Apa itu pengiriman aplikasi?

Juga dikenal hanya sebagai pengiriman aplikasi, ini membantu meningkatkan kinerja aplikasi, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna tanpa mengharuskan perusahaan untuk menginstal dan memelihara infrastruktur yang menjadi fondasinya.

Pengiriman aplikasi modern memungkinkan manajer TI untuk menyebarkan lalu lintas aplikasi di seluruh server, pusat data, dan cloud untuk memastikan kinerja tinggi. Dari memungkinkan pekerjaan jarak jauh hingga mendukung pengalaman digital yang mendorong interaksi pelanggan, pengiriman aplikasi telah menjadi sangat penting untuk strategi bisnis banyak organisasi yang sukses.

Pengiriman aplikasi telah dipaksa untuk berevolusi baru-baru ini untuk mengikuti perkembangan teknologi yang lebih baru seperti kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT). Setelah diterapkan terutama di pusat data lokal dan server aplikasi, sekarang dapat digunakan di lingkungan berbasis cloud seperti AWS, Azure, dan IBM Cloud.

Ketika organisasi terus memodernisasi untuk memenuhi permintaan pasar, pengiriman aplikasi terus memainkan peran penting dalam upaya transformasi digital mereka. Dengan membantu mereka memanfaatkan teknologi terbaru, organisasi sekarang dapat mengungkap insight, merampingkan proses, dan meningkatkan hasil dengan lebih mudah.