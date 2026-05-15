L’échange de données informatisé (EDI) et les interfaces de programmation d’applications (API) sont deux méthodes d’échange de données entre systèmes, mais elles diffèrent en termes de flexibilité, de complexité de mise en œuvre, de coût et de cas d’utilisation.
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L’EDI est principalement utilisé pour les transactions B2B, tandis que les API, bien qu’elles soient également utilisées pour l’échange d’informations B2B, sont employées de nombreuses manières. Afin de cibler la comparaison, cet article examine les liens entre les deux technologies dans le contexte de l’échange de données et de documents commerciaux.
L’EDI est un ensemble de systèmes et de normes qui permettent aux organisations d’échanger des documents commerciaux et des données directement entre systèmes informatiques, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des processus manuels. Il est principalement utilisé pour les transactions B2B. Traditionnellement, l’EDI fonctionne en générant des documents dans un format numérique cohérent avec un traducteur EDI, souvent au moyen d’un traitement par lots planifié.
Cependant, les implémentations modernes de l’EDI peuvent également prendre en charge l’échange de données en temps quasi réel ou en temps réel. Les documents sont transmis en utilisant l’une des deux méthodes courantes d’échange de documents EDI : les connexions point à point ou les réseaux à valeur ajoutée (VAN). Les approches plus récentes tirent parti de protocoles basés sur Internet pour une livraison plus immédiate.
Les entreprises utilisent l’EDI pour échanger divers documents commerciaux et types de données, tels que des bons de commande, des demandes de devis, des demandes de prêt et des avis préalables d’expédition, entre partenaires d’échange et autres partenaires commerciaux. Comme l’EDI utilise des normes strictes et des formats standardisés, notamment ANSI X12 et EDIFACT, il assure la cohérence entre les partenaires, mais peut être rigide et plus lent à s’adapter à l’évolution des besoins de l’entreprise.
Une API, quant à elle, offre un moyen plus flexible d’échanger des données et des fonctionnalités en temps réel entre applications logicielles, systèmes et fournisseurs de services externes.
Un exemple de base souvent cité est le partage de services entre applications. Supposons qu’un développeur web souhaite intégrer une carte interactive sur le site web d’une entreprise pour afficher sa localisation. L’API Google Maps rend cela possible en proposant cette fonctionnalité de cartographie à des tiers. Cela permet au développeur d’intégrer une carte entièrement fonctionnelle sans avoir à la créer de toutes pièces.
Les API sont utilisées pour connecter les systèmes de toutes sortes de manières : de l’échange de base entre applications à la synchronisation en temps réel des bases de données et des plateformes d’entreprise, en passant par l’automatisation des workflows en plusieurs étapes et l’extension de la durée de vie des systèmes hérités.
Les API utilisent des formats tels que JSON et XML et permettent aux applications clientes de demander et d’échanger des données spécifiques à la demande. Cette flexibilité fait des API la solution idéale pour les intégrations personnalisées et l’échange en temps réel de messages plus petits entre plusieurs parties.
En outre, les API sont généralement plus rapides à implémenter et à déployer, tout en prenant en charge les architectures modernes basées sur le cloud et les microservices. Les API sont également bien adaptées aux intégrations dynamiques qui nécessitent des réponses immédiates, comme la messagerie, les applications mobiles, les services web et le partage de données en temps réel.
Malgré ces différences, l’EDI et les API ne s’excluent pas mutuellement. De nombreuses entreprises les utilisent conjointement pour répondre à différents besoins d’intégration B2B, en combinant la normalisation et la fiabilité de l’EDI avec la flexibilité et la réactivité des API.
Les avantages de l’utilisation de l’EDI et des API peuvent se résumer à la rationalisation des opérations, à l’amélioration de la précision et à la possibilité d’un échange de données intégré en temps réel. L’un des principaux avantages offerts par les solutions EDI est l’automatisation de l’échange de documents commerciaux, ce qui réduit la saisie manuelle des données, minimise les erreurs et accélère le traitement des transactions.
