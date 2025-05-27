Apa itu pengujian API?

Pengujian API adalah proses memverifikasi bahwa antarmuka pemrograman aplikasi (API) berfungsi sebagaimana dimaksud. Ini biasanya melibatkan pengiriman berbagai permintaan data ke API dan mengonfirmasi bahwa responsnya memenuhi keandalan, kinerja, kegunaan, dan ekspektasi keamanan.
Tes API memeriksa akurasi data dan pemformatan, penanganan kesalahan, autentikasi dan kepatuhan otorisasi, masalah kompatibilitas, masalah pemuatan, dan banyak lagi. Tim pengembangan dapat memilih untuk menjalankan pengujian ini secara manual atau menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatiskan pengujian dan memaksimalkan efisiensi proses. Terlepas dari pendekatannya, pengujian API komprehensif memerlukan berbagai metode pengujian API untuk membantu memastikan kinerja dan keamanan API dan aplikasi yang optimal.
Aplikasi modern biasanya memiliki tiga lapisan: lapisan data, lapisan layanan (atau aplikasi), dan lapisan presentasi. Lapisan layanan menyimpan logika bisnis aplikasi (dan fungsionalitas inti API), yang menentukan bagaimana API berkomunikasi dengan komponen aplikasi lain dan fungsinya.
Secara historis, pengembang akan menerapkan pengujian API-layer pada akhir siklus pengembangan perangkat lunak. Namun, saat ini banyak bisnis mengadopsi strategi pengembangan API-first, di mana tim pengembangan membangun aplikasi sebagai jaringan layanan yang disampaikan melalui API.
Mempertahankan API yang dioptimalkan sangat penting untuk pendekatan API-first, sehingga pengembang sering memilih untuk memasukkan praktik pengujian API lebih awal dalam siklus hidup. Pendekatan proaktif ini—yang dikenal sebagai "shift left" —membantu tim menemukan dan melakukan perbaikan lebih awal, mencegah kesalahan yang mahal dan penundaan proyek, dan mengoptimalkan seluruh proses pengembangan.
Namun, perlu dicatat bahwa pengujian API dapat berlanjut bahkan setelah penerapan. Pengujian pascaproduksi (atau pengujian shift-right) menawarkan bisnis pendekatan pengujian yang saling melengkapi yang, jika digunakan bersama strategi shift-left, dapat mengintegrasikan masukan berkelanjutan ke dalam pipeline CI/CD dan DevOps.
Selain membantu menciptakan API yang lebih stabil dan andal, pengujian API menawarkan keuntungan signifikan bagi bisnis. Ini membantu meningkatkan kualitas aplikasi perangkat lunak perusahaan, meminimalkan biaya pengembangan, mempercepat pengiriman perangkat lunak, dan banyak lagi.
API ada di mana-mana. Mereka adalah jaringan penghubung untuk berbagai sistem dan proses, dan perusahaan serta pengguna individu berharap banyak dari mereka. Pengujian API memastikan mereka bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita diskusikan sebentar.
API (termasuk SOAP, GraphQL, dan REST API) menghubungkan aplikasi, layanan web, sistem, dan database di seluruh dunia digital. Mereka memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan database, menghubungkan sistem inti lama dengan platform modern, dan menghubungkan penerapan di lingkungan yang berbeda. Mereka juga memungkinkan organisasi untuk menawarkan layanan kepada pengembang dan mitra eksternal dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang lebih terhubung.
Setiap pengguna menemukan API setiap saat, mungkin tanpa disadari. Ketika pengguna memasukkan kota ke dalam aplikasi cuaca untuk mencari kondisi saat ini, aplikasi memanggil API cuaca untuk mendapatkan data cuaca waktu nyata. Demikian pula, ketika pengguna mengklik “dapatkan petunjuk arah” di aplikasi navigasi, backend aplikasi memanggil API petunjuk arah, yang mengambil petunjuk langkah demi langkah dan mengirimkannya kembali ke pengguna.
Terlebih lagi, pengguna saat ini berharap dapat berinteraksi dengan aplikasi yang andal dan sangat responsif. Tingkat pentalan pengguna meningkat 32% ketika waktu muat meningkat dari satu detik menjadi tiga detik.1 Dan 40% pengguna meninggalkan situs jika situs tersebut membutuhkan waktu lebih dari tiga detik untuk dimuat.2 Penekanan pada API telah membuat banyak organisasi mengadopsi pendekatan API-first, di mana API dianggap sebagai blok pembangun utama dari sebuah aplikasi (dan menerima perhatian yang sepadan).
Masalah tingkat API dapat menyebabkan masalah kinerja (seperti peningkatan latensi) bagi pengguna dan mengekspos data perusahaan ke serangan siber, yang keduanya merusak laba bisnis. Untuk menghindari masalah ini, aplikasi dan jaringan yang mengutamakan API memerlukan API yang aman dan berperforma tinggi. Dan pengujian berkelanjutan sangat penting untuk membangun dan memelihara API tersebut.
Pengujian API memverifikasi bahwa API memberikan Hasil yang diharapkan, dan bahwa API melakukannya secara konsisten dalam menanggapi berbagai input dan skenario. Hal ini memungkinkan tim untuk mengatasi masalah di tingkat server sebelum mencapai antarmuka pengguna dan menciptakan masalah yang lebih besar.
Pengujian API membantu tim mensimulasikan skenario dengan aman yang akan berisiko atau tidak praktis untuk dilakukan pada tingkat antarmuka (memeriksa kerentanan keamanan, misalnya). Dan dalam arsitektur layanan mikro, di mana setiap layanan mikro umumnya mengelola penyimpanan data dan mengekspos fungsi melalui API, pengujian API membantu memastikan bahwa layanan mikro berinteraksi secara efektif dan aman.
Untuk mendapatkan tampilan kesehatan API yang lengkap dan akurat mengharuskan tim TI untuk melakukan berbagai pengujian, termasuk:
Functional testing—yang mencakup pengujian unit, regresi, dan integration testing—membantu memastikan bahwa API menyediakan respons dan format data yang benar untuk permintaan tertentu. Ini melibatkan pengiriman permintaan khusus ke titik akhir API dan memeriksa bahwa kode status yang diharapkan, badan respons, dan struktur data dikembalikan.
Pengujian fungsional secara umum bertujuan untuk memvalidasi fungsionalitas di berbagai skenario pengujian, termasuk kasus normal dan kasus tepi, penanganan kesalahan, dan kepatuhan terhadap aturan bisnis.
Pengujian unit adalah teknik pengujian perangkat lunak di mana unit atau komponen individual suatu aplikasi (seperti fungsi, metode, atau kelas) diuji secara terpisah untuk memastikan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk API, hal itu berarti mengirimkan satu permintaan ke satu titik akhir API untuk mendapatkan satu respons atau serangkaian respons.
Pengujian API Unit berusaha untuk mengonfirmasi bahwa setiap bagian dari basis kode berperilaku dengan benar sehingga pengembang dapat mendeteksi bug sejak dini dan membuat kode API yang lebih dapat diandalkan.
Pengujian kinerja mengevaluasi kecepatan, daya tanggap, dan keluaran API dalam berbagai situasi, termasuk bagaimana API menangani lonjakan lalu lintas dan banyak panggilan API secara bersamaan. Tim dapat melakukan berbagai tes kinerja (uji beban, uji stres, dan uji ketahanan, dan lain-lain) untuk menemukan kemacetan dan memastikan latensi rendah, terutama ketika API adalah bagian dari sistem dinamis yang lebih besar.
Misalnya, personel TI mungkin ingin memeriksa seberapa cepat dan andalnya API keranjang belanja di situs e-commerce akan merespons selama acara belanja online besar, seperti obral hari libur.
Pengujian keamanan membantu memastikan bahwa API melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Ini termasuk mengidentifikasi kerentanan titik akhir seperti skrip lintas situs, injeksi SQL dan kelemahan dalam autentikasi atau protokol otorisasi. Tes keamanan juga dapat mengidentifikasi transfer data yang tidak terenkripsi, penggunaan kata sandi yang lemah dan arsitektur jaringan yang tidak aman.
Tes autentikasi, misalnya, dapat memverifikasi efektivitas mekanisme autentikasi API (seperti kunci API, Token Web JSON (JWT), token akses OAuth, dan pasangan nama pengguna-kata sandi tradisional). Dan uji penetrasi API, yang juga disebut pentest API, dapat membantu tim menemukan kerentanan keamanan dengan mensimulasikan serangan siber di dunia nyata dan menilai respons API.
Pengujian integrasi mengevaluasi bagaimana berbagai komponen atau modul dari sistem bekerja bersama, biasanya setelah API diuji unitnya. Hal ini mengharuskan tim untuk menguji input dan output API untuk memverifikasi interaksi dan antarmuka antar modul.
Tes integrasi membantu mengungkapkan pertukaran data bermasalah, protokol komunikasi, dan dependensi sistem eksternal yang dapat menciptakan masalah antarmuka dan merusak kinerja aplikasi secara keseluruhan. Tim dapat menggunakan pendekatan inkremental (di mana komponen API diintegrasikan dan diuji secara bertahap), pendekatan “big bang” (di mana semua komponen terintegrasi sekaligus dan seluruh sistem diuji bersama), atau metode pengujian lainnya.
Integration testing terkadang diabaikan dalam pengembangan API, tetapi ini adalah proses penting untuk menjaga kesehatan aplikasi, terutama ketika aplikasi bergantung pada API eksternal.
Pengujian tekanan dan pengujian beban memiliki tujuan serupa: menentukan kapasitas suatu API.
Stres testing mendorong API melampaui batas operasional normalnya untuk menentukan titik terputusnya. Ini mensimulasikan situasi—seperti sumber daya terbatas dan beban ekstrim—untuk mengidentifikasi hambatan, masalah skalabilitas, dan kapasitas maksimum yang dapat ditangani API sebelum masalah terjadi.
Pengujian beban mengukur kinerja API di bawah berbagai tingkat permintaan bersamaan atau aktivitas pengguna. Ini membantu tim pengembangan memahami bagaimana API merespons beban lalu lintas yang berbeda, sehingga mereka dapat mengelola lalu lintas API secara efektif dan meminimalkan waktu respons dan tingkat kesalahan.
Pengujian dokumentasi membantu memastikan bahwa API didokumentasikan dengan jelas, dan dokumentasi tersebut secara akurat menggambarkan fungsionalitasnya. Ini juga memvalidasi integrasi fitur API dan memverifikasi bahwa API berperilaku seperti yang ditentukan dalam dokumentasi.
Penguji dokumentasi dapat mengonfirmasi bahwa API mengembalikan data yang diharapkan, parameternya didefinisikan dengan benar, dan format datanya selaras dengan dokumentasi saat ini.
Pengujian interoperabilitas memverifikasi bahwa API dapat secara efektif terhubung dan berkomunikasi dengan sistem operasi, kerangka kerja, lingkungan perangkat keras, dan bahasa pemrograman yang berbeda. Sebuah API harus, menurut definisi, dapat dioperasikan.
Pengujian interoperabilitas API membantu memastikan bahwa API mematuhi standar industri, protokol, dan format data sehingga memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai aplikasi dan layanan klien. Mereka juga mengonfirmasi bahwa API dapat mendukung format data standar (seperti JavaScript Object Notation (JSON), XML, Protocol Buffers), protokol komunikasi (seperti HTTP, WebSockets, gRPC), pengodean karakter, mekanisme pelokalan dan autentikasi.
