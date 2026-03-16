Apa itu pemulihan aset TI?

Pemulihan aset TI mendukung beberapa aspek penting dari praktik TI perusahaan modern, seperti penghematan biaya, keamanan data, dan penghancuran data yang aman.

Organisasi bergantung pada berbagai aset TI untuk proses bisnis inti mereka, termasuk laptop, desktop, dan server. Ketika aset ini mencapai akhir siklus hidupnya, mereka harus menemukan cara untuk memanfaatkan kembali nilai sisa aset tersebut dan mengelola pembuangan akhirnya.

Dalam manajemen rantai pasokan (SCM) modern, pemulihan aset TI telah menjadi bagian penting dari ekonomi sirkular. Pendekatan ini melibatkan model ekonomi yang membantu menghilangkan limbah elektronik dan mendorong keberlanjutan dengan memperpanjang siklus hidup perangkat keras TI melalui penggunaan kembali dan penjualan kembali. Ekonomi sirkular bergantung pada serangkaian praktik yang dikenal sebagai pembuangan aset TI (ITAD) yang mencakup penghapusan data, pembersihan data, penghancuran, dan pemasaran ulang perangkat yang dinonaktifkan.

Program pemulihan aset TI ditentukan oleh sertifikasi dan kerangka perlindungan data yang diakui secara nasional dan internasional. Beberapa yang paling umum ditawarkan oleh organisasi seperti Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), dan Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR).