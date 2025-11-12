Qu’est-ce que la gestion intégrée des installations (IFM) ?

La gestion intégrée des installations (IFM) est une approche dans laquelle un prestataire de services unique gère plusieurs fonctions liées aux installations dans le cadre d’un seul contrat, au lieu de faire appel à des fournisseurs distincts pour chaque service.
Les services d’IFM englobent la maintenance des installations, la sécurité, le nettoyage et d’autres fonctions de support. Le principal avantage de l’IFM réside dans la centralisation des services, qui évite la complexité liée à la coordination de multiples prestataires et de leurs plannings respectifs.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Lorsqu’on parle de la perception des installations, les entreprises (et les équipes qui les gèrent) réduisent parfois la planification des installations à de simples discussions autour de plans de bâtiments futurs. Or, la réalité est bien plus complexe : l’exploitation d’un site ne se limite pas à la construction de structures.
Il s’agit d’une forme de gestion des actifs multifacette, qui s’appuie généralement sur des outils comme les systèmes de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour piloter l’ensemble des actions liées à la maintenance des installations. La maintenance des installations consiste à gérer, réparer et entretenir les actifs d’un site afin de garantir des opérations efficaces, sûres et fiables.
Une GMAO est un logiciel qui centralise les données de maintenance et rationalise les opérations associées. Elle fournit une solution intégrée, fondée sur des données en temps réel, qui soutient les efforts d’automatisation. Elle peut être utilisée conjointement avec d’autres logiciels de gestion des installations, ce qui en fait un élément clé d’une approche globale des opérations.
L’un des objectifs principaux d’une GMAO est de suivre l’ensemble des services au sein d’un système unique, afin d’éviter que certains ne soient cloisonnés ou perdus dans la complexité organisationnelle. Sans la centralisation offerte par l’IFM et la GMAO, les responsables d’installations devraient faire appel à plusieurs prestataires. Ils devraient également gérer des calendriers d’intervention distincts.
Les services d’IFM interconnectent différentes disciplines qui influencent les opérations quotidiennes des installations. Voici quelques-unes des activités couramment incluses dans l’IFM.
La planification des espaces correspond à la phase durant laquelle les responsables d’installations étudient en détail les plans des bâtiments. Ils consultent généralement les parties prenantes afin de déterminer l’emplacement des bureaux ou des zones à allouer à des fonctions métier spécifiques.
Les décisions prises dans ce cadre influencent non seulement l’organisation des installations, mais aussi l’expérience de travail des employés et leur bien-être.
La gestion technique se concentre sur la structure même des installations, en particulier les systèmes mécaniques essentiels au fonctionnement du bâtiment.
Elle inclut la maintenance des systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Tout aussi crucial, pour des raisons évidentes : la plomberie du bâtiment. Il s’agit également de la branche de l’IFM qui couvre la conception et la mise en œuvre du système électrique.
Si les équipements techniques assurent le bon fonctionnement du bâtiment, les services dits « soft » le rendent plus agréable et plus humain pour les employés.
Ils comprennent généralement le nettoyage, la gestion des déchets, les systèmes de sécurité et l’entretien des espaces verts. L’aménagement paysager peut aller de la tonte et de l’entretien courant à des interventions plus ciblées, comme la gestion de l’irrigation ou l’analyse de la croissance des plantes.
La propreté et l’ordre des installations sont essentiels pour plusieurs raisons. Un site peut, par exemple, accueillir des services de santé. De plus, un environnement sale peut attirer des nuisibles, tels que des insectes ou des rongeurs, susceptibles de propager des maladies.
Une raison encore plus critique, notamment selon l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) aux États-Unis, c’est que des conditions de travail désordonnées favorisent les accidents professionnels, comme les chutes et glissades.
La sécurité des installations a toujours été importante, mais aujourd’hui, elle est cruciale. Les sites présentent davantage de vulnérabilités qu’auparavant en raison de leur présence en ligne.
Ainsi, la sécurité des installations couvre désormais non seulement la protection physique contre le vandalisme, les intrusions ou le vol, mais aussi la protection contre les cyberattaques visant les infrastructures de données.
Toute installation subit inévitablement une certaine usure au fil du temps et nécessite un entretien régulier tout au long de son cycle de vie. La maintenance préventive permet d’anticiper ces situations en identifiant les réparations nécessaires à l’avance.
La maintenance prédictive va encore plus loin en projetant les zones de défaillance potentielles (à partir de variables de fonctionnement connues) et en planifiant précisément les interventions et leur calendrier.
Les objectifs de durabilité des entreprises étaient autrefois jugés secondaires, mais les mentalités ont évolué. Aujourd’hui, une part croissante des services de gestion des installations est consacrée à la gestion de l’énergie.
Si une partie de cet effort vise à promouvoir une image d’efficacité énergétique, l’objectif principal reste la réduction de la consommation d’énergie afin de réaliser des économies significatives sur les coûts d’exploitation.
Les services de gestion intégrée des installations (IFM) offrent de nombreux avantages aux entreprises qui y ont recours :
Malgré ses avantages, l’IFM présente aussi certains inconvénients :
Alors que la gestion intégrée des installations (IFM) gagne en maturité, elle bénéficie pleinement des transformations majeures du numérique. L’IA et l’automatisation fondées sur l’Internet des objets (IdO) vont ainsi devenir encore plus centrales dans les processus de gestion de projet, en améliorant fortement l’efficacité.
Les prestataires de services IFM (pour la plupart basés en Amérique du Nord) devraient également renforcer leur engagement en faveur des objectifs de durabilité. Ces objectifs incluent notamment la réduction de la consommation d’énergie et l’amélioration de l’expérience de travail des équipes chargées des installations.
Exploitez des procédés prédictifs alimentés par l’IA pour augmenter la production des usines, réduire les stocks de pièces détachées et rationaliser les services de gestion des actifs.
Découvrez comment donner à vos équipes opérationnelles les moyens d’agir grâce à une gestion intelligente des actifs et des performances.
Grâce à l’IA et aux données de l’IdO, les actifs connectés et intelligents peuvent optimiser les performances, s’adapter aux changements et assurer la continuité des activités.
Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.