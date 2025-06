Au lieu de s’appuyer sur des processus manuels tels que le remplissage de formulaires papier, l’envoi d’e-mails et la recherche d’approbations, l’automatisation rationalise ces tâches avec une implication humaine minimale. Ce qui prend généralement deux à trois jours dans un processus de commande manuelle peut être réalisé en quelques heures seulement grâce à l’automatisation.

Une solution d’automatisation des bons de commande s’intègre généralement aux systèmes de cœur de métier, tels que les plateformes de comptabilité et de gestion des stocks. Elle constitue une étape fondamentale vers des initiatives plus larges telles que l’automatisation de l’approvisionnement, l’automatisation du processus procure-to-pay (P2P), l’automatisation des processus métier et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Ces domaines font de plus en plus appel à des technologies avancées, notamment l’intelligence artificielle (IA), pour rationaliser et automatiser les opérations tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Lorsqu’elle est intégrée à un écosystème automatisé plus large, l’automatisation des bons de commande améliore la visibilité tout au long du cycle de vie des achats. Les mises à jour en temps réel et les données centralisées fournissent aux décideurs des informations plus approfondies sur les habitudes de dépenses, les performances des fournisseurs et les besoins futurs en matière d’approvisionnement.

Selon un rapport récent, les entreprises qui adoptent des modèles opérationnels intégrés sont en meilleure position pour prendre des décisions d’approvisionnement fondées sur les données à l’aide d’analyses avancées et d’algorithmes prédictifs. En conséquence, les entreprises les plus performantes ont réduit le coût des commandes de matériel et de services jusqu’à 52 %.¹

L’automatisation des bons de commandes va au-delà de la simple numérisation des documents. Ainsi, le système peut générer automatiquement un bon de commande lorsque les stocks tombent en dessous d’un seuil prédéfini ou lorsqu’un service émet une demande. Ces bons de commande sont ensuite acheminés par le biais de workflows d’approbation établis, ce qui accélère l’ensemble du processus. Les fournisseurs reçoivent les commandes par voie électronique, et l’état des commandes peut être suivi en temps réel.

Dans l’ensemble, l’automatisation du processus de commande transforme l’approvisionnement d’une tâche chronophage et sujette aux erreurs en un workflow rationalisé et intelligent. Elle permet aux organisations de fonctionner plus efficacement, de renforcer les relations avec les fournisseurs et de donner aux équipes financières et opérationnelles une plus grande confiance et une plus grande clarté dans leurs activités d’achat.