Praktik terbaik strategi API

API sering digunakan sebagai vektor serangan dan memperkenalkan risiko keamanan yang harus ditangani. Strategi API yang merinci standar keamanan organisasi dan bagaimana organisasi akan mencegah penyalahgunaan API-nya dapat mengurangi risiko ini. Alat seperti API Gateway dan teknik seperti otentikasi atau pembatasan kecepatan sering digunakan untuk melakukannya.

Pembatasan tingkat digunakan untuk mengurangi risiko brute force atau serangan penolakan layanan terdistribusi (serangan DDoS). Pembatasan laju memblokir atau membuang permintaan yang menimbulkan risiko volume dan mencegah sistem dibanjiri permintaan. Ada fungsi otomatis yang bisa lebih tepat juga. Misalnya, organisasi dapat menetapkan batas tarif untuk alamat IP tertentu dengan aktivitas permintaan tinggi yang telah ditandai sebagai mencurigakan.

Teknik otentikasi juga dimasukkan ke dalam strategi keamanan API untuk memastikan bahwa hanya permintaan yang aman dan disetujui yang dipenuhi. OAuth, atau otorisasi terbuka, adalah protokol yang menggunakan token akses yang memberi pengguna akses ke data atau layanan yang disetujui sebelumnya tanpa perlu masuk. Kunci API, yang merupakan string karakter unik yang hanya diketahui oleh klien dan server, adalah alat populer lain yang digunakan organisasi untuk menjaga keamanan API.

Organisasi dapat menggunakan platform pengujian otomatis yang terus memeriksa keamanan sistem untuk melengkapi dan meningkatkan pemeriksaan dan pengujian manual.