Penghentian penggunaan aset merupakan bagian penting dari manajemen aset TI modern, yang membantu organisasi menghentikan penggunaan aset TI mereka dengan cara yang memprioritaskan keamanan data, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan.

Dalam lingkungan TI perusahaan yang modern dan kompleks seperti pusat data dan ekosistem Internet of Things (IoT), data sensitif dan informasi sensitif sering bertahan di perangkat lama setelah masa manfaatnya berakhir. Penonaktifan aset TI dan pembuangan aset TI (ITAD) membantu organisasi melakukan penghancuran data pada perangkat ini sehingga dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau dijual kembali.

Proses penonaktifan aset modern mencakup seluruh masa pakai aset, mengintegrasikan praktik terbaik privasi data dan keamanan siber di seluruh proses. Manajemen siklus hidup aset (ALM) yang efektif membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dan standar industri yang terus berubah seputar penghapusan data dan penanganan limbah elektronik—perangkat elektronik yang sudah usang atau dibuang.

Permintaan akan alat dan alur kerja penonaktifan aset yang efektif sangat tinggi dan terus meningkat. Menurut laporan terbaru, pasar global untuk kemampuan ITAD bernilai 17,5 miliar USD pada tahun 2025. Nilai tersebut diperkirakan akan mencapai 40,1 miliar USD pada tahun 2035, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,9%. 1