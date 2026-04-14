Teknisi sedang membongkar laptop lama
Manajemen Aset

Apa yang dimaksud dengan proses penonaktifan aset?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
diterbitkan 14 April 2026

Definisi proses penonaktifan aset

Proses penonaktifan aset adalah fase akhir masa pakai dari siklus hidup aset yang diandalkan oleh organisasi dan departemen TI untuk membuang aset fisik dan digital dengan aman.

Penghentian penggunaan aset merupakan bagian penting dari manajemen aset TI modern, yang membantu organisasi menghentikan penggunaan aset TI mereka dengan cara yang memprioritaskan keamanan data, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan.

Dalam lingkungan TI perusahaan yang modern dan kompleks seperti pusat data dan ekosistem Internet of Things (IoT), data sensitif dan informasi sensitif sering bertahan di perangkat lama setelah masa manfaatnya berakhir. Penonaktifan aset TI dan pembuangan aset TI (ITAD) membantu organisasi melakukan penghancuran data pada perangkat ini sehingga dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau dijual kembali.

Proses penonaktifan aset modern mencakup seluruh masa pakai aset, mengintegrasikan praktik terbaik privasi data dan keamanan siber di seluruh proses. Manajemen siklus hidup aset (ALM) yang efektif membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri yang terus berubah seputar penghapusan data dan penanganan limbah elektronik—perangkat elektronik yang sudah usang atau dibuang.

Permintaan akan alat dan alur kerja penonaktifan aset yang efektif sangat tinggi dan terus meningkat. Menurut laporan terbaru, pasar global untuk kemampuan ITAD bernilai 17,5 miliar USD pada tahun 2025. Nilai tersebut diperkirakan akan mencapai 40,1 miliar USD pada tahun 2035, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,9%. 1

Tujuh langkah proses penonaktifan aset

Proses penonaktifan aset terdiri dari tujuh langkah yang dirancang untuk menyederhanakan operasi, memastikan penanganan data yang aman, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Berikut adalah penjelasan mendetail masing-masing langkah tersebut. 

1. Identifikasi aset

Langkah pertama dalam proses penonaktifan aset adalah identifikasi aset, juga dikenal sebagai validasi aset.

Selama langkah ini, sistem pelacakan aset modern yang dilengkapi dengan alat pemantauan real-time dapat membantu tim TI memvalidasi catatan inventaris mereka. Alat tersebut juga mengonfirmasi informasi penting tentang suatu aset, seperti kondisinya, riwayat kinerja, dan tingkat kepentingan secara keseluruhan terhadap infrastruktur TI.

2. Penonaktifan aset

Penonaktifan aset membutuhkan koordinasi yang luas antara pemangku kepentingan, termasuk departemen TI, tim kepatuhan, dan manajer keberlanjutan.

Selama fase penonaktifan, organisasi harus menetapkan jadwal pembuangan dan memilih jenis pembuangan, seperti penggunaan kembali aset, penjualan kembali, atau penghancuran. Mereka juga harus memutuskan apakah aset akan dinonaktifkan di lokasi atau di luar lokasi melalui vendor bersertifikat.

3. Sanitasi data

Ada tiga pendekatan umum untuk menghapus data sensitif dari media penyimpanan:

  • Penghapusan data bersertifikat melalui alat penulisan ulang berbasis perangkat lunak
  • Penghapusan kriptografi untuk drive yang dienkripsi
  • Protokol verifikasi untuk memastikan bahwa sanitasi data telah efektif

Untuk menghindari pelanggaran data yang merugikan, organisasi harus mengikuti standar industri yang ketat untuk pemusnahan data selama fase ini. Penanganan hard disk dan perangkat lain yang tidak tepat dapat mengakibatkan informasi sensitif dan data pribadi dibobol, seringkali menyebabkan denda mahal dan kerusakan reputasi.

4. Penghancuran fisik

Fase empat melibatkan penghancuran fisik media penyimpanan melalui pencacahan, penghancuran, atau pembakaran drive dan komponen.

Organisasi biasanya melakukan penghancuran fisik di tempat di lingkungan yang terkendali dan sangat terlihat sehingga mereka dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan kebijakan internal mereka sendiri.

5. Rantai dokumentasi

Departemen TI harus memiliki rantai dokumentasi yang ketat untuk aset yang mereka kirim ke luar lokasi dan memastikan mereka mendokumentasikan setiap langkah perjalanan.

Langkah ini mencakup pengemasan yang aman, transportasi yang tercatat, dan dokumentasi penyerahan yang ketat antara pihak-pihak yang bertanggung jawab di sepanjang perjalanan. Organisasi yang lebih matang menerapkan sistem pelacakan otomatis selama fase ini untuk memastikan jejak audit dan meminimalkan risiko keamanan siber.