En outre, les organisations bénéficient de réductions de coûts et d’une meilleure analyse. En connectant l’EDI à d’autres systèmes métier, les entreprises peuvent suivre les documents plus efficacement et voir ce qui se passe à chaque étape, améliorant ainsi la traçabilité, l’observabilité et le reporting.
Les API offrent un ensemble complémentaire d’avantages axés sur la connectivité, la flexibilité et l’adaptabilité dans les environnements numériques modernes. Alors que l’EDI permet un échange de données en temps quasi réel pour les transactions normalisées, les API permettent plus facilement une communication instantanée et à la demande entre les systèmes.
Cette capacité favorise l’intégration entre les applications, les plateformes et les services, aidant ainsi les entreprises à automatiser les workflows, à éliminer les silos de données et à améliorer la productivité sans développement personnalisé lourd. Les API améliorent également l’évolutivité et l’innovation en transformant les services en briques modulaires que les développeurs peuvent réutiliser pour créer de nouvelles applications ou améliorer les applications existantes. En conséquence, les entreprises peuvent répondre plus rapidement à l’évolution des demandes tout en maintenant des architectures informatiques efficaces et flexibles.
L’intégration EDI consiste à connecter une plateforme d’échange de données informatisées aux systèmes internes d’une organisation, tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM) ou les applications de workflow, afin de permettre un échange de données automatisé entre les systèmes d’entreprise et les écosystèmes de partenaires commerciaux externes. L’établissement d’un lien direct entre les transactions EDI externes et les applications internes simplifie l’intégration et permet aux données métier de circuler d’un système à l’autre.
Grâce à l’intégration EDI, les données entrantes et sortantes sont automatiquement traduites entre les formats de données EDI standardisés et les structures de données internes de l’entreprise, éliminant ainsi le besoin de transformation des données et de saisie manuelles. Cette automatisation de bout en bout permet aux informations de passer directement des partenaires externes aux systèmes back-end, et inversement, améliorant ainsi l’efficacité, la précision et la visibilité des données en temps réel.
L’intégration EDI est importante car elle optimise les performances opérationnelles. Elle prend également en charge les transactions commerciales à grande échelle et à fort volume, ainsi que les opérations de la chaîne d’approvisionnement dans des secteurs tels que la vente au détail, la fabrication et la logistique. Elle peut aider les détaillants, par exemple, à gérer de vastes réseaux de fournisseurs en automatisant l’échange de documents commerciaux entre plusieurs partenaires.
L’intégration des API consiste à utiliser des API pour connecter des applications logicielles, des systèmes et des workflows afin d’échanger des données et des services. Les API sont comme un contrat : un ensemble de règles et de protocoles qui décrivent comment différentes applications peuvent communiquer entre elles et échanger des données.
Cette fonctionnalité permet aussi bien des connexions simples, comme un site e-commerce relié à un prestataire de paiement, que des intégrations plus complexes entre des systèmes d’entreprise, telles que la synchronisation des données client entre les plateformes de gestion de la relation client (CRM), ERP et de chaîne d’approvisionnement. L’intégration des API crée ainsi une méthode structurée et normalisée de partage des fonctionnalités et des données entre diverses technologies.
Dans les entreprises modernes, l’intégration des API joue un rôle essentiel dans la connexion d’applications distribuées entre des environnements cloud (y compris SaaS) et des systèmes sur site, permettant ainsi l’échange de données en temps réel et l’automatisation des processus métier.
Elle constitue une alternative plus souple et plus efficace aux intégrations directes traditionnelles codées sur mesure, permettant aux organisations d’intégrer des systèmes indépendamment de leur localisation. Elle soutient également la modernisation progressive des environnements informatiques. En découplant les systèmes – leur permettant de fonctionner et d’évoluer indépendamment avec un minimum de dépendances – et en facilitant leur connexion via des API, les entreprises peuvent améliorer leur évolutivité et leur agilité dans l’ensemble de leur écosystème informatique.
Bien que l’EDI et les API permettent tous deux l’échange de données entre les systèmes, il existe de nettes différences entre eux :
Critères
Échange de données informatisé (EDI)
API : interface de programmation d’application
Flexibilité
Faible flexibilité ; repose sur des formats rigides et standardisés (ANSI X12, EDIFACT)
Très flexible ; prend en charge divers formats de données (JSON, XML) et peut être adapté aux besoins métier changeants
Complexité de la mise en œuvre
Requiert des connaissances spécialisées, le mappage et une intégration avec les systèmes hérités ou les VAN
Plus facile à implémenter avec des outils modernes, une documentation adaptée aux développeurs et des SDK
Tarification
Coûts initiaux et opérationnels généralement élevés (logiciel, frais de VAN, maintenance, intégration des partenaires), mais peuvent être plus rentables pour les transactions à fort volume
Barrière à l’entrée plus faible ; implique généralement des efforts de développement et d’hébergement, ainsi que des frais de transaction tiers ; peut être utilisé dans plusieurs applications
Sécurité
Fonctionnalités de sécurité robustes ; utilise des protocoles de sécurité établis (AS2, SFTP) et des normes de conformité strictes
Sécurisée, mais varie selon l’implémentation ; repose sur HTTPS, OAuth, des clés API et d’autres mesures de sécurité modernes
Vitesse de traitement des données
Traitement par lots, transmissions planifiées ; peut inclure un échange de données en temps quasi réel ou en temps réel
Échange de données en temps réel ou quasi réel
Évolutivité
Moins évolutif ; l’ajout de partenaires nécessite généralement une installation et une configuration par connexion
Hautement évolutif ; conçu pour une expansion rapide et une intégration avec de multiples systèmes
Cas d’utilisation
Idéal pour l’échange courant de grandes quantités de documents commerciaux en lots planifiés, tels que des bons de commande, des factures, des rapports d’inventaire, des avis de règlement et des confirmations de paiement
Des échanges de données en temps réel et des intégrations nécessitant une réactivité immédiate. Par exemple, l’intégration entre un système bancaire et un service de détection des fraudes pour analyser les transactions au fur et à mesure qu’elles se produisent.
En pratique, les entreprises combinent souvent l’EDI et les API pour tirer parti des atouts de chacun. Cette approche hybride aide les entreprises à maintenir une stabilité opérationnelle grâce à l’EDI tout en apportant de l’agilité, de la flexibilité et de la visibilité grâce aux API.
La rapidité et la précision des décisions étant plus essentielles que jamais, l’EDI traditionnel et les API à eux seuls ne peuvent souvent pas suivre le rythme. Comme l’a indiqué Vijay Chougule, responsable de la gestion des produits chez IBM Sterling Data Exchange SaaS, dans un article de blog, « l’EDI ne va nulle part. Mais pour prospérer dans un monde axé sur le numérique, il doit faire partie de quelque chose de plus intelligent et de plus réactif. » Les API et la IA générative, poursuit M. Chougule, rendent l’EDI « plus intelligent, plus rapide et prêt pour l’avenir ».
À titre d’exemple : imaginez qu’une organisation souhaite améliorer la réactivité de sa chaîne d’approvisionnement et réduire les retards dans l’exécution des commandes. Elle peut utiliser l’EDI pour traiter automatiquement des transactions telles que les bons de commande, tandis que les API offrent une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock et l’état des expéditions dans les différents systèmes.
L’IA analyse ensuite ces flux de données combinés pour prévoir les fluctuations de la demande, détecter les perturbations potentielles et recommander ou déclencher des mesures correctives, telles que l’ajustement des niveaux de stock ou le réacheminement des expéditions. Ainsi, l’EDI optimise le traitement des transactions, les API permettent un accès et une intégration instantanés aux données, et l’IA ajoute de l’intelligence et des capacités d’automatisation plus complexes.
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