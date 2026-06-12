La gouvernance du code est passée d'un ensemble de processus manuels à une pratique automatisée fondée sur des règles. Cela s'explique en grande partie par le fait que les bases de code volumineuses et complexes nécessitent des cadres de gouvernance capables d'évoluer tant en taille qu'en sophistication.

La révolution DevOps des années 2010 a remis en question les modèles de gouvernance reposant sur des approbations manuelles et un contrôle centralisé. Aujourd'hui, les systèmes automatisés appliquent les processus et le concept de « shift left » a permis de déplacer les activités de sécurité et de conformité plus tôt dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

L’émergence de l’IA générative a introduit une toute nouvelle couche de gouvernance. Les développeurs peuvent désormais générer d’importantes quantités de code en utilisant des outils machine learning propulsés par de grands modèles de langage (LLM), augmentant considérablement la vitesse de développement. Cependant, la gouvernance du code a dû évoluer afin de prendre en compte la qualité du code des résultats générés par l'IA, ainsi que les risques de sécurité associés, les questions de propriété intellectuelle, les politiques d'utilisation des modèles, etc.

Les entreprises mettent désormais en œuvre des politiques de gouvernance qui précisent quand le code généré par IA peut être utilisé, comment il doit être examiné et quelles étapes de validation sont nécessaires avant le déploiement.