6. Penggunaan kembali, penjualan kembali, atau daur ulang

Tahap keenam dari proses penonaktifan aset mengevaluasi aset TI yang dibersihkan untuk salah satu dari tiga kemungkinan perlakuan: penggunaan kembali, penjualan kembali, atau daur ulang:

  • Penggunaan kembali: Pengalihan aset TI di dalam organisasi, memperpanjang siklus hidup dan panjang masa manfaat.
  • Penjualan kembali: Perbaikan dan penjualan kembali aset dengan harga yang membantu memulihkan sebagian dari nilai aslinya.
  • Daur ulang: Membongkar aset sehingga organisasi dapat mengambil bahan berharga dan mengelola komponen berbahaya dengan aman.

7. Sertifikasi

Langkah terakhir dalam proses penonaktifan aset melibatkan pembuatan dokumentasi dan sertifikasi untuk memvalidasi kepatuhan terhadap peraturan. Sertifikasi ini sering mencakup item berikut:

  • Sertifikat penghancuran data
  • Log audit sanitasi data
  • Laporan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan seputar limbah elektronik

Organisasi yang lebih maju menggunakan kemampuan otomatisasi dan pemantauan kepatuhan real-time selama fase ini untuk merampingkan alur kerja dan meningkatkan efisiensi.  

Manfaat dari proses penonaktifan aset

Ketika dipraktikkan dengan benar, tujuh langkah proses penonaktifan aset dapat memberikan manfaat yang terukur secara keseluruhan. Berikut adalah lima manfaat yang paling umum:

  • Keamanan data: Mungkin manfaat paling mendesak dan langsung dari proses penonaktifan aset yang kuat adalah peningkatan keamanan data. Organisasi yang menerapkan sanitasi data yang kuat dan praktik penghancuran data secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran data yang membahayakan informasi sensitif dan dapat mengakibatkan denda berat dan kehilangan reputasi. Lingkungan TI modern menghadapi peningkatan jumlah dan kompleksitas ancaman keamanan siber. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM terbaru, 97% organisasi mengalami insiden keamanan terkait AI pada tahun 2025.
  • Kepatuhan terhadap peraturan: Pendekatan yang kuat terhadap penonaktifan aset membantu organisasi untuk lebih mematuhi peraturan yang relevan dan mempersiapkan diri untuk audit, jika perlu. Proses penonaktifan terstruktur menyediakan dokumentasi praktik penghancuran dan sanitasi data yang mengurangi risiko denda dan paparan hukum. Mempertahankan jejak audit yang lengkap membantu organisasi mematuhi standar yang berubah dengan cepat. Tindakan ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang makin kompleks terkait dengan penghapusan data, penanganan lingkungan, dan logistik.
  • Optimalisasi biaya: Penonaktifan membantu organisasi memulihkan nilai dari peralatan TI yang sudah pensiun melalui penjualan kembali, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dengan memasukkan strategi penetapan harga ke dalam perencanaan mereka, terutama untuk aset berbiaya tinggi seperti server dan sistem penyimpanan data, beberapa organisasi dapat mengurangi total biaya kepemilikan (TCO ) aset mereka. Optimalisasi biaya yang efektif membutuhkan koordinasi di beberapa tim, termasuk TI, manajemen aset, keuangan, dan keamanan data, tetapi dapat memberikan hasil yang signifikan ketika diterapkan secara strategis.
  • Efisiensi operasional: Organisasi yang mengintegrasikan penonaktifan aset ke dalam strategi manajemen siklus hidup yang lebih luas dapat mengharapkan peningkatan efisiensi operasional inti—terutama ketika mereka mengadopsi alat otomatisasi modern. Alat kecerdasan buatan (AI) membantu mengubah fungsi reaktif yang sudah ketinggalan zaman menjadi fungsi yang lebih proaktif dan prediktif. Misalnya, dalam proses penonaktifan aset TI skala besar, otomatisasi AI mengurangi beban tim TI dengan mengambil alih tugas manual yang berulang di tahap perencanaan, pelaksanaan, dan kepatuhan.
  • Keberlanjutan: Penanganan limbah elektronik yang bertanggung jawab membantu mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan dari praktik penonaktifan aset dan memastikan bahwa organisasi memenuhi tujuan keberlanjutan mereka. Penonaktifan aset yang ketat memastikan semua bahan dari aset TI yang sudah pensiun didaur ulang atau digunakan kembali sesuai dengan praktik terbaik lingkungan dan persyaratan peraturan. Penonaktifan aset membantu mengurangi limbah TPA dan meminimalkan paparan bahan berbahaya ke lingkungan.

Contoh penggunaan proses penonaktifan aset

Organisasi dengan berbagai ukuran dan di beragam industri mengandalkan penonaktifan aset untuk memperpanjang siklus hidup aset dan mematuhi peraturan khusus industri. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling populer.

Modernisasi pusat data

Pusat data berskala besar memerlukan peningkatan infrastruktur yang sering untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan sistem paling canggih dengan alat dan kemampuan terbaru. Proses penonaktifan aset membantu mengganti server dan sistem penyimpanan lama tanpa mengganggu operasi bisnis inti atau mengorbankan keamanan data.

Selama proyek modernisasi, praktik penonaktifan aset memastikan bahwa pekerja mengikuti protokol rantai dokumentasi yang ketat untuk aset penting seperti hard disk berkapasitas tinggi dan server yang berisi data sensitif.

