Apa itu pengiriman aplikasi?

Pengiriman aplikasi, juga dikenal sebagai pengiriman aplikasi sebagai layanan, membawa aplikasi web ke pengguna akhir dengan menggunakan berbagai teknologi dan sumber daya komputasi, termasuk pusat data, jaringan, dan komponen berbasis cloud.
Juga dikenal hanya sebagai pengiriman aplikasi, ini membantu meningkatkan kinerja aplikasi, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna tanpa mengharuskan perusahaan untuk menginstal dan memelihara infrastruktur yang menjadi fondasinya.
Pengiriman aplikasi modern memungkinkan manajer TI untuk menyebarkan lalu lintas aplikasi di seluruh server, pusat data, dan cloud untuk memastikan kinerja tinggi. Dari memungkinkan pekerjaan jarak jauh hingga mendukung pengalaman digital yang mendorong interaksi pelanggan, pengiriman aplikasi telah menjadi sangat penting untuk strategi bisnis banyak organisasi yang sukses.
Pengiriman aplikasi telah dipaksa untuk berevolusi baru-baru ini untuk mengikuti perkembangan teknologi yang lebih baru seperti kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Setelah diterapkan terutama di pusat data lokal dan server aplikasi, sekarang dapat digunakan di lingkungan berbasis cloud seperti AWS, Azure, dan IBM Cloud.
Ketika organisasi terus memodernisasi untuk memenuhi permintaan pasar, pengiriman aplikasi terus memainkan peran penting dalam upaya transformasi digital mereka. Dengan membantu mereka memanfaatkan teknologi terbaru, organisasi sekarang dapat mengungkap insight, merampingkan proses, dan meningkatkan hasil dengan lebih mudah.
Pengiriman aplikasi kepada pengguna akhir dalam lingkungan modern yang sepenuhnya digital bergantung pada praktik DevOps modern, yang merupakan kombinasi dari pengembangan perangkat lunak (dev) dan operasi TI (ops). Berikut ini adalah pandangan yang lebih dekat pada komponen utama dan jenis pengiriman aplikasi serta praktik DevOps yang memungkinkannya berfungsi.
Solusi pengiriman aplikasi biasanya dijelaskan dalam tiga categories:
Infrastruktur lokal
Layanan pengiriman aplikasi on premises diatur dan dikelola dari infrastruktur TI organisasi on premises, seperti pusat data atau lingkungan cloud pribadi.
Pengiriman aplikasi on premises paling cocok untuk perusahaan yang memerlukan kontrol dan penyesuaian tingkat tinggi—misalnya, industri dengan persyaratan kepatuhan yang ketat seperti perawatan kesehatan dan keuangan.
Meskipun infrastruktur pengiriman aplikasi on premises memang menghasilkan lebih banyak kontrol, ini sering kali lebih mahal dan kurang fleksibel serta dapat diskalakan daripada pendekatan berbasis cloud.
Berbasis cloud
Solusi pengiriman aplikasi berbasis cloud memanfaatkan kekuatan komputasi dan skalabilitas cloud untuk memberikan solusi yang sangat fleksibel dan sangat dapat diskalakan. Pengiriman aplikasi berbasis cloud memungkinkan organisasi untuk menskalakan daya komputasi dan sumber daya sesuai dengan lonjakan atau penurunan beban kerja tanpa memengaruhi kinerja aplikasi.
Selain itu, harga sesuai pemakaian berbasis cloud sering kali lebih terjangkau daripada investasi di muka yang diperlukan untuk menginstal dan memelihara infrastruktur pengiriman aplikasi on premises.
Hibrida
Pendekatan hybrid untuk pengiriman aplikasi memadukan manfaat infrastruktur on premises dengan skalabilitas, fleksibilitas, dan penghematan biaya cloud. Manajer TI dapat membuat keputusan perutean traffic real-time dan meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan, sementara juga mengandalkan pusat data on premises untuk beban kerja tertentu.
Solusi pengiriman aplikasi hybrid memungkinkan organisasi mencapai keseimbangan yang efektif antara sumber daya cloud dan on premises, mengoptimalkan ketersediaan aplikasi, kinerja, dan skalabilitas.
Pengiriman aplikasi telah menjadi disiplin dasar bagi sebagian besar departemen TI modern. Berikut adalah beberapa manfaat yang diberikannya di tingkat perusahaan.
Melalui penggunaan caching, offloading, dan penyeimbangan beban yang efektif, pengiriman aplikasi membantu meningkatkan daya tanggap dan kinerja aplikasi yang diandalkan bisnis untuk fungsi bisnis inti.
Teknik akselerasi aplikasi seperti kompresi dan pengoptimalan protokol meningkatkan kinerja aplikasi dan pengalaman pengguna akhir terlepas dari persyaratan beban kerja.
Organisasi memanfaatkan pengiriman aplikasi untuk meningkatkan postur keamanan mereka terhadap berbagai serangan siber, termasuk denial-of-service terdistribusi (DDoS) dan injeksi SQL (SQLi). Dengan mengambil pendekatan proaktif untuk mencegah pelanggaran data, pengiriman aplikasi melindungi pengguna dan perangkat dari berbagai ancaman yang berpotensi mahal.
Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM terbaru, kerugian rata-rata global dari pelanggaran data adalah USD 4,4 juta tahun lalu.
Pendekatan pengiriman aplikasi berbasis cloud dan hybrid sangat dapat diskalakan. Pendekatan ini memberi tim TI akses ke sumber daya komputasi virtual tanpa batas melalui cloud, memungkinkan mereka untuk menanggapi tuntutan beban kerja apa pun nyaris seketika.
Skalabilitas solusi pengiriman aplikasi cloud dan hybrid memungkinkan organisasi dari semua ukuran dan dengan berbagai batasan anggaran untuk mendapatkan keuntungan dari pengiriman aplikasi modern.
Dengan aplikasi yang mendukung lebih banyak kemampuan, waktu henti dapat memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan, seperti hilangnya reputasi merek dan penurunan kepercayaan pelanggan.
Solusi pengiriman aplikasi canggih saat ini memastikan ketersediaan tinggi di berbagai aplikasi, menurunkan risiko waktu henti dengan failover, redundansi, dan peringatan real-time ketika beban kerja melonjak.
Terakhir, pengiriman aplikasi membantu perusahaan memberikan pengalaman yang ditingkatkan kepada pelanggan yang mengandalkan mereka. Baik memberikan aplikasi yang memantau tekanan darah dari jarak jauh atau mengingatkan pasien kapan waktunya untuk minum obat tertentu atau memberikan pengalaman visual yang memesona dalam game terbaru, pengiriman aplikasi yang sukses menjadi pilar untuk banyak kemampuan inti perusahaan digital yang sukses.
Meskipun ada banyak manfaat untuk menerapkan pengiriman aplikasi di tingkat perusahaan, ada juga beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi teknologi ini seiring perkembangannya untuk memenuhi tuntutan lingkungan komputasi modern.
Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan generatif (AI generatif) dan IoT telah meningkatkan permintaan atas infrastruktur jaringan, yang menguji batas solusi pengiriman aplikasi.
Merutekan dan menyeimbangkan traffic aplikasi, karena jumlah data yang ditransfer di seluruh jaringan meningkat secara eksponensial, mungkin sulit dilakukan. Selain itu, terkadang hal ini dapat menyebabkan peningkatan latensi, kinerja aplikasi yang buruk, dan pengalaman pengguna yang kurang optimal.
Aplikasi berkinerja tinggi seperti yang diterapkan perusahaan untuk menyelesaikan proses bisnis inti mereka juga memperluas permukaan serangan, pengukuran kerentanan dalam sistem. Setiap komponen atau solusi teknologi baru yang digunakan untuk membuat aplikasi lebih efektif juga menciptakan kerentanan baru yang dapat dieksploitasi oleh aktor ancaman.
Akibatnya, organisasi modern perlu berinvestasi secara agresif untuk upaya pengamanan aplikasi mereka seperti yang mereka lakukan dalam mengoptimalkan proses pengiriman aplikasi mereka.
Banyak aplikasi modern yang dibangun untuk memanfaatkan teknologi baru seperti AI dan cloud tidak terintegrasi dengan baik dengan infrastruktur lama. Misalnya, chatbot didukung AI yang bergantung pada data real-time dan infrastruktur berbasis cloud yang dapat diskalakan tidak mungkin berfungsi dalam arsitektur TI on premises tradisional.
Untuk memastikan kinerja dan skalabilitas aplikasi yang tinggi di berbagai lingkungan, organisasi perlu melakukan pengujian ketat selama siklus DevOps dan mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah apa pun dengan infrastruktur lama sebelum rilis.
Terlepas dari ketersediaan alat yang memberikan visibilitas end-to-end ke dalam kinerja aplikasi, banyak solusi pengiriman aplikasi masih kesulitan dengan analitik dan pelaporan yang akurat. Biasanya, masalah ini tidak berkaitan dengan efektivitas solusi itu sendiri, tetapi dengan volume data yang sangat besar yang bergantung pada aplikasi modern. Masalah ini juga terkait dengan kesulitan mengintegrasikan, memproses, dan menganalisis data dengan cara sehingga memberikan insight.
Solusi pengiriman aplikasi telah menjadi dasar bagi sebagian besar lingkungan TI modern, memungkinkan proses bisnis inti dari organisasi yang mereka dukung. Dari pekerjaan jarak jauh hingga kolaborasi karyawan hingga memberikan Pengalaman pelanggan baru, berikut adalah contoh penggunaan pengiriman aplikasi perusahaan teratas.
Pengiriman aplikasi mendukung beberapa platform e-commerce paling sukses di dunia, termasuk Square, Shopify dan Wix. Organisasi mengandalkan berbagai solusi pengiriman aplikasi untuk membuat dan mendistribusikan aplikasi yang mendukung transaksi online, berinteraksi basis pelanggan baru, mengoptimalkan rantai pasokan global yang kompleks, dan banyak lagi.
Aplikasi teknologi keuangan, lebih dikenal sebagai fintech, bergantung pada aplikasi pengiriman untuk berbagai aplikasi, termasuk perbankan retail, manajemen portofolio, dan banyak lagi. Aplikasi fintech membutuhkan ketersediaan tinggi, keamanan, dan daya tanggap real-time yang dapat disediakan oleh solusi pengiriman aplikasi modern.
Solusi pengiriman aplikasi telah menjadi penting bagi perusahaan media sosial yang ingin memanfaatkan teknologi terbaru untuk membangun pengalaman pelanggan baru. Jutaan pengguna di seluruh dunia menggunakan aplikasi media sosial seperti Snapchat, TikTok, dan Instagram untuk mengonsumsi dan membuat konten setiap detiknya. Pengiriman aplikasi memastikan bahwa mereka dapat mengakses konten mereka dengan cepat dan aman dari perangkat pilihan mereka.
Dari pelacak kebugaran hingga alat pacu jantung atau aplikasi yang memungkinkan pekerja darurat mengakses catatan kesehatan pasien dari jarak jauh, organisasi kesehatan sekarang bergantung pada pengiriman aplikasi untuk beberapa kemampuan mereka yang paling canggih. ADN yang andal, misalnya, memungkinkan aplikasi perawatan kesehatan yang kuat untuk mengirimkan data rahasia dengan aman dalam waktu nyaris seketika, meningkatkan perawatan jarak jauh dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan kebebasan data.
Alat pengiriman aplikasi membantu perusahaan memberi karyawan cara baru untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas baik di on premises maupun jarak jauh. Dalam dekade terakhir, aplikasi seperti Asana, Slack, dan Google Docs telah memanfaatkan solusi pengiriman aplikasi untuk mengotomatiskan dan merampingkan cara karyawan berbagi informasi, berkolaborasi secara real-time, dan masuk dan keluar.
