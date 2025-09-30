Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan peralatan?

Selain manajemen inventaris, pemeliharaan peralatan mencakup pemeliharaan yang dilakukan secara teratur, termasuk pemeliharaan proaktif, serta tugas pemeliharaan yang diperlukan.
Jenis peralatan yang perlu dipelihara dengan baik secara teratur termasuk armada kendaraan, sistem komputer, perkakas, peralatan konstruksi, peralatan industri dan/atau manufaktur, dan aset lain yang diandalkan bisnis Anda untuk beroperasi.
Keberhasilan bisnis Anda tergantung pada seberapa baik fungsi peralatan Anda. Meskipun penting untuk menekan biaya, sama pentingnya untuk melakukan investasi strategis dalam pemeliharaan peralatan untuk menghindari kegagalan aset Anda yang paling berharga. Melakukan tugas pemeliharaan rutin seperti menjaga daftar periksa pemeliharaan dan memiliki proses pemeliharaan dapat membantu mencegah hal ini terjadi.
Memiliki rencana strategis untuk memelihara peralatan Anda dapat mencegah kerusakan dan waktu henti yang merugikan dan membantu bisnis Anda mendapatkan nilai maksimal dari aset-asetnya.
Ada empat jenis utama pemeliharaan peralatan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan.
Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin untuk mengurangi risiko kegagalan peralatan. Sebagai contoh, jika bisnis Anda bergantung pada alat berat, yang meliputi crane, forklift, buldoser, dan kendaraan berat apa pun yang dirancang untuk keperluan konstruksi, rencana perawatan Anda harus mencakup penggantian oli dan pelumasan secara teratur.
Seperti pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif adalah pendekatan proaktif untuk menjaga fungsionalitas peralatan dan memperpanjang umur. Tidak seperti pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif bergantung pada data real-time tentang kondisi peralatan untuk memprediksi kapan akan gagal. Data ini disediakan menggunakan jaringan sensor yang tertanam dalam objek fisik yang dikenal sebagai Internet of Things, atau IoT. Perangkat lunak pemeliharaan seperti manajemen aset perusahaan (EAM) atau sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) memusatkan informasi pemeliharaan dan memfasilitasi proses operasi pemeliharaan.
Pemeliharaan reaktif, atau pemeliharaan korektif, mengacu pada strategi memperbaiki peralatan setelah rusak. Jenis pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa biaya yang ditanggung selama waktu henti atau sebagai akibat dari perbaikan yang diperlukan biasanya lebih rendah daripada program pemeliharaan rutin. Meskipun baik untuk peralatan berbiaya rendah dan tidak terlalu penting, pendekatan ini dapat berdampak negatif pada siklus hidup aset Anda yang paling penting.
Pemeliharaan run-to-failure adalah strategi pemeliharaan yang mengandalkan penggunaan aset hingga aset tersebut benar-benar rusak dan harus diganti. Rencana pemeliharaan ini biasanya hanya efektif jika biaya penggantian peralatan lebih murah daripada memperbaikinya dengan menggunakan strategi pemeliharaan lain.
Perawatan yang dijadwalkan secara teratur mencegah kerusakan peralatan yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta dolar setiap tahun. Beberapa contoh insiden baru-baru ini antara lain:
Manajemen pemeliharaan yang tepat membuat karyawan lebih aman menurut Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA.) (tautan berada di luar ibm.com). Penelitian mereka menemukan hubungan kuat antara pemeliharaan peralatan yang buruk dan cedera di tempat kerja — bahkan kematian. Para peneliti memperkirakan bahwa 35% insiden di tempat kerja terkait dengan kegagalan peralatan.
Selain mengurangi biaya yang terkait dengan waktu henti, perawatan peralatan yang tepat akan menjaga peralatan lebih lama, yang berarti tidak perlu sering diganti. Berkat alat modern seperti perangkat lunak IoT dan EAM yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time, bisnis dapat memperpanjang masa pakai aset mereka yang paling berharga.
Berbagai macam industri mengandalkan pemeliharaan peralatan untuk merampingkan layanan pemeliharaan mereka dan menjaga peralatan mereka tetap berjalan dengan lancar.
Tim pemeliharaan terdiri dari berbagai peran berbeda yang sangat penting dalam mencegah waktu henti peralatan, kerusakan alat berat, dan pekerjaan perbaikan yang mahal. Sementara beberapa peran di tim Anda akan fokus pada pemeliharaan darurat, yang lain akan menangani manajemen peralatan dan prosedur pemeliharaan rutin.
Seorang manajer pemeliharaan sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pemeliharaan peralatan Anda, mengelola staf, mengawasi pekerjaan dan penganggaran / perkiraan untuk setiap perbaikan di masa depan.
Teknisi pemeliharaan adalah pekerja yang sangat terampil yang melakukan tugas pemeliharaan rutin serta perbaikan yang timbul dari kerusakan.
Seorang insinyur Pemeliharaan memastikan bahwa peralatan dipasang dan berjalan dengan lancar. Latar belakang mereka di bidang teknik membantu mereka melakukan pengujian diagnostik reguler dan tugas manajerial serta lebih banyak pekerjaan perbaikan langsung.