Siklus penyegaran

Siklus penyegaran—pembaruan atau penggantian aset TI yang terencana dan berkala—sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja aset TI. Organisasi mengandalkan penonaktifan aset untuk menghentikan peralatan TI lama dan tidak efisien dengan aman dan menggantinya dengan alat dan sistem modern. Tim TI secara rutin mengganti laptop, desktop, dan perangkat lain sebagai bagian dari siklus penyegaran teknologi, menghasilkan aset pensiun yang berisi data sensitif dalam jumlah besar.

Penonaktifan aset TI yang efektif memastikan sanitasi setiap perangkat di akhir masa manfaatnya sesuai dengan standar industri.

Restrukturisasi perusahaan

Ketika dua organisasi atau divisi bergabung, umumnya terdapat duplikat aset TI umum seperti desktop, laptop, dan server. Untuk meningkatkan efisiensi, entitas yang digabungkan sering kali menghentikan penggunaan sejumlah besar aset TI redundan sekaligus. Selama acara semacam ini, organisasi yang digabungkan harus menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan mempraktikkan taktik penanganan data yang aman selama proses berlangsung.

Organisasi yang menjalani merger bergantung pada proses penonaktifan aset untuk menjaga integritas lingkungan TI dan memastikan sanitasi perangkat yang sudah pensiun.

Pekerjaan jarak jauh

Munculnya tenaga kerja mobile telah menciptakan pendekatan baru terhadap penonaktifan aset, yang membuat perangkat TI pribadi seperti laptop dan ponsel terpapar ancaman di luar kantor tradisional atau ekosistem TI di lokasi. Mengumpulkan, melacak, dan membersihkan aset-aset semacam ini memberikan tantangan baru dalam proses penonaktifan aset.

Transportasi yang aman dan penghancuran data terverifikasi sangat penting untuk mencegah pelanggaran data ketika aset TI yang telah mendukung pekerjaan jarak jauh mendekati akhir masa manfaatnya. Laptop dan perangkat seluler lain yang berisi data sensitif, misalnya, dapat dilupakan atau tertinggal di rumah atau mobil seseorang ketika diganti dengan perangkat yang lebih baru. Perangkat lama ini harus dibersihkan dan dinonaktifkan dengan benar untuk mencegah pelanggaran data.

Kepatuhan spesifik per industri

Sektor-sektor yang diatur ketat seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan memiliki persyaratan unik seputar data pribadi dan privasi data. Penghentian penggunaan aset di industri-industri ini harus selaras dengan peraturan spesifik di masing-masing sektor, seperti peningkatan dokumentasi dan prosedur verifikasi yang dirancang untuk meningkatkan ketelitian dan lapisan keamanan yang lebih banyak.

Dalam perawatan kesehatan, misalnya, organisasi harus memastikan penanganan aset pensiun secara aman dan sesuai ketentuan, seperti perangkat pencitraan dan peralatan medis berkemampuan IoT yang berisi data sensitif. Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) mewajibkan aset apa pun yang menyimpan atau memproses informasi kesehatan elektronik yang dilindungi (EPhI) untuk menjalani sanitasi data yang dapat diverifikasi sebelum pensiun.

Inisiatif keberlanjutan

Strategi TI yang ramah lingkungan, pendekatan terstruktur untuk mengurangi dampak lingkungan dari aset sepanjang siklus hidupnya, bergantung pada penonaktifan aset untuk mendorong praktik terbaik melalui penggunaan kembali dan daur ulang. Penonaktifan aset yang efektif membantu perusahaan meminimalkan dampak lingkungan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap standar yang paling ketat.

Misalnya, ekonomi sirkular, model ekonomi yang banyak digunakan yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan mendorong keberlanjutan, bergantung pada proses penonaktifan aset untuk membantu perusahaan memperbaiki, menggunakan kembali, dan mendaur ulang perangkat. Pendekatan ini mengurangi emisi karbon dan mendukung operasi yang lebih berkelanjutan.

Masa depan penonaktifan aset

Penonaktifan aset siap mengalami pertumbuhan dan perubahan pesat yang didorong terutama oleh faktor-faktor teknologi. Munculnya otomatisasi AI dan kemampuan dalam IoT dan robotika akan terus mendorong inovasi di tiga bidang utama:

  1. Sistem AI canggih sekarang melakukan identifikasi aset dan klasifikasi aset—tugas yang biasanya dilakukan secara manual—meningkatkan kecepatan dan akurasi sekaligus membantu mengurangi biaya keseluruhan.
  2. Kemampuan penghapusan dan verifikasi otomatis dapat dengan cepat memastikan bahwa data sensitif telah dihapus dari perangkat dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan menghasilkan jejak audit.
  3. Robotika cerdas, yang makin terintegrasi ke dalam proses penonaktifan aset, membantu membongkar dan menyortir aset tanpa campur tangan manual, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dan limbah.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Catatan kaki

1 IT asset disposition (ITAD) market size and share 2026–2035, Global Market Insights, 2025