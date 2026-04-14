Qu’est-ce que la conformité opérationnelle ?

La conformité opérationnelle est un processus continu intégré au fonctionnement d’une organisation, plutôt qu’un simple examen périodique. Elle régit la prise de décision, les contrôles et les procédures qui déterminent si une entreprise respecte ses obligations de conformité au quotidien.

Élément essentiel de la stratégie de gestion des risques d’entreprise, la conformité opérationnelle contribue à éviter les sanctions, à se protéger contre les menaces de sécurité et à maintenir l’intégrité et la responsabilité que les clients, les parties prenantes et les organismes de réglementation attendent.

Dans les secteurs fortement réglementés (par exemple les services financiers ou la santé), la conformité est une composante obligatoire des opérations quotidiennes. Ainsi, les entreprises de ces secteurs doivent se conformer à des réglementations strictes telles que la loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA) ou la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

La conformité opérationnelle ne se limite pas aux secteurs soumis à une surveillance étroite. En réalité, la plupart d’entre eux doivent satisfaire à des exigences de conformité opérationnelle dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Les détaillants doivent sécuriser les données de paiement des clients, les fabricants doivent respecter les normes de sécurité et les entreprises technologiques doivent gérer la confidentialité des utilisateurs.

Avec la généralisation de l’intelligence artificielle (IA) au sein des entreprises, le rôle de la conformité opérationnelle prend de l’importance. Il leur appartient de s’assurer que leurs systèmes et modèles d’IA sont conformes aux réglementations et aux politiques de gouvernance interne en constante évolution.

Dans un rapport de Stratistics, MRC prévoit que le marché mondial de la conformité et de la gouvernance en matière d’IA atteindra 2,54 milliards de dollars en 2026. De plus, il devrait atteindre 8,23 milliards de dollars à l’horizon 2034, affichant un taux de croissance annuel composé de 15,8 % pendant la période de prévision1.