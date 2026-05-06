Seorang pekerja di pabrik tekstil, dengan mesin di latar belakang.
Manajemen Aset

Apa itu pemeliharaan otonom?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
diterbitkan 6 Mei 2026

Definisi pemeliharaan otonom

Pemeliharaan otonom adalah jenis pemeliharaan yang memungkinkan operator mesin (bukan staf pemeliharaan) untuk melakukan tugas pemeliharaan rutin, seperti pembersihan, inspeksi, dan perbaikan sederhana untuk meningkatkan keandalan peralatan.

Ini adalah pilar inti dari pemeliharaan produktif total (TPM), pendekatan pemeliharaan proaktif yang mengalihkan beberapa tanggung jawab pemeliharaan peralatan dari personel pemeliharaan ke operator mesin.

Organisasi menggunakan pemeliharaan otonom untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu henti, dan mencegah kegagalan peralatan dan kerusakan tak terduga.

Program pemeliharaan otonom dipandu oleh prinsip-prinsip peningkatan proses dan keunggulan operasional, konsep yang membantu membentuk kinerja aset fisik dari waktu ke waktu.

Organisasi yang menerapkan pemeliharaan otonom memungkinkan tim pemeliharaan untuk fokus pada pekerjaan pemeliharaan yang lebih kompleks dan bernilai tinggi sementara operator alat berat menangani pemeliharaan rutin.

Seperti pendekatan pemeliharaan lainnya, pemeliharaan otonom telah diubah oleh munculnya otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Program pemeliharaan otonom modern menggabungkan alat digital seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) yang melacak aktivitas pemeliharaan, secara otomatis menghasilkan perintah kerja, dan mencatat data pemeliharaan real-time.

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Bagaimana cara kerja pemeliharaan otonom?

Dalam program pemeliharaan otonom, operator mesin dilatih untuk melakukan perbaikan dasar dan berbagi tanggung jawab untuk kesehatan aset secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan teknisi pemeliharaan yang sangat terlatih untuk lebih memfokuskan waktu mereka pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi yang terkait erat dengan fungsi bisnis inti, daripada pada pemeliharaan mesin rutin.

Program pemeliharaan otonom bergantung pada pengetahuan operator dan metode pemeliharaan visual untuk mendeteksi perubahan kecil dalam kinerja mesin dan mencegah kerusakan. Dengan memberdayakan operator untuk membuat keputusan dan melakukan perbaikan, program pemeliharaan otonom membantu mendeteksi potensi masalah lebih cepat daripada pendekatan lain, sering kali sebelum menyebabkan kerusakan peralatan dan waktu henti.  

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Tujuh langkah proses pemeliharaan otonom

Program pemeliharaan otonom biasanya mengikuti proses tujuh langkah.

1. Lakukan pembersihan awal

Langkah pertama dalam alur kerja pemeliharaan otonom adalah pembersihan awal peralatan.

Pada langkah ini, operator membersihkan peralatan secara menyeluruh dan dengan hati-hati menghilangkan kotoran atau kontaminan lain yang dapat menutupi masalah yang mendasarinya.

Pembersihan awal membantu operator mendeteksi kelainan pada mesin seperti kebocoran, bagian yang tidak selaras, atau komponen yang longgar, tetapi juga melayani tujuan lain. Langkah ini memberi operator mesin pengalaman langsung memperbaiki peralatan mereka sendiri. Seiring waktu, melakukan langkah ini berulang kali akan meningkatkan pengetahuan operator dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peralatan berfungsi.

2. Hilangkan kontaminasi

Setelah peralatan bersih, operator mesin siap untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kontaminan seperti kotoran, debu, minyak, dan pelumasan berlebih yang menumpuk dari waktu ke waktu.

Kontaminan ini dapat menyebabkan kerusakan peralatan, membatasi kinerja, dan memperpendek siklus hidup aset. Langkah ini juga mencakup penyegelan titik masuk untuk kontaminan umum seperti debu, silika, dan partikel logam. Langkah ini mungkin juga mencakup mendesain ulang komponen untuk mengurangi keausan.

