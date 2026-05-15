Un exemple de base souvent cité est le partage de services entre applications. Supposons qu’un développeur web souhaite intégrer une carte interactive sur le site web d’une entreprise pour afficher sa localisation. L’API Google Maps rend cela possible en proposant cette fonctionnalité de cartographie à des tiers. Cela permet au développeur d’intégrer une carte entièrement fonctionnelle sans avoir à la créer de toutes pièces.

Les API sont utilisées pour connecter les systèmes de toutes sortes de manières : de l’échange de base entre applications à la synchronisation en temps réel des bases de données et des plateformes d’entreprise, en passant par l’automatisation des workflows en plusieurs étapes et l’extension de la durée de vie des systèmes hérités.

Les API utilisent des formats tels que JSON et XML et permettent aux applications clientes de demander et d’échanger des données spécifiques à la demande. Cette flexibilité fait des API la solution idéale pour les intégrations personnalisées et l’échange en temps réel de messages plus petits entre plusieurs parties.

En outre, les API sont généralement plus rapides à implémenter et à déployer, tout en prenant en charge les architectures modernes basées sur le cloud et les microservices. Les API sont également bien adaptées aux intégrations dynamiques qui nécessitent des réponses immédiates, comme la messagerie, les applications mobiles, les services web et le partage de données en temps réel.



Malgré ces différences, l’EDI et les API ne s’excluent pas mutuellement. De nombreuses entreprises les utilisent conjointement pour répondre à différents besoins d’intégration B2B, en combinant la normalisation et la fiabilité de l’EDI avec la flexibilité et la réactivité des API.