Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan peralatan?

Selain manajemen inventaris, pemeliharaan peralatan mencakup pemeliharaan yang dilakukan secara teratur, termasuk pemeliharaan proaktif, serta tugas pemeliharaan yang diperlukan.

Jenis peralatan yang perlu dipelihara dengan baik secara teratur termasuk armada kendaraan, sistem komputer, perkakas, peralatan konstruksi, peralatan industri dan/atau manufaktur, dan aset lain yang diandalkan bisnis Anda untuk beroperasi.

Keberhasilan bisnis Anda tergantung pada seberapa baik fungsi peralatan Anda. Meskipun penting untuk menekan biaya, sama pentingnya untuk melakukan investasi strategis dalam pemeliharaan peralatan untuk menghindari kegagalan aset Anda yang paling berharga. Melakukan tugas pemeliharaan rutin seperti menjaga daftar periksa pemeliharaan dan memiliki proses pemeliharaan dapat membantu mencegah hal ini terjadi.

Memiliki rencana strategis untuk memelihara peralatan Anda dapat mencegah kerusakan dan waktu henti yang merugikan dan membantu bisnis Anda mendapatkan nilai maksimal dari aset-asetnya.