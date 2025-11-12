Qu’est-ce que la gestion intégrée des installations (IFM) ?

Lorsqu’on parle de la perception des installations, les entreprises (et les équipes qui les gèrent) réduisent parfois la planification des installations à de simples discussions autour de plans de bâtiments futurs. Or, la réalité est bien plus complexe : l’exploitation d’un site ne se limite pas à la construction de structures.

Il s’agit d’une forme de gestion des actifs multifacette, qui s’appuie généralement sur des outils comme les systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour piloter l’ensemble des actions liées à la maintenance des installations. La maintenance des installations consiste à gérer, réparer et entretenir les actifs d’un site afin de garantir des opérations efficaces, sûres et fiables.

Une GMAO est un logiciel qui centralise les données de maintenance et rationalise les opérations associées. Elle fournit une solution intégrée, fondée sur des données en temps réel, qui soutient les efforts d’automatisation. Elle peut être utilisée conjointement avec d’autres logiciels de gestion des installations, ce qui en fait un élément clé d’une approche globale des opérations.

L’un des objectifs principaux d’une GMAO est de suivre l’ensemble des services au sein d’un système unique, afin d’éviter que certains ne soient cloisonnés ou perdus dans la complexité organisationnelle. Sans la centralisation offerte par l’IFM et la GMAO, les responsables d’installations devraient faire appel à plusieurs prestataires. Ils devraient également gérer des calendriers d’intervention distincts.