Dengan mengatasi akar penyebab kerusakan peralatan daripada menangani setiap gejala, alur kerja pemeliharaan otonom membantu mengurangi frekuensi kerusakan dan memperpanjang rentang hidup aset.

3. Tetapkan SOP

Standardisasi prosedur (SOP) adalah bagian penting dalam membangun program pemeliharaan otonom yang kuat.

Pada langkah ini, organisasi mengembangkan SOP yang secara jelas mendefinisikan tugas pemeliharaan dasar seperti inspeksi, pelumasan suku cadang, dan pembersihan dalam bahasa yang jelas dan tepat.

Pemeliharaan visual sangat penting selama langkah ini, dan petunjuk visual seperti label, daftar periksa, dan diagram berperan penting dalam membantu operator mengidentifikasi titik pemeliharaan dan suku cadang pada mesin dengan cepat. Pendekatan pemeliharaan visual membantu mengurangi ketergantungan pada ingatan dan memastikan bahwa prosedur diterapkan secara konsisten di beberapa jam giliran kerja.

4. Tetapkan pelatihan

Menetapkan program pelatihan yang ketat untuk memberdayakan operator mesin adalah kunci keberhasilan setiap program pemeliharaan otonom.

Pelatihan yang tepat membekali operator dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan berbagai tugas pemeliharaan preventif, mengenali kelainan, dan menanggapinya.

Pelatihan pemeliharaan otonom biasanya mencakup bidang-bidang ini:

  • Pengetahuan mekanik dan listrik dari mesin yang relevan
  • Teknik pelumasan mesin
  • Cara memeriksa peralatan dengan benar
  • Protokol keamanan
  • Praktik terbaik untuk pencatatan aktivitas pemeliharaan

5. Lakukan tugas rutin

Dengan pelatihan dan standar, operator dapat mulai melakukan tugas dasar pemeliharaan peralatan dan melakukan inspeksi rutin untuk mendeteksi degradasi dan kontaminasi.

Langkah kelima mencakup prosedur yang benar untuk melakukan kegiatan pemeliharaan inti, termasuk:

  • Membersihkan dan melumasi bagian-bagian peralatan
  • Memeriksa suara, getaran, atau pembacaan suhu yang tidak wajar
  • Memeriksa peralatan untuk mendeteksi kebocoran, keausan, dan kontaminasi
  • Mengencangkan baut dan dudukan
  • Memantau metrik kinerja aset

6. Integrasikan dengan CMMS

Sebagian besar program pemeliharaan otonom modern bergantung pada sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS), perangkat lunak yang mengotomatiskan operasi pemeliharaan, mendokumentasikan aktivitas, dan membantu meningkatkan alur kerja.

Sistem canggih ini harus diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem dan praktik yang ada agar efektif.

Ketika operator dilatih dengan benar, mereka dapat menggunakan alat CMMS untuk mencatat data pemeliharaan, menghasilkan perintah kerja, menetapkan teknisi, dan melacak kinerja peralatan secara real time. CMMS yang terintegrasi sepenuhnya memastikan bahwa tim pemeliharaan memiliki visibilitas penuh di seluruh operasi bisnis garis depan dan dapat memprioritaskan pekerjaan pemeliharaan yang sesuai.

7. Berusaha keras untuk perbaikan dan pengoptimalan yang berkelanjutan

Setelah program pemeliharaan otonom aktif dan berjalan, pemangku kepentingan harus terus menilai dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu, sebuah proses yang dikenal sebagai peningkatan dan pengoptimalan berkelanjutan.

Pemeliharaan otonom tidak statis, dan agar efektif, organisasi harus terus-menerus memperbaiki proses berdasarkan data pemeliharaan, masukan operator, dan metrik kinerja.

Inisiatif peningkatan berkelanjutan yang berkelanjutan berfokus pada beberapa hal penting:

  • Menyederhanakan alur kerja
  • Mengurangi waktu henti peralatan
  • Meningkatkan akurasi inspeksi
  • Meningkatkan pelatihan
  • Mengoptimalkan strategi pemeliharaan secara keseluruhan

Manfaat pemeliharaan otonom

Ketika dipraktikkan dengan benar, program pemeliharaan otonom memiliki banyak manfaat. Berikut adalah beberapa yang paling umum:

  • Mengurangi waktu henti: Salah satu manfaat paling langsung dari pemeliharaan otonom adalah pengurangan waktu henti aset. Prosedur pemeliharaan otonom membantu tim mengidentifikasi dan mengatasi kelainan pada kinerja mesin sebelum menimbulkan kerusakan. Selain itu, pergeseran dari prinsip pemeliharaan reaktif ke proaktif membantu meminimalkan gangguan dan memastikan output produksi yang konsisten di seluruh operasi bisnis inti.
  • OEE yang lebih baik: Pemeliharaan otonom membantu meningkatkan beberapa metrik efektivitas peralatan keseluruhan (OEE) yang penting (seperti ketersediaan, kinerja, dan kualitas) yang sering menjadi dasar untuk menilai tim pemeliharaan. Inspeksi rutin, pelumasan yang tepat, dan intervensi tepat waktu—output utama dari program pemeliharaan otonom yang dikelola dengan baik—membantu memperbaiki kondisi pengoperasian. Hasilnya, organisasi yang mempraktikkan pemeliharaan otonom dapat mencapai throughput yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, dan pengurangan limbah.
  • Keterlibatan operator yang lebih dalam: Memberdayakan operator alat berat untuk bertanggung jawab atas peralatan mereka menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang meningkatkan kondisi operasi dan memperpanjang siklus hidup aset. Operator mesin yang mengikuti program pemeliharaan otonom lebih berfokus pada kinerja peralatan dan lebih memperhatikan potensi masalah yang dapat memengaruhinya. Pergeseran budaya ini meningkatkan kolaborasi antara staf garis depan dan tim pemeliharaan, yang akan menghasilkan manajemen pemeliharaan keseluruhan yang lebih baik.
  • Peningkatan efisiensi: Program pemeliharaan otonom menetapkan tugas pemeliharaan rutin kepada operator, memungkinkan teknisi pemeliharaan untuk fokus pada perbaikan yang lebih kompleks dan analisis akar masalah. Penentuan ulang prioritas tugas pemeliharaan ini membantu meningkatkan efisiensi departemen pemeliharaan dan dapat memberikan pengurangan biaya yang signifikan.
  • Pengambilan keputusan yang lebih cerdas: Program pemeliharaan otonom mengumpulkan data pemeliharaan yang berharga di sumbernya, yaitu peralatan itu sendiri. Operator mesin yang berinteraksi dengan aset mereka setiap hari berada dalam posisi yang kuat untuk memberikan insight real-time tentang kondisi, keausan, dan masalah pemeliharaan umum. Dan ketika diintegrasikan dengan benar ke dalam CMMS, insight ini mendukung analisis prediktif dan karakteristik lain dari strategi pemeliharaan modern dan canggih yang membantu meningkatkan pengambilan keputusan.
  • Rentang hidup aset yang lebih lama: Dengan menjaga aset tetap sehat lebih lama, program pemeliharaan otonom secara signifikan memperpanjang rentang hidup aset dan meningkatkan nilai keseluruhannya bagi organisasi. Dengan memberdayakan operator mesin untuk melakukan pemeliharaan rutin alih-alih mengandalkan teknisi pemeliharaan, program pemeliharaan otonom mengurangi kerusakan peralatan dan memperpanjang masa manfaat aset. Pendekatan ini membantu mengurangi belanja modal keseluruhan (CapEx) dan meningkatkan laba atas investasi (ROI) untuk peralatan mahal.

Contoh penggunaan pemeliharaan otonom menurut industri

Berikut ini adalah bagaimana lima industri menerapkan prosedur pemeliharaan otonom untuk meningkatkan pemeliharaan inti dan operasi bisnis.

Manufaktur

Industri manufaktur bergantung pada praktik pemeliharaan otonom terutama untuk meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan (OEE) dan meminimalkan waktu henti peralatan.

Operator mesin secara teratur memeriksa peralatan manufaktur menggunakan petunjuk visual untuk memastikan bahwa peralatan bersih dan berjalan dengan baik. Di sektor manufaktur elektronik dan otomotif, pemeliharaan otonom membantu mengurangi kontaminan umum seperti debu, puing-puing, dan cairan yang terkumpul dari waktu ke waktu dan menurunkan kualitas produk.

Ketika dipraktikkan secara efektif, prosedur pemeliharaan otonom dalam manufaktur membantu organisasi memperpanjang siklus hidup aset, meningkatkan kualitas produk, dan mencapai jadwal produksi yang lebih konsisten.
Migas

Di sektor minyak dan gas, praktik pemeliharaan otonom membantu memastikan integritas aset dan mencegah kegagalan peralatan berbiaya tinggi dan berisiko tinggi.  

Misalnya, operator mesin di kilang secara teratur memantau pompa, kompresor, dan turbin menggunakan prosedur pemeliharaan otonom untuk mendeteksi getaran yang tidak wajar dan penyimpangan panas yang dapat menyebabkan kerusakan. Terutama, pemeliharaan otonom untuk minyak dan gas membantu mengurangi risiko kegagalan peralatan fatal yang dapat menyebabkan kebakaran dan tumpahan minyak.

Alat CMMS modern juga berperan dalam pemeliharaan otonom untuk minyak dan gas. Alat-alat ini membantu mengumpulkan dan menganalisis data real-time untuk memantau kepatuhan di industri yang diatur secara ketat di mana pelanggaran menimbulkan denda yang besar.
Farmasi

Seperti minyak dan gas, industri farmasi terutama bergantung pada prosedur pemeliharaan otonom untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menggunakannya untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan konsistensi di seluruh proses yang kompleks.

Misalnya, operator mesin di fasilitas farmasi secara teratur memeriksa dan membersihkan peralatan menggunakan prosedur pemeliharaan visual, membebaskan teknisi pemeliharaan untuk tugas yang lebih rumit.

Dalam industri farmasi, tugas pemeliharaan otonom sangat terintegrasi dengan SOP dan jejak audit, yang memberikan catatan pemeliharaan yang luas untuk tujuan audit bagi organisasi.
Makanan dan minuman

Dalam industri makanan dan minuman, praktik pemeliharaan otonom membantu menyeimbangkan throughput tinggi dengan persyaratan kebersihan dan keselamatan yang ketat.

Operator mesin sering melakukan pembersihan dan inspeksi peralatan penyiapan makanan dan minuman untuk mencegah kontaminasi. Pabrik pengemasan makanan juga menggunakan program pemeliharaan otonom, memanfaatkan peralatan pengemasan berkecepatan tinggi untuk mencegah waktu henti.

Dalam industri yang sangat berfokus pada deteksi kontaminasi, tugas pemeliharaan otonom membantu menemukan dan memperbaiki keausan yang dapat memasukkan kontaminan ke dalam produk makanan, yang memicu penarikan yang berbiaya tinggi dan berpotensi berbahaya.  
Transportasi

Dalam industri transportasi, prosedur pemeliharaan otonom membantu memastikan keandalan dan keamanan armada serta meningkatkan kinerja kendaraan.

Operator mesin yang terlatih dalam tugas pemeliharaan otonom melakukan pemeliharaan rutin yang membantu mencegah kerusakan. Alat CMMS mencatat data pemeliharaan, memungkinkan pemantauan kondisi real-time.

Pemeliharaan otonom untuk transportasi membantu mendeteksi kesalahan lebih awal dari biasanya, sehingga mengurangi gangguan layanan dan menurunkan biaya operasi keseluruhan untuk armada kendaraan besar dan kompleks.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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