Tes kontrak menangkap interaksi antara dua sistem atau modul (dua layanan mikro, misalnya) untuk menilai kompatibilitas dan efektivitas komunikasi mereka. Mereka memverifikasi bahwa interaksi API mematuhi kontrak yang telah ditentukan dan bahwa kontrak tetap konsisten di seluruh penerapan, yang membuatnya sangat berguna untuk menguji API dalam arsitektur layanan mikro.
Menggunakan pengujian kontrak, pengembang dapat mencegah masalah integrasi API layanan mikro dan pihak ketiga dan menyederhanakan komunikasi antara pengembang front-end dan insinyur backend.
Pengujian fuzz API, atau fuzzing API, menilai keamanan dan stabilitas API aplikasi. Ini melibatkan pengiriman berbagai input yang cacat atau tidak diharapkan ke API untuk menemukan kerentanan, seperti kesalahan validasi input, buffer overflow, cacat injeksi, dan masalah keamanan lainnya.
Fuzzing dapat membuat API berperilaku tidak terduga dan mengungkapkan kelemahan dalam cara memproses input dan urutan permintaan. Latihan ini membantu tim TI mengungkap masalah keamanan yang mungkin digunakan untuk membahayakan aplikasi.
Pengujian end-to-end mengevaluasi integrasi dan fungsionalitas lengkap API dalam sistem atau aplikasi yang lebih luas. Ini mensimulasikan skenario dunia nyata untuk membantu pengembang memahami bagaimana API berinteraksi dengan komponen sistem, basis data, dan layanan eksternal.
Proses pengujian end-to-end biasanya mencakup pengaturan lingkungan pengujian yang komprehensif, memverifikasi autentikasi dan otorisasi, menyiapkan data pengujian yang relevan, mengirim permintaan data dengan berbagai konfigurasi parameter, dan memvalidasi respons API untuk memastikan konsistensi data.
Metode pengujian terbaik untuk lingkungan berbasis API bergantung pada sifat API dan kompleksitasnya. Untuk API sederhana yang sebagian besar menangani operasi dasar “buat, baca, perbarui, hapus”, pengujian manual mungkin cukup. Pengujian manual adalah proses yang relatif mudah yang melibatkan pengiriman permintaan API dan memeriksa respons terhadap ekspektasi.
Dengan pengujian API manual, penting untuk membuat rencana pengujian dan memutuskan skenario dan kriteria mana yang akan diuji. Tim kemudian dapat menyiapkan parameter input yang diperlukan, mengirim permintaan data, dan mengamati respons API untuk kesalahan atau hasil yang tidak terduga.
Jika API lebih kompleks atau membutuhkan manipulasi data yang ekstensif, otomatisasi pengujian API menggunakan alat bantu sumber terbuka dan pihak ketiga dapat membantu merampingkan proses pengujian. Pengujian otomatis sangat bermanfaat untuk proyek-proyek yang lebih besar, lingkungan yang diatur dengan ketat, dan untuk menangani data sensitif, karena pengujian ini lebih efisien dan dapat diskalakan daripada pengujian manual.
Pengujian API dan pemantauan API bertujuan untuk memastikan bahwa API berfungsi secara optimal dan aplikasi dapat berkomunikasi secara efektif dengan app dan layanan lain. Namun, mereka fokus pada berbagai bagian dari siklus hidup aplikasi.
Sementara pengujian API adalah pendekatan proaktif yang berfokus pada mendeteksi masalah kinerja, keamanan, dan keandalan selama pengembangan, pemantauan memprioritaskan mendeteksi masalah setelah penerapan. Alat pemantauan API juga melacak dan memvisualisasikan telemetri API dari waktu ke waktu, memungkinkan tim menganalisis data historis dan mengidentifikasi tren kinerja untuk seluruh masa pakai API pasca-rilis.
Karena praktik pemantauan dan pengujian membantu memastikan bahwa API dan aplikasi dioptimalkan untuk pengguna akhir, bisnis membutuhkan keduanya untuk menjaga ekosistem API yang sehat.
