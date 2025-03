Qu’est-ce que le libre-service client ?

L’IA et les technologies d’automatisation sont particulièrement efficaces pour créer ces options de libre-service multicanal à la demande. Selon un rapport de l'IBM Institute for Business Value, 97 % des fournisseurs de services de communication utilisant la technologie des agents virtuels pour adresser les demandes courantes ont constaté une augmentation de la satisfaction client. De plus, selon une récente étude de Salesforce, les ressources en libre-service résolvent environ 54 % des problèmes des clients, ce qui réduit considérablement les coûts d'assistance.

Au fur et à mesure que ces outils sont devenus plus populaires, ils ont changé la nature du travail de service client. Les organisations modernes accordent souvent la priorité à l'intégration d'outils en libre-service à des équipes de service client humaines et cartographient soigneusement le parcours client. Ces pratiques contribuent à garantir une expérience utilisateur positive et à identifier les points de contact critiques pour signaler les problèmes à un agent humain.