti laptop dan ponsel terpapar ancaman di luar kantor tradisional atau ekosistem TI di lokasi. Mengumpulkan, melacak, dan membersihkan aset-aset semacam ini memberikan tantangan baru dalam proses penonaktifan aset.
Transportasi yang aman dan penghancuran data terverifikasi sangat penting untuk mencegah pelanggaran data ketika aset TI yang telah mendukung pekerjaan jarak jauh mendekati akhir masa manfaatnya. Laptop dan perangkat seluler lain yang berisi data sensitif, misalnya, dapat dilupakan atau tertinggal di rumah atau mobil seseorang ketika diganti dengan perangkat yang lebih baru. Perangkat lama ini harus dibersihkan dan dinonaktifkan dengan benar untuk mencegah pelanggaran data.
Sektor-sektor yang diatur ketat seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan memiliki persyaratan unik seputar data pribadi dan privasi data. Penghentian penggunaan aset di industri-industri ini harus selaras dengan peraturan spesifik di masing-masing sektor, seperti peningkatan dokumentasi dan prosedur verifikasi yang dirancang untuk meningkatkan ketelitian dan lapisan keamanan yang lebih banyak.
Dalam perawatan kesehatan, misalnya, organisasi harus memastikan penanganan aset pensiun secara aman dan sesuai ketentuan, seperti perangkat pencitraan dan peralatan medis berkemampuan IoT yang berisi data sensitif. Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) mewajibkan aset apa pun yang menyimpan atau memproses informasi kesehatan elektronik yang dilindungi (EPhI) untuk menjalani sanitasi data yang dapat diverifikasi sebelum pensiun.
Strategi TI yang ramah lingkungan, pendekatan terstruktur untuk mengurangi dampak lingkungan dari aset sepanjang siklus hidupnya, bergantung pada penonaktifan aset untuk mendorong praktik terbaik melalui penggunaan kembali dan daur ulang. Penonaktifan aset yang efektif membantu perusahaan meminimalkan dampak lingkungan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap standar yang paling ketat.
Misalnya, ekonomi sirkular, model ekonomi yang banyak digunakan yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan, bergantung pada proses penonaktifan aset untuk membantu perusahaan memperbaiki, menggunakan kembali, dan mendaur ulang perangkat. Pendekatan ini mengurangi emisi karbon dan mendukung operasi yang lebih berkelanjutan.
Penonaktifan aset siap mengalami pertumbuhan dan perubahan pesat yang didorong terutama oleh faktor-faktor teknologi. Munculnya otomatisasi AI dan kemampuan dalam IoT dan robotika akan terus mendorong inovasi di tiga bidang utama:
