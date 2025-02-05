Apa itu desain API?

Untuk mendapatkan nilai paling besar dari API perusahaan, organisasi sering menekankan:

Tata kelola dan dokumentasi API

Pengumpulan masukan pemangku kepentingan

Autentikasi yang tepat

Penerapan versi

Standardisasi pesan kesalahan

Penskalaan dan konteks

Konsistensi

Prinsip-prinsip ini membantu semua pemangku kepentingan tetap mendapat informasi sepanjang proses desain API dan memastikan bahwa API selaras dengan tujuan dan strategi organisasi.

Tata kelola dan dokumentasi API: Menetapkan strategi tata kelola dan dokumentasi API di seluruh organisasi sejak dini membantu meningkatkan konsistensi dan membuat portofolio API perusahaan lebih mudah dinavigasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memilih untuk mengadopsi spesifikasi seperti OpenAPI sehingga semua API perusahaan mematuhi standar industri. Dalam hal apa pun, mempertahankan tata kelola dan dokumentasi yang tepat dan konsisten memungkinkan pengguna API baru untuk mendapatkan pemahaman yang cepat tentang API dan fungsinya.



Mengumpulkan umpan balik pemangku kepentingan: Masukan awal dari pemangku kepentingan inti dan konsumen API membantu membuat pengembang tetap berada di jalur yang benar selama proses pengembangan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan API dan API yang kurang bermanfaat.

Autentikasi yang tepat dan keamanan API: Untuk melindungi API, serta data sensitif, organisasi menerapkan teknik autentikasi yang menyediakan validasi untuk permintaan API. Mekanisme autentikasi seperti kunci API, OAuth, dan JSON Web Tokens (JWT) menyediakan metode yang berbeda untuk mengamankan lalu lintas data dan API. Enkripsi API, proses pengkodean data untuk perjalanan antara klien dan server, juga digunakan untuk melindungi data dan API.

Pengujian dan pembuatan versi: Pengujian API mencakup berbagai skenario, baik positif maupun negatif, untuk mengidentifikasi masalah sebelum API diterapkan. API berkembang selama pengujian ini dan pengembang membuat versi baru yang memperbaiki bug atau meningkatkan kinerja. Versi API baru juga dirilis karena alasan lain, seperti saat developer menambahkan fitur baru ke API. Pembuatan versi adalah cara pengembang mengelola perubahan pada API, membuat perubahan transparan, dan memastikan bahwa pembaruan tidak mengganggu pengguna saat ini.

Akan sangat membantu jika mekanisme pembuatan versi—seperti pembuatan versi berbasis URL atau pembuatan versi berbasis header—didefinisikan sebelum pengembangan benar-benar dimulai.

Standardisasi pesan kesalahan: Penanganan kesalahan yang tepat akan meningkatkan pengalaman konsumen API karena membantu dalam pemecahan masalah ketika terjadi kesalahan. Kode kesalahan, pesan, dan respons harus secara akurat menggambarkan sifat kesalahan dan tetap jelas dan konsisten.

Konteks dan batasan: Setiap API ada dalam konteks tertentu yang menentukan bagaimana API akan dibangun dan apa fungsinya. Tenggat waktu proyek yang bertentangan, volume lalu lintas yang diharapkan, dan apakah perusahaan mengutamakan API atau mengutamakan kode dapat membentuk API yang dihasilkan. Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mengetahui informasi ini agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat selama proses pengembangan.

Konsistensi: Yang terpenting, menjaga semuanya tetap konsisten secara umum menciptakan desain API yang lebih baik. Konsistensi dalam desain API lebih dari sekadar versi dan kode kesalahan. Saat menentukan titik akhir, menjaga konvensi penamaan tetap konsisten dapat membuatnya lebih mudah untuk diidentifikasi. Saat membuat permintaan khusus ke API, itu harus diselesaikan dengan cara yang sama setiap saat. Ketika semuanya konsisten di seluruh lingkungan API, maka akan lebih mudah untuk mendokumentasikan API agar dapat dimengerti oleh pengguna di masa mendatang.