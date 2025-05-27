Apa itu pengujian API?

API ada di mana-mana. Mereka adalah jaringan penghubung untuk berbagai sistem dan proses, dan perusahaan serta pengguna individu berharap banyak dari mereka. Pengujian API memastikan mereka bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita diskusikan sebentar.

API (termasuk SOAP, GraphQL, dan REST API) menghubungkan aplikasi, layanan web, sistem, dan database di seluruh dunia digital. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan database, menghubungkan sistem inti lama dengan platform modern, dan menghubungkan penerapan di lingkungan yang berbeda. Mereka juga memungkinkan organisasi untuk menawarkan layanan kepada pengembang dan mitra eksternal dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih terhubung.

Setiap pengguna menemukan API setiap saat, mungkin tanpa disadari. Ketika pengguna memasukkan kota ke dalam aplikasi cuaca untuk mencari kondisi saat ini, aplikasi memanggil API cuaca untuk mendapatkan data cuaca waktu nyata. Demikian pula, ketika pengguna mengklik “dapatkan petunjuk arah” di aplikasi navigasi, backend aplikasi memanggil API petunjuk arah, yang mengambil petunjuk langkah demi langkah dan mengirimkannya kembali ke pengguna.

Terlebih lagi, pengguna saat ini berharap dapat berinteraksi dengan aplikasi yang andal dan sangat responsif. Tingkat pentalan pengguna meningkat 32% ketika waktu muat meningkat dari satu detik menjadi tiga detik.1 Dan 40% pengguna meninggalkan situs jika situs tersebut membutuhkan waktu lebih dari tiga detik untuk dimuat.2 Penekanan pada API telah membuat banyak organisasi mengadopsi pendekatan API-first, di mana API dianggap sebagai blok pembangun utama dari sebuah aplikasi (dan menerima perhatian yang sepadan).

Masalah tingkat API dapat menyebabkan masalah kinerja (seperti peningkatan latensi) bagi pengguna dan mengekspos data perusahaan ke serangan siber, yang keduanya merusak laba bisnis. Untuk menghindari masalah ini, aplikasi dan jaringan yang mengutamakan API memerlukan API yang aman dan berperforma tinggi. Dan pengujian berkelanjutan sangat penting untuk membangun dan memelihara API tersebut.

Pengujian API memverifikasi bahwa API memberikan Hasil yang diharapkan, dan bahwa API melakukannya secara konsisten dalam menanggapi berbagai input dan skenario. Hal ini memungkinkan tim untuk mengatasi masalah di tingkat server sebelum mencapai antarmuka pengguna dan menciptakan masalah yang lebih besar.

Pengujian API membantu tim mensimulasikan skenario dengan aman yang akan berisiko atau tidak praktis untuk dilakukan pada tingkat antarmuka (memeriksa kerentanan keamanan, misalnya). Dan dalam arsitektur layanan mikro, di mana setiap layanan mikro umumnya mengelola penyimpanan data dan mengekspos fungsi melalui API, pengujian API membantu memastikan bahwa layanan mikro berinteraksi secara efektif dan aman.