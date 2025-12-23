L’EDI fournit une méthode standardisée pour l’échange automatique de documents commerciaux entre partenaires commerciaux. Les entreprises utilisent l’EDI pour partager une variété de transactions EDI (ou « messages EDI ») et de types de données, tels que les demandes de tarification, les bons de commande, les mises à jour de stock, les factures, les demandes de prêt ou les avis d’expédition avancés (ASNs).

L’EDI rationalise et simplifie l’échange de données en transformant les données en documents EDI dans des formats numériques normalisés. Les normes EDI définissent l’emplacement et l’ordre des informations dans chaque document. Grâce à la transformation automatique et à l’échange de documents, l’EDI permet d’éliminer les transactions papier et de réduire l’erreur humaine, renforçant ainsi la fiabilité et la sécurité des transferts de données.

L’intégration de l’EDI « complète le pipeline », pour ainsi dire, permettant le flux automatique de données, non seulement entre les partenaires sur une plateforme EDI qui échangent des documents EDI standard, mais aussi depuis un partenaire commercial jusqu’à l’application en back-end et les systèmes de l’entreprise. Elle facilite ainsi les échanges de bout en bout entre les partenaires commerciaux.

Grâce à l’intégration EDI, une entreprise n’a pas besoin de ressaisir les commandes ou les données d’expédition reçues via une plateforme EDI. Ces informations sont automatiquement traduites des formats EDI vers la structure de données interne d’un système métier et publiées dans les applications et systèmes intégrés. Le même workflow et la même traduction sont effectués pour les données sortantes : les données système sont automatiquement déplacées des systèmes internes vers un logiciel EDI, converties en norme EDI et transmises à un partenaire commercial.

L’ajout d’outils d’intelligence artificielle (IA), tels que les agents IA et des capacités low code ou no-code aux systèmes EDI et aux solutions d’intégration, telles que les plateformes iPaaS, a contribué à simplifier et à accélérer l’intégration EDI. Ces solutions peuvent faciliter la mise en place et le suivi des intégrations entre les processus EDI et d’autres systèmes d’entreprise, en réduisant la barrière à l’entrée et en améliorant l’évolutivité.