Apa itu model kematangan API?

Model kematangan Richardson, salah satu kerangka kerja yang paling banyak dikutip, menilai kepatuhan API terhadap prinsip-prinsip RESTful di empat tingkat kematangan, dengan tingkat tertinggi mewakili sistem RESTful sepenuhnya.

Pada tahun 2000, ilmuwan komputer Roy Fielding memperkenalkan REST, gaya arsitektur yang mempromosikan fitur-fitur seperti antarmuka yang seragam, pemisahan klien-server, statelessness, kemampuan caching, dan sistem berlapis. Bersama-sama, kemampuan ini dapat meningkatkan skalabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam organisasi dan dapat berkontribusi pada internet yang lebih terbuka, tangguh, dan aman ketika diterapkan pada skala yang lebih besar. Iterasi modern sering menggunakan HTTP untuk mengangkut informasi dan format JSON yang dapat dibaca manusia untuk mengatur data ini, meskipun protokol dan format lain juga dapat digunakan.

Pada tahun 2008, insinyur perangkat lunak Leonard Richardson membangun kerangka kerja ini dengan model yang mengidentifikasi perubahan teknis spesifik yang dapat diterapkan organisasi untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan desain REST API mereka. Model kematangan Richardson (RMM) “mendorong Anda untuk melihat tiga teknologi web—URI, HTTP, dan hypermedia (juga dikenal sebagai HTML)—sebagai tiga teknologi individual daripada penawaran sepaket”, kata Richardson kepada IBM Think. Kerangka kerja ini menunjukkan manfaat praktis dari penerapan masing-masing secara bertahap, "mengingat kami memiliki teknologi ini, mereka sangat populer, didukung secara luas oleh setiap bahasa pemrograman."

Model kematangan Richardson memprioritaskan implementasi sumber daya, di mana setiap sumber daya diberi URI yang berbeda, sesuai dengan prinsip REST umum, yang merekomendasikan untuk menetapkan setiap sumber daya identifikasi unik. RMM juga mendorong penggunaan dokumen respons, yang menangkap status API saat ini, daripada dokumen deskripsi, yang menyajikan deskripsi statis dan telah ditentukan sebelumnya dari API pada satu titik waktu. Model ini umumnya berlaku untuk aplikasi web berbasis http, meskipun sebagai kerangka kerja, model ini juga dapat digunakan dalam konteks lain, seperti jaringan IoT dan pipeline data.