Adopsi luas pengembangan perangkat lunak API-first, aplikasi cloud-native SaaS, dan pipeline CI/CD yang dipercepat berarti bahwa API sekarang ada di mana-mana di seluruh lingkungan. Ini juga berarti bahwa API berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, bisnis yang ingin tetap berada di depan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi alat dan praktik pengujian API yang inovatif.
Contoh tren pengujian yang muncul meliputi:
Tim DevOps dan insinyur jaminan kualitas beralih ke teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk merampingkan dan memperkuat praktik pengujian mereka.3
Alat berbasis AI dapat mengotomatiskan dan mempercepat pembuatan kasus uji untuk alur kerja API yang kompleks. Sebagai contoh, machine learning dapat membantu alat pengujian API menghasilkan kasus pengujian yang lebih cerdas dan lebih disesuaikan, memperluas cakupan pengujian di seluruh API. Alat pengujian juga dapat menggunakan algoritma ML untuk menghasilkan analisis prediktif, yang membantu tim memprediksi kegagalan pengujian dan mencegah masalah API dunia nyata.
Dan dengan penambahan AI agen (yang memungkinkan agen AI menyelesaikan tugas secara mandiri atas nama manusia), alat API dapat membuat tes API penyembuhan mandiri, dan memilih, memprioritaskan, dan menjalankan pengujian di berbagai browser, perangkat, dan sistem operasi.
Perusahaan semakin banyak mengadopsi arsitektur zero-trust 4, yang memprioritaskan praktik otorisasi dan autentikasi yang kuat untuk setiap perangkat atau pengguna yang mencoba berinteraksi dengan API.
Keamanan API zero-trust beroperasi berdasarkan prinsip bahwa tidak ada lalu lintas jaringan—baik itu berasal dari dalam atau di luar organisasi—yang harus dipercaya secara otomatis. Baik pengguna maupun perangkat dianggap tidak dapat dipercaya secara default. Prinsip zero-trust sangat berguna untuk melindungi API dan titik akhir publik yang rentan.
Virtualisasi API memungkinkan tim untuk membuat lingkungan pengembangan dan pengujian API paralel yang disimulasikan. API tervirtualisasi memungkinkan untuk menguji API aktif yang tidak dapat diakses atau yang akan menuntut sumber daya komputasi yang signifikan untuk pengujian. Mereka membantu mengurangi dependensi API, dan mereka merampingkan pengujian API dalam arsitektur layanan mikro yang kompleks.
Tidak seperti pengujian shift-left, yang memprioritaskan deteksi dan penyelesaian masalah proaktif di awal proses pengembangan, pengujian shift-right memungkinkan tim memvalidasi kinerja dan keamanan API dalam kondisi dunia nyata setelah rilis. Alih-alih mengandalkan prediksi atau simulasi, penguji API dapat menjalankan eksperimen terkontrol untuk mengumpulkan data dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya, yang dapat mengungkap masalah yang tidak dapat diantisipasi oleh pengujian shift-left.
Menggunakan pengujian shift-right sebagai pelengkap strategi shift-left membantu pengembang menerapkan pengujian API menyeluruh di setiap tahap siklus hidup pengembangan. Dan dalam arsitektur masa kini yang berbasis layanan mikro, cloud native, dan terkontainerisasi, kombinasi pendekatan tersebut dapat terbukti sangat berharga dalam mencapai tujuan CI/CD.
Pendekatan shift-right juga memfasilitasi uji coba perangkat lunak pasca produksi. Dengan rilis canary, misalnya, pengembang dapat merilis fitur baru ke sebagian pengguna untuk pemantauan dan pengujian sebelum rilis secara luas. Dan pengujian A/B memungkinkan pengembang merilis dua versi API untuk melihat API mana yang bekerja lebih baik.
Menerapkan praktik pengujian API yang ketat dapat:
