Apa itu pemeliharaan otonom?

Ini adalah pilar inti dari pemeliharaan produktif total (TPM), pendekatan pemeliharaan proaktif yang mengalihkan beberapa tanggung jawab pemeliharaan peralatan dari personel pemeliharaan ke operator mesin.

Organisasi menggunakan pemeliharaan otonom untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu henti, dan mencegah kegagalan peralatan dan kerusakan tak terduga.

Program pemeliharaan otonom dipandu oleh prinsip-prinsip peningkatan proses dan keunggulan operasional, konsep yang membantu membentuk kinerja aset fisik dari waktu ke waktu.

Organisasi yang menerapkan pemeliharaan otonom memungkinkan tim pemeliharaan untuk fokus pada pekerjaan pemeliharaan yang lebih kompleks dan bernilai tinggi sementara operator alat berat menangani pemeliharaan rutin.

Seperti pendekatan pemeliharaan lainnya, pemeliharaan otonom telah diubah oleh munculnya otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Program pemeliharaan otonom modern menggabungkan alat digital seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) yang melacak aktivitas pemeliharaan, secara otomatis menghasilkan perintah kerja, dan mencatat data pemeliharaan